Sevilla 1 - 0 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 8 de noviembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Estadio R. Sanchez Pizjuan, el Sevilla logró una victoria ajustada por 1-0 frente al Osasuna, en un encuentro marcado por la intervención del VAR que resultó decisiva para el desenlace del partido. Tras una revisión en el minuto 48, el árbitro otorgó un penalti a favor del Sevilla, que Ruben Vargas convirtió en el minuto 51, marcando el único gol del encuentro. Este resultado deja al Sevilla con 16 puntos tras 12 jornadas, mientras que Osasuna se queda con 11 puntos después de 12 partidos, situándose en una posición comprometida cerca de la zona de descenso.
El partido estuvo caracterizado por una posesión casi equitativa entre ambos equipos, aunque fue el Sevilla quien tuvo una mayor iniciativa en ataque, reflejada en un mayor número de remates. La actuación del VAR fue crucial, no solo al conceder el penalti que dio la victoria al Sevilla sino también en una revisión en el minuto 65, donde finalmente no se tomaron más acciones. Este resultado deja a Osasuna en una situación delicada, acercándose peligrosamente a la zona de descenso, mientras que el Sevilla mejora su posición en la tabla, aunque aún fuera de los puestos europeos.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: SEVILLA 1 - OSASUNA 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Tanguy Nianzou, Marcao; Juanlu Sanchez (Manu Bueno, min.86), Djibril Sow (Nemanja Gudelj, min.65), Batista Mendy, Gabriel Suazo; Ruben Vargas (Chidera Ejuke, min.87), Akor Adams, Gerard Fernandez (Alfon Gonzalez, min.76).
OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo (Jorge Herrando, min.81), Alejandro Catena, Jon Moncayola, Abel Bretones; Moi Gomez, Iker Munoz, Victor Munoz, Ruben Garcia (Sheraldo Becker, min.70), Enrique Barja (Aimar Oroz, min.54), Raul Garcia.
--GOLES.
1-0, min.51: Ruben Vargas, de penalti.
--ÁRBITRO.
Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Guillermo Santiago, en el VAR: Valentin Pizarro y Mateo Busquets. Amonestó a Jose Angel Carmona (min.20), Djibril Sow (min.28), Tanguy Nianzou (min.45+2), Gabriel Suazo (min.83), Batista Mendy (min.90+3), por parte del SEVILLA. Amonestó a Victor Munoz (min.21), Jon Moncayola (min.61), Iker Munoz (min.90+3), por parte del OSASUNA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.48: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Sevilla.
Min.50: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penalti para el Sevilla.
Min.65: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para Sevilla.
Min.65: REVISIÓN DEL VAR TERMINADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
--ESTADIO.
Estadio R. Sanchez Pizjuan (35,169 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Sevilla
| Osasuna
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 2
| 1
|Remates
| 11
| 8
|Corners
| 5
| 6
|Faltas
| 21
| 13
|Posesión
| 48%
| 52%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 4
|Fueras de Juego
| 7
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 5
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Centros
| 10
| 18
|Saques de Banda
| 23
| 22
|Saques de Portería
| 5
| 5
|Tratamientos
| 9
| 3
|Sustituciones
| 4
| 3
|Tiros de Falta
| 13
| 28
|Paradas
| 3
| 3
|Contra Golpes
| 1
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 30
| 11
|2
| Champions
| Barcelona
| 25
| 11
|3
| Champions
| Villarreal
| 23
| 11
|4
| Champions
| Atlético
| 22
| 11
|5
| Europa League
| Betis
| 19
| 11
|6
| Conference League
| Espanyol
| 18
| 11
|8
| Permanencia
| Sevilla
| 16
| 12
|15
| Permanencia
| Osasuna
| 11
| 12
|18
| Descenso
| Mallorca
| 9
| 11
|19
| Descenso
| Valencia
| 9
| 11
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 8
| 11
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/11/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Osasuna
|24/04/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Sevilla
|02/12/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Osasuna
|28/01/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Osasuna
|23/09/2023
| LaLiga
| Osasuna
| 0-0
| Sevilla
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/11/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Osasuna
|01/11/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-0
| Sevilla
|24/10/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Sevilla
|18/10/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-3
| Mallorca
|05/10/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 4-1
| Barcelona
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/11/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Osasuna
|03/11/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Osasuna
|26/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-3
| Celta
|18/10/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Osasuna
|03/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Getafe
-Próximos partidos del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|24/11/2025 21:00
| LaLiga
| Espanyol
| Sevilla
|30/11/2025 16:15
| LaLiga
| Sevilla
| Betis
|07/12/2025 16:15
| LaLiga
| Valencia
| Sevilla
-Próximos partidos del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|22/11/2025 18:30
| LaLiga
| Osasuna
| Real Sociedad
|29/11/2025 14:00
| LaLiga
| Mallorca
| Osasuna
|08/12/2025 21:00
| LaLiga
| Osasuna
| Levante