Sevilla 1 - 0 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

En el Estadio R. Sanchez Pizjuan, el Sevilla logró una victoria ajustada por 1-0 frente al Osasuna, en un encuentro marcado por la intervención del VAR que resultó decisiva para el desenlace del partido. Tras una revisión en el minuto 48, el árbitro otorgó un penalti a favor del Sevilla, que Ruben Vargas convirtió en el minuto 51, marcando el único gol del encuentro. Este resultado deja al Sevilla con 16 puntos tras 12 jornadas, mientras que Osasuna se queda con 11 puntos después de 12 partidos, situándose en una posición comprometida cerca de la zona de descenso. El partido estuvo caracterizado por una posesión casi equitativa entre ambos equipos, aunque fue el Sevilla quien tuvo una mayor iniciativa en ataque, reflejada en un mayor número de remates. La actuación del VAR fue crucial, no solo al conceder el penalti que dio la victoria al Sevilla sino también en una revisión en el minuto 65, donde finalmente no se tomaron más acciones. Este resultado deja a Osasuna en una situación delicada, acercándose peligrosamente a la zona de descenso, mientras que el Sevilla mejora su posición en la tabla, aunque aún fuera de los puestos europeos.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: SEVILLA 1 - OSASUNA 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Tanguy Nianzou, Marcao; Juanlu Sanchez (Manu Bueno, min.86), Djibril Sow (Nemanja Gudelj, min.65), Batista Mendy, Gabriel Suazo; Ruben Vargas (Chidera Ejuke, min.87), Akor Adams, Gerard Fernandez (Alfon Gonzalez, min.76).



OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo (Jorge Herrando, min.81), Alejandro Catena, Jon Moncayola, Abel Bretones; Moi Gomez, Iker Munoz, Victor Munoz, Ruben Garcia (Sheraldo Becker, min.70), Enrique Barja (Aimar Oroz, min.54), Raul Garcia.



--GOLES.

1-0, min.51: Ruben Vargas, de penalti.





--ÁRBITRO.

Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Guillermo Santiago, en el VAR: Valentin Pizarro y Mateo Busquets. Amonestó a Jose Angel Carmona (min.20), Djibril Sow (min.28), Tanguy Nianzou (min.45+2), Gabriel Suazo (min.83), Batista Mendy (min.90+3), por parte del SEVILLA. Amonestó a Victor Munoz (min.21), Jon Moncayola (min.61), Iker Munoz (min.90+3), por parte del OSASUNA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.48: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Sevilla.



Min.50: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penalti para el Sevilla.



Min.65: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para Sevilla.



Min.65: REVISIÓN DEL VAR TERMINADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.





--ESTADIO.

Estadio R. Sanchez Pizjuan (35,169 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Sevilla Osasuna Goles 1 0 Remates Fuera 2 1 Remates 11 8 Corners 5 6 Faltas 21 13 Posesión 48% 52% Tiros Bloqueados 5 4 Fueras de Juego 7 0 Tarjetas Amarillas 5 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Centros 10 18 Saques de Banda 23 22 Saques de Portería 5 5 Tratamientos 9 3 Sustituciones 4 3 Tiros de Falta 13 28 Paradas 3 3 Contra Golpes 1 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 30 11 2 Champions Barcelona 25 11 3 Champions Villarreal 23 11 4 Champions Atlético 22 11 5 Europa League Betis 19 11 6 Conference League Espanyol 18 11 8 Permanencia Sevilla 16 12 15 Permanencia Osasuna 11 12 18 Descenso Mallorca 9 11 19 Descenso Valencia 9 11 20 Descenso Real Oviedo 8 11



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/11/2025 LaLiga Sevilla 1-0 Osasuna 24/04/2025 LaLiga Osasuna 1-0 Sevilla 02/12/2024 LaLiga Sevilla 1-1 Osasuna 28/01/2024 LaLiga Sevilla 1-1 Osasuna 23/09/2023 LaLiga Osasuna 0-0 Sevilla









-Últimos Resultados del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/11/2025 LaLiga Sevilla 1-0 Osasuna 01/11/2025 LaLiga Atlético 3-0 Sevilla 24/10/2025 LaLiga Real Sociedad 2-1 Sevilla 18/10/2025 LaLiga Sevilla 1-3 Mallorca 05/10/2025 LaLiga Sevilla 4-1 Barcelona









-Últimos Resultados del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/11/2025 LaLiga Sevilla 1-0 Osasuna 03/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Osasuna 26/10/2025 LaLiga Osasuna 2-3 Celta 18/10/2025 LaLiga Atlético 1-0 Osasuna 03/10/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Getafe









-Próximos partidos del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 24/11/2025 21:00 LaLiga Espanyol Sevilla 30/11/2025 16:15 LaLiga Sevilla Betis 07/12/2025 16:15 LaLiga Valencia Sevilla









-Próximos partidos del Osasuna.

