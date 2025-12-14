Sevilla 4 - 0 Oviedo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Sevilla 4 - 0 Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)

Madrid, 14 de diciembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadio R. Sanchez Pizjuan, el Sevilla dominó claramente al Oviedo con un contundente 4-0, reflejando su superioridad en el campo tanto en posesión de balón como en oportunidades de gol. Desde el inicio, el Sevilla tomó la iniciativa, abriendo el marcador en el minuto 4 gracias a un gol de Akor Adams, asistido por Lucien Agoume, seguido por los goles de Djibril Sow en el minuto 22, Batista Mendy en el minuto 51, y cerrando la cuenta Chidera Ejuke en el minuto 89. La expulsión de David Carmo del Oviedo en el minuto 83 por doble amarilla dejó a su equipo con diez hombres, dificultando aún más cualquier intento de remontada. El partido también estuvo marcado por momentos críticos revisados por el VAR, especialmente en el minuto 19, cuando se revisó una posible penalización a favor del Oviedo, pero tras la revisión, el árbitro mantuvo su decisión inicial de no otorgar el penalti. Esta decisión, junto con la expulsión de Carmo y los goles consecutivos del Sevilla, evidenció la dificultad del Oviedo para contrarrestar el dominio del equipo local, que supo aprovechar su ventaja numérica y táctica para asegurar la victoria.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: SEVILLA 4 - OVIEDO 0 (2-0, al descanso).



--EQUIPOS.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Andres Castrin, Oso, Jose Angel Carmona, Nemanja Gudelj, Fabio Cardoso; Lucien Agoume (Joan Jordan, min.86), Batista Mendy (Miguel Angel Sierra, min.78), Djibril Sow (Manu Bueno, min.46); Alexis Sanchez (Chidera Ejuke, min.77), Akor Adams.



OVIEDO: Aaron Escandell; Lucas Ahijado (Dani Calvo, min.46), David Costas, David Carmo, Rahim Alhassane (Javi Lopez, min.70); Leander Dendoncker, Haissem Hassan, Santiago Colombatto, Ilyas Chaira (Alex Fores, min.46); Alberto Reina (Josip Brekalo, min.61), Jose Salomon Rondon (Pablo Agudin, min.80).



--GOLES.

1-0, min.4: Akor Adams (Lucien Agoume) .

2-0, min.22: Djibril Sow (Akor Adams) .

3-0, min.51: Batista Mendy (Akor Adams) .

4-0, min.89: Chidera Ejuke (Oso) .





--ÁRBITRO.

Isidro Diaz de Mera, asistido en las bandas por Diego Santaursula y Ruben Campo, en el VAR: Raul Gonzalez y Juan Luis Pulido. Amonestó a Lucien Agoume (min.60), por parte del SEVILLA. Amonestó a David Carmo (min.83), y, además expulso por doble amarilla a David Carmo (min.83), por parte del OVIEDO.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.16: ÁRBITRO - REVISIÓN - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR con respecto a Real Oviedo está en curso.



Min.18: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti para el Real Oviedo.



Min.19: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penalti a favor de Real Oviedo!





--ESTADIO.

Estadio R. Sanchez Pizjuan televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Sevilla Oviedo Goles 4 0 Remates Fuera 1 3 Remates 13 4 Pases Totales 430 330 Corners 5 3 Faltas 11 11 Posesión 56% 44% Tiros Bloqueados 5 0 Fueras de Juego 3 1 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 3 0 Ataques 84 89 Ataques Peligrosos 30 37 Centros 3 2 Saques de Banda 18 21 Saques de Portería 7 4 Tratamientos 3 0 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 12 14 Paradas 1 3 Contra Golpes 0 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 43 17 2 Champions Real Madrid 36 16 3 Champions Villarreal 35 15 4 Champions Atlético 34 17 5 Europa League Espanyol 30 16 6 Conference League Betis 24 15 8 Permanencia Sevilla 20 16 18 Descenso Girona 15 16 19 Descenso Real Oviedo 10 16 20 Descenso Levante 9 15



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/12/2025 LaLiga Sevilla 4-0 Real Oviedo









-Últimos Resultados del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/12/2025 LaLiga Sevilla 4-0 Real Oviedo 07/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Sevilla 30/11/2025 LaLiga Sevilla 0-2 Betis 24/11/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Sevilla 08/11/2025 LaLiga Sevilla 1-0 Osasuna









-Últimos Resultados del Oviedo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/12/2025 LaLiga Sevilla 4-0 Real Oviedo 05/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Mallorca 29/11/2025 LaLiga Atlético 2-0 Real Oviedo 23/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Rayo 09/11/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Real Oviedo









-Próximos partidos del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 20/12/2025 21:00 LaLiga Real Madrid Sevilla 04/01/2026 14:00 LaLiga Sevilla Levante 11/01/2026 19:00 LaLiga Sevilla Celta









-Próximos partidos del Oviedo.

