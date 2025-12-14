Sevilla 4 - 0 Oviedo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Sevilla 4 - 0 Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Madrid, 14 de diciembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Estadio R. Sanchez Pizjuan, el Sevilla dominó claramente al Oviedo con un contundente 4-0, reflejando su superioridad en el campo tanto en posesión de balón como en oportunidades de gol. Desde el inicio, el Sevilla tomó la iniciativa, abriendo el marcador en el minuto 4 gracias a un gol de Akor Adams, asistido por Lucien Agoume, seguido por los goles de Djibril Sow en el minuto 22, Batista Mendy en el minuto 51, y cerrando la cuenta Chidera Ejuke en el minuto 89. La expulsión de David Carmo del Oviedo en el minuto 83 por doble amarilla dejó a su equipo con diez hombres, dificultando aún más cualquier intento de remontada.
El partido también estuvo marcado por momentos críticos revisados por el VAR, especialmente en el minuto 19, cuando se revisó una posible penalización a favor del Oviedo, pero tras la revisión, el árbitro mantuvo su decisión inicial de no otorgar el penalti. Esta decisión, junto con la expulsión de Carmo y los goles consecutivos del Sevilla, evidenció la dificultad del Oviedo para contrarrestar el dominio del equipo local, que supo aprovechar su ventaja numérica y táctica para asegurar la victoria.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: SEVILLA 4 - OVIEDO 0 (2-0, al descanso).
--EQUIPOS.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Andres Castrin, Oso, Jose Angel Carmona, Nemanja Gudelj, Fabio Cardoso; Lucien Agoume (Joan Jordan, min.86), Batista Mendy (Miguel Angel Sierra, min.78), Djibril Sow (Manu Bueno, min.46); Alexis Sanchez (Chidera Ejuke, min.77), Akor Adams.
OVIEDO: Aaron Escandell; Lucas Ahijado (Dani Calvo, min.46), David Costas, David Carmo, Rahim Alhassane (Javi Lopez, min.70); Leander Dendoncker, Haissem Hassan, Santiago Colombatto, Ilyas Chaira (Alex Fores, min.46); Alberto Reina (Josip Brekalo, min.61), Jose Salomon Rondon (Pablo Agudin, min.80).
--GOLES.
1-0, min.4: Akor Adams (Lucien Agoume) .
2-0, min.22: Djibril Sow (Akor Adams) .
3-0, min.51: Batista Mendy (Akor Adams) .
4-0, min.89: Chidera Ejuke (Oso) .
--ÁRBITRO.
Isidro Diaz de Mera, asistido en las bandas por Diego Santaursula y Ruben Campo, en el VAR: Raul Gonzalez y Juan Luis Pulido. Amonestó a Lucien Agoume (min.60), por parte del SEVILLA. Amonestó a David Carmo (min.83), y, además expulso por doble amarilla a David Carmo (min.83), por parte del OVIEDO.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.16: ÁRBITRO - REVISIÓN - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR con respecto a Real Oviedo está en curso.
Min.18: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti para el Real Oviedo.
Min.19: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penalti a favor de Real Oviedo!
--ESTADIO.
Estadio R. Sanchez Pizjuan televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Sevilla
| Oviedo
|Goles
| 4
| 0
|Remates Fuera
| 1
| 3
|Remates
| 13
| 4
|Pases Totales
| 430
| 330
|Corners
| 5
| 3
|Faltas
| 11
| 11
|Posesión
| 56%
| 44%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 0
|Fueras de Juego
| 3
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 1
|Asistencias
| 3
| 0
|Ataques
| 84
| 89
|Ataques Peligrosos
| 30
| 37
|Centros
| 3
| 2
|Saques de Banda
| 18
| 21
|Saques de Portería
| 7
| 4
|Tratamientos
| 3
| 0
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 12
| 14
|Paradas
| 1
| 3
|Contra Golpes
| 0
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 43
| 17
|2
| Champions
| Real Madrid
| 36
| 16
|3
| Champions
| Villarreal
| 35
| 15
|4
| Champions
| Atlético
| 34
| 17
|5
| Europa League
| Espanyol
| 30
| 16
|6
| Conference League
| Betis
| 24
| 15
|8
| Permanencia
| Sevilla
| 20
| 16
|18
| Descenso
| Girona
| 15
| 16
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 10
| 16
|20
| Descenso
| Levante
| 9
| 15
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/12/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 4-0
| Real Oviedo
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/12/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 4-0
| Real Oviedo
|07/12/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Sevilla
|30/11/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Betis
|24/11/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Sevilla
|08/11/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Osasuna
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/12/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 4-0
| Real Oviedo
|05/12/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Mallorca
|29/11/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-0
| Real Oviedo
|23/11/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Rayo
|09/11/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Real Oviedo
-Próximos partidos del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|20/12/2025 21:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Sevilla
|04/01/2026 14:00
| LaLiga
| Sevilla
| Levante
|11/01/2026 19:00
| LaLiga
| Sevilla
| Celta
-Próximos partidos del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|20/12/2025 14:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Celta
|04/01/2026 18:30
| LaLiga
| Alavés
| Real Oviedo
|11/01/2026 19:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Betis