Sevilla 2 - 1 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 16 de agosto de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Sevilla se impuso por 2-1 al Rayo este sábado en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en un partido que comenzó con ventaja para los visitantes gracias a un gol temprano de Álvaro García en el minuto 4. El equipo local logró igualar el marcador en el minuto 52 con un penalti convertido por Jon Guridi. A pesar de la expulsión de Kike Salas en el minuto 88, el Sevilla consiguió el gol de la victoria en el tiempo de descuento, cuando Gerard Fernández anotó otro penalti en el minuto 90+7. El encuentro estuvo marcado por la intervención del VAR, que anuló un penalti a favor del Sevilla en el minuto 41. Con esta victoria, el Sevilla se sitúa en la segunda posición de la tabla, con los mismos puntos que el líder, el Deportivo Alavés, pero con un partido más jugado.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
-RESULTADO: SEVILLA 2 - RAYO VALLECANO 1 (0-1, al descanso)
-EQUIPOS
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Arouna Sangante, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Miguel Angel Sierra (Ruben Vargas, min.70), Jon Guridi (Manu Bueno, min.82), Oso (Chidera Ejuke, min.78), Nico Guillen (Gerard Fernandez, min.46), Isaac Romero (Robbie Ure, min.46).
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathe Ciss, Ivan Balliu; Oscar Valentin (Pelayo Fernandez, min.78), Unai Lopez (Pedro Diaz, min.78), Jorge de Frutos, Isi Palazon (Sergio Camello, min.64), Alvaro Garcia (Fran Perez, min.70), Randy Nteka (Alexandre Zurawski, min.65).
-GOLES
0-1, min.4: Alvaro Garcia.
1-1, min.52: Jon Guridi, de penalti.
2-1, min.90(+7): Gerard Fernandez, de penalti.
Penalty pitado a favor de Sevilla anulado, que había cometido Augusto Batalla en el minuto 38 .
-ÁRBITRO
Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Daniel Trujillo y Alejandro Muniz. Amonestó a Isaac Romero (min.45+3), Jon Guridi (min.60), Gabriel Suazo (min.81), Lucien Agoume (min.90+12), y, además expulsó con tarjeta roja Kike Salas (min.88), por parte de SEVILLA. Amonestó a Alvaro Garcia (min.67), Unai Lopez (min.75), Fran Perez (min.76), Alexandre Zurawski (min.90+12), por parte de RAYO VALLECANO.
-INCIDENCIAS VAR
Min.38: ¡PENALTI! - Augusto Batalla (Rayo) comete penalti sobre Isaac Romero.
Min.39: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Sevilla.
Min.41: Tras la verificación del VAR, ¡el árbitro revoca el penalti señalado a favor de Sevilla!
-ESTADIO
Estadio R. Sanchez Pizjuan (36,777 espectadores) televisado por Movistar La Liga
Estadísticas del partido
|Estadística
| Sevilla
| Rayo Vallecano
|Goles
| 2
| 1
|Remates Fuera
| 3
| 2
|Remates
| 9
| 5
|Pases Totales
| 318
| 337
|Corners
| 1
| 2
|Faltas
| 18
| 18
|Posesión
| 49%
| 51%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 0
|Fueras de Juego
| 1
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 4
| 4
|Tarjetas Rojas
| 1
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 123
| 82
|Ataques Peligrosos
| 44
| 25
|Centros
| 11
| 6
|Saques de Banda
| 25
| 15
|Saques de Portería
| 4
| 6
|Tratamientos
| 2
| 4
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 19
| 19
|Paradas
| 2
| 2
|Contra Golpes
| 1
| 1
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Alavés
| 3
| 1
|2
| Champions
| Sevilla
| 3
| 1
|3
| Champions
| Athletic Bilbao
| 0
| 0
|4
| Champions
| Atlético
| 0
| 0
|5
| Europa League
| Barcelona
| 0
| 0
|6
| Conference League
| Celta
| 0
| 0
|18
| Descenso
| Villarreal
| 0
| 0
|19
| Descenso
| Rayo
| 0
| 1
|20
| Descenso
| Getafe
| 0
| 1
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/08/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Rayo
|08/03/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Rayo
|28/09/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-1
| Sevilla
|01/03/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Sevilla
|24/11/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Rayo
Últimos Resultados de Sevilla
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/08/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Rayo
|23/05/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-0
| Sevilla
|17/05/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-1
| Real Madrid
|13/05/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-3
| Sevilla
|09/05/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Espanyol
Últimos Resultados de Rayo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/08/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Rayo
|23/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Rayo
|17/05/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-0
| Villarreal
|14/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Rayo
|11/05/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Girona
Próximos partidos de Sevilla
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|22/08/2026 17:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Sevilla
|29/08/2026 21:30
| LaLiga
| Sevilla
| Atlético
|06/09/2026 21:00
| LaLiga
| Espanyol
| Sevilla
Próximos partidos de Rayo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|20/08/2026 21:00
| LaLiga
| Rayo
| Alavés
|31/08/2026 21:30
| LaLiga
| Barcelona
| Rayo
|05/09/2026 18:30
| LaLiga
| Rayo
| Racing Santander