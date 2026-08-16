Sevilla 2 - 1 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de agosto de 2026.

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El Sevilla se impuso por 2-1 al Rayo este sábado en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en un partido que comenzó con ventaja para los visitantes gracias a un gol temprano de Álvaro García en el minuto 4. El equipo local logró igualar el marcador en el minuto 52 con un penalti convertido por Jon Guridi. A pesar de la expulsión de Kike Salas en el minuto 88, el Sevilla consiguió el gol de la victoria en el tiempo de descuento, cuando Gerard Fernández anotó otro penalti en el minuto 90+7. El encuentro estuvo marcado por la intervención del VAR, que anuló un penalti a favor del Sevilla en el minuto 41. Con esta victoria, el Sevilla se sitúa en la segunda posición de la tabla, con los mismos puntos que el líder, el Deportivo Alavés, pero con un partido más jugado.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.





-RESULTADO: SEVILLA 2 - RAYO VALLECANO 1 (0-1, al descanso)

-EQUIPOS

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Arouna Sangante, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Miguel Angel Sierra (Ruben Vargas, min.70), Jon Guridi (Manu Bueno, min.82), Oso (Chidera Ejuke, min.78), Nico Guillen (Gerard Fernandez, min.46), Isaac Romero (Robbie Ure, min.46).RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathe Ciss, Ivan Balliu; Oscar Valentin (Pelayo Fernandez, min.78), Unai Lopez (Pedro Diaz, min.78), Jorge de Frutos, Isi Palazon (Sergio Camello, min.64), Alvaro Garcia (Fran Perez, min.70), Randy Nteka (Alexandre Zurawski, min.65).

-GOLES

0-1, min.4: Alvaro Garcia.1-1, min.52: Jon Guridi, de penalti.2-1, min.90(+7): Gerard Fernandez, de penalti.Penalty pitado a favor de Sevilla anulado, que había cometido Augusto Batalla en el minuto 38 .

-ÁRBITRO

Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Daniel Trujillo y Alejandro Muniz. Amonestó a Isaac Romero (min.45+3), Jon Guridi (min.60), Gabriel Suazo (min.81), Lucien Agoume (min.90+12), y, además expulsó con tarjeta roja Kike Salas (min.88), por parte de SEVILLA. Amonestó a Alvaro Garcia (min.67), Unai Lopez (min.75), Fran Perez (min.76), Alexandre Zurawski (min.90+12), por parte de RAYO VALLECANO.

-INCIDENCIAS VAR

Min.38: ¡PENALTI! - Augusto Batalla (Rayo) comete penalti sobre Isaac Romero.Min.39: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Sevilla.Min.41: Tras la verificación del VAR, ¡el árbitro revoca el penalti señalado a favor de Sevilla!

-ESTADIO

Estadio R. Sanchez Pizjuan (36,777 espectadores) televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido





Estadística

Sevilla

Rayo Vallecano









Goles

2

1





Remates Fuera

3

2





Remates

9

5





Pases Totales

318

337





Corners

1

2





Faltas

18

18





Posesión

49%

51%





Tiros Bloqueados

2

0





Fueras de Juego

1

1





Tarjetas Amarillas

4

4





Tarjetas Rojas

1

0





Asistencias

0

0





Ataques

123

82





Ataques Peligrosos

44

25





Centros

11

6





Saques de Banda

25

15





Saques de Portería

4

6





Tratamientos

2

4





Sustituciones

5

5





Tiros de Falta

19

19





Paradas

2

2





Contra Golpes

1

1









Clasificación Actual





Posición

Zona

Equipo

Puntos

Partidos Jugados









1

Champions

Alavés

3

1





2

Champions

Sevilla

3

1





3

Champions

Athletic Bilbao

0

0





4

Champions

Atlético

0

0





5

Europa League

Barcelona

0

0





6

Conference League

Celta

0

0





18

Descenso

Villarreal

0

0





19

Descenso

Rayo

0

1





20

Descenso

Getafe

0

1









Últimos enfrentamientos directos





Fecha

Competición

EquipoLocal

Resultado

EquipoVisitante









15/08/2026

LaLiga

Sevilla

2-1

Rayo





08/03/2026

LaLiga

Sevilla

1-1

Rayo





28/09/2025

LaLiga

Rayo

0-1

Sevilla





01/03/2025

LaLiga

Rayo

1-1

Sevilla





24/11/2024

LaLiga

Sevilla

1-0

Rayo

















Últimos Resultados de Sevilla





Fecha

Competición

EquipoLocal

Resultado

EquipoVisitante









15/08/2026

LaLiga

Sevilla

2-1

Rayo





23/05/2026

LaLiga

Celta

1-0

Sevilla





17/05/2026

LaLiga

Sevilla

0-1

Real Madrid





13/05/2026

LaLiga

Villarreal

2-3

Sevilla





09/05/2026

LaLiga

Sevilla

2-1

Espanyol

















Últimos Resultados de Rayo





Fecha

Competición

EquipoLocal

Resultado

EquipoVisitante









15/08/2026

LaLiga

Sevilla

2-1

Rayo





23/05/2026

LaLiga

Alavés

1-2

Rayo





17/05/2026

LaLiga

Rayo

2-0

Villarreal





14/05/2026

LaLiga

Valencia

1-1

Rayo





11/05/2026

LaLiga

Rayo

1-1

Girona

















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Fecha

Competición

EquipoLocal

EquipoVisitante









22/08/2026 17:00

LaLiga

Athletic Bilbao

Sevilla





29/08/2026 21:30

LaLiga

Sevilla

Atlético





06/09/2026 21:00

LaLiga

Espanyol

Sevilla

















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