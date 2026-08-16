Sevilla 2 - 1 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 1 de LaLiga EA Sports
Resultados de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 16 agosto 2026 0:14
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Madrid, 16 de agosto de 2026.

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El Sevilla se impuso por 2-1 al Rayo este sábado en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en un partido que comenzó con ventaja para los visitantes gracias a un gol temprano de Álvaro García en el minuto 4. El equipo local logró igualar el marcador en el minuto 52 con un penalti convertido por Jon Guridi. A pesar de la expulsión de Kike Salas en el minuto 88, el Sevilla consiguió el gol de la victoria en el tiempo de descuento, cuando Gerard Fernández anotó otro penalti en el minuto 90+7. El encuentro estuvo marcado por la intervención del VAR, que anuló un penalti a favor del Sevilla en el minuto 41. Con esta victoria, el Sevilla se sitúa en la segunda posición de la tabla, con los mismos puntos que el líder, el Deportivo Alavés, pero con un partido más jugado.


***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.

-RESULTADO: SEVILLA 2 - RAYO VALLECANO 1 (0-1, al descanso)



-EQUIPOS


SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Arouna Sangante, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Miguel Angel Sierra (Ruben Vargas, min.70), Jon Guridi (Manu Bueno, min.82), Oso (Chidera Ejuke, min.78), Nico Guillen (Gerard Fernandez, min.46), Isaac Romero (Robbie Ure, min.46).

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathe Ciss, Ivan Balliu; Oscar Valentin (Pelayo Fernandez, min.78), Unai Lopez (Pedro Diaz, min.78), Jorge de Frutos, Isi Palazon (Sergio Camello, min.64), Alvaro Garcia (Fran Perez, min.70), Randy Nteka (Alexandre Zurawski, min.65).

-GOLES


0-1, min.4: Alvaro Garcia.
1-1, min.52: Jon Guridi, de penalti.
2-1, min.90(+7): Gerard Fernandez, de penalti.
Penalty pitado a favor de Sevilla anulado, que había cometido Augusto Batalla en el minuto 38 .


-ÁRBITRO


Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Daniel Trujillo y Alejandro Muniz. Amonestó a Isaac Romero (min.45+3), Jon Guridi (min.60), Gabriel Suazo (min.81), Lucien Agoume (min.90+12), y, además expulsó con tarjeta roja Kike Salas (min.88), por parte de SEVILLA. Amonestó a Alvaro Garcia (min.67), Unai Lopez (min.75), Fran Perez (min.76), Alexandre Zurawski (min.90+12), por parte de RAYO VALLECANO.

-INCIDENCIAS VAR


Min.38: ¡PENALTI! - Augusto Batalla (Rayo) comete penalti sobre Isaac Romero.

Min.39: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Sevilla.

Min.41: Tras la verificación del VAR, ¡el árbitro revoca el penalti señalado a favor de Sevilla!


-ESTADIO


Estadio R. Sanchez Pizjuan (36,777 espectadores) televisado por Movistar La Liga


Estadísticas del partido


























































































































Estadística Sevilla Rayo Vallecano
Goles 2 1
Remates Fuera 3 2
Remates 9 5
Pases Totales 318 337
Corners 1 2
Faltas 18 18
Posesión 49% 51%
Tiros Bloqueados 2 0
Fueras de Juego 1 1
Tarjetas Amarillas 4 4
Tarjetas Rojas 1 0
Asistencias 0 0
Ataques 123 82
Ataques Peligrosos 44 25
Centros 11 6
Saques de Banda 25 15
Saques de Portería 4 6
Tratamientos 2 4
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 19 19
Paradas 2 2
Contra Golpes 1 1





Clasificación Actual













































































Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Alavés 3 1
2 Champions Sevilla 3 1
3 Champions Athletic Bilbao 0 0
4 Champions Atlético 0 0
5 Europa League Barcelona 0 0
6 Conference League Celta 0 0
18 Descenso Villarreal 0 0
19 Descenso Rayo 0 1
20 Descenso Getafe 0 1




Últimos enfrentamientos directos



















































Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/08/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Rayo
08/03/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Rayo
28/09/2025 LaLiga Rayo 0-1 Sevilla
01/03/2025 LaLiga Rayo 1-1 Sevilla
24/11/2024 LaLiga Sevilla 1-0 Rayo





Últimos Resultados de Sevilla



















































Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/08/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Rayo
23/05/2026 LaLiga Celta 1-0 Sevilla
17/05/2026 LaLiga Sevilla 0-1 Real Madrid
13/05/2026 LaLiga Villarreal 2-3 Sevilla
09/05/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Espanyol





Últimos Resultados de Rayo



















































Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/08/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Rayo
23/05/2026 LaLiga Alavés 1-2 Rayo
17/05/2026 LaLiga Rayo 2-0 Villarreal
14/05/2026 LaLiga Valencia 1-1 Rayo
11/05/2026 LaLiga Rayo 1-1 Girona





Próximos partidos de Sevilla

































Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
22/08/2026 17:00 LaLiga Athletic Bilbao Sevilla
29/08/2026 21:30 LaLiga Sevilla Atlético
06/09/2026 21:00 LaLiga Espanyol Sevilla





Próximos partidos de Rayo

































Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
20/08/2026 21:00 LaLiga Rayo Alavés
31/08/2026 21:30 LaLiga Barcelona Rayo
05/09/2026 18:30 LaLiga Rayo Racing Santander


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