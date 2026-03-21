Sevilla 0 - 2 Valencia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Sevilla 0 - 2 Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de marzo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadio R. Sanchez Pizjuan, el Valencia se impuso por 2-0 al Sevilla en un encuentro marcado por la efectividad visitante frente a la portería y una destacada intervención del VAR que confirmó la validez de un gol para el Valencia, añadiendo emoción al tramo final de la primera parte. A pesar de la posesión dominante del Sevilla, con un 59% frente al 41% del Valencia, y una mayor cantidad de remates, no lograron materializar sus oportunidades, mientras que el Valencia fue certero, con Hugo Duro abriendo el marcador en el minuto 38 y Largie Ramazani ampliando la ventaja en el tiempo añadido de la primera mitad, asistido por Luis Rioja. El partido también estuvo marcado por las decisiones arbitrales, con una revisión del VAR en el minuto 39 que culminó en la confirmación del primer gol del Valencia, demostrando la importancia de la tecnología en el fútbol actual. A pesar de los intentos del Sevilla por revertir la situación, y las sustituciones realizadas buscando frescura en el ataque, el Valencia supo mantener su ventaja y llevarse los tres puntos. Este resultado deja al Sevilla en una posición delicada en la clasificación, luchando por alejarse de los puestos de descenso, mientras que el Valencia consigue una victoria vital que le permite escalar posiciones y alejarse de la zona peligrosa, reflejando la intensidad y la competitividad de LaLiga.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: SEVILLA 0 - VALENCIA 2 (0-2, al descanso).



--EQUIPOS.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Cesar Azpilicueta (Akor Adams, min.37), Nemanja Gudelj, Kike Salas, Gabriel Suazo; Juanlu Sanchez (Jose Angel Carmona, min.46), Lucien Agoume (Batista Mendy, min.46), Djibril Sow (Andres Castrin, min.73); Alexis Sanchez (Isaac Romero, min.46), Neal Maupay, Ruben Vargas (Oso, min.71).



VALENCIA: Stole Dimitrievski; Unai Nunez, Cesar Tarrega, Eray Coemert, Jose Gaya (Jesus Vazquez, min.26); Guido Rodriguez, Javier Guerra (Pepelu, min.89), Andre Almeida (Diego Lopez, min.80); Hugo Duro (Umar Sadiq, min.67), Luis Rioja, Largie Ramazani (Lucas Beltran, min.66).



--GOLES.

0-1, min.38: Hugo Duro.

0-2, min.45(+5): Largie Ramazani (Luis Rioja) .





--ÁRBITRO.

Victor Garcia, asistido en las bandas por Eliana Fernandez y Julian Villasenor, en el VAR: Carlos del Cerro y Daniel Trujillo. Amonestó a Lucien Agoume (min.28), Neal Maupay (min.90+5), por parte del SEVILLA. Amonestó a Lucas Beltran (min.74), por parte del VALENCIA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.39: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Valencia.



Min.40: META VÁLIDA - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol a favor de Valencia es válido.





--ESTADIO.

Estadio R. Sanchez Pizjuan (35,031 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Sevilla Valencia Goles 0 2 Remates Fuera 6 2 Remates 12 9 Pases Totales 496 355 Corners 1 3 Faltas 13 6 Posesión 59% 41% Tiros Bloqueados 4 3 Fueras de Juego 4 0 Tarjetas Amarillas 2 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 120 71 Ataques Peligrosos 63 16 Centros 23 7 Saques de Banda 19 23 Saques de Portería 3 10 Tratamientos 5 8 Sustituciones 6 5 Tiros de Falta 6 17 Paradas 2 2 Contra Golpes 3 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 70 28 2 Champions Real Madrid 66 28 3 Champions Villarreal 58 29 4 Champions Atlético 57 28 5 Europa League Betis 44 28 6 Conference League Celta 41 28 11 Permanencia Valencia 35 29 15 Permanencia Sevilla 31 29 18 Descenso Mallorca 28 29 19 Descenso Levante 26 29 20 Descenso Real Oviedo 21 29



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/03/2026 LaLiga Sevilla 0-2 Valencia 07/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Sevilla 11/04/2025 LaLiga Valencia 1-0 Sevilla 11/01/2025 LaLiga Sevilla 1-1 Valencia 17/02/2024 LaLiga Valencia 0-0 Sevilla









-Últimos Resultados del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/03/2026 LaLiga Sevilla 0-2 Valencia 15/03/2026 LaLiga Barcelona 5-2 Sevilla 08/03/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Rayo 01/03/2026 LaLiga Betis 2-2 Sevilla 22/02/2026 LaLiga Getafe 0-1 Sevilla









-Últimos Resultados del Valencia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/03/2026 LaLiga Sevilla 0-2 Valencia 14/03/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Valencia 08/03/2026 LaLiga Valencia 3-2 Alavés 01/03/2026 LaLiga Valencia 1-0 Osasuna 22/02/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Valencia









-Próximos partidos del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 05/04/2026 18:30 LaLiga Real Oviedo Sevilla 12/04/2026 19:00 LaLiga Sevilla Atlético 22/04/2026 19:00 LaLiga Levante Sevilla









-Próximos partidos del Valencia.

