Sevilla 0 - 2 Valencia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Sevilla 0 - 2 Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 21 de marzo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Estadio R. Sanchez Pizjuan, el Valencia se impuso por 2-0 al Sevilla en un encuentro marcado por la efectividad visitante frente a la portería y una destacada intervención del VAR que confirmó la validez de un gol para el Valencia, añadiendo emoción al tramo final de la primera parte. A pesar de la posesión dominante del Sevilla, con un 59% frente al 41% del Valencia, y una mayor cantidad de remates, no lograron materializar sus oportunidades, mientras que el Valencia fue certero, con Hugo Duro abriendo el marcador en el minuto 38 y Largie Ramazani ampliando la ventaja en el tiempo añadido de la primera mitad, asistido por Luis Rioja.
El partido también estuvo marcado por las decisiones arbitrales, con una revisión del VAR en el minuto 39 que culminó en la confirmación del primer gol del Valencia, demostrando la importancia de la tecnología en el fútbol actual. A pesar de los intentos del Sevilla por revertir la situación, y las sustituciones realizadas buscando frescura en el ataque, el Valencia supo mantener su ventaja y llevarse los tres puntos. Este resultado deja al Sevilla en una posición delicada en la clasificación, luchando por alejarse de los puestos de descenso, mientras que el Valencia consigue una victoria vital que le permite escalar posiciones y alejarse de la zona peligrosa, reflejando la intensidad y la competitividad de LaLiga.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: SEVILLA 0 - VALENCIA 2 (0-2, al descanso).
--EQUIPOS.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Cesar Azpilicueta (Akor Adams, min.37), Nemanja Gudelj, Kike Salas, Gabriel Suazo; Juanlu Sanchez (Jose Angel Carmona, min.46), Lucien Agoume (Batista Mendy, min.46), Djibril Sow (Andres Castrin, min.73); Alexis Sanchez (Isaac Romero, min.46), Neal Maupay, Ruben Vargas (Oso, min.71).
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Unai Nunez, Cesar Tarrega, Eray Coemert, Jose Gaya (Jesus Vazquez, min.26); Guido Rodriguez, Javier Guerra (Pepelu, min.89), Andre Almeida (Diego Lopez, min.80); Hugo Duro (Umar Sadiq, min.67), Luis Rioja, Largie Ramazani (Lucas Beltran, min.66).
--GOLES.
0-1, min.38: Hugo Duro.
0-2, min.45(+5): Largie Ramazani (Luis Rioja) .
--ÁRBITRO.
Victor Garcia, asistido en las bandas por Eliana Fernandez y Julian Villasenor, en el VAR: Carlos del Cerro y Daniel Trujillo. Amonestó a Lucien Agoume (min.28), Neal Maupay (min.90+5), por parte del SEVILLA. Amonestó a Lucas Beltran (min.74), por parte del VALENCIA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.39: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Valencia.
Min.40: META VÁLIDA - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol a favor de Valencia es válido.
--ESTADIO.
Estadio R. Sanchez Pizjuan (35,031 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Sevilla
| Valencia
|Goles
| 0
| 2
|Remates Fuera
| 6
| 2
|Remates
| 12
| 9
|Pases Totales
| 496
| 355
|Corners
| 1
| 3
|Faltas
| 13
| 6
|Posesión
| 59%
| 41%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 3
|Fueras de Juego
| 4
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 120
| 71
|Ataques Peligrosos
| 63
| 16
|Centros
| 23
| 7
|Saques de Banda
| 19
| 23
|Saques de Portería
| 3
| 10
|Tratamientos
| 5
| 8
|Sustituciones
| 6
| 5
|Tiros de Falta
| 6
| 17
|Paradas
| 2
| 2
|Contra Golpes
| 3
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 70
| 28
|2
| Champions
| Real Madrid
| 66
| 28
|3
| Champions
| Villarreal
| 58
| 29
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 28
|5
| Europa League
| Betis
| 44
| 28
|6
| Conference League
| Celta
| 41
| 28
|11
| Permanencia
| Valencia
| 35
| 29
|15
| Permanencia
| Sevilla
| 31
| 29
|18
| Descenso
| Mallorca
| 28
| 29
|19
| Descenso
| Levante
| 26
| 29
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 21
| 29
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/03/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Valencia
|07/12/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Sevilla
|11/04/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Sevilla
|11/01/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Valencia
|17/02/2024
| LaLiga
| Valencia
| 0-0
| Sevilla
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/03/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Valencia
|15/03/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 5-2
| Sevilla
|08/03/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Rayo
|01/03/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-2
| Sevilla
|22/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Sevilla
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/03/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Valencia
|14/03/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Valencia
|08/03/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-2
| Alavés
|01/03/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Osasuna
|22/02/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Valencia
-Próximos partidos del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|05/04/2026 18:30
| LaLiga
| Real Oviedo
| Sevilla
|12/04/2026 19:00
| LaLiga
| Sevilla
| Atlético
|22/04/2026 19:00
| LaLiga
| Levante
| Sevilla
-Próximos partidos del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|05/04/2026 16:15
| LaLiga
| Valencia
| Celta
|12/04/2026 19:00
| LaLiga
| Elche
| Valencia
|22/04/2026 19:00
| LaLiga
| Mallorca
| Valencia