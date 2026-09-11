Sevilla 1 - 0 Valencia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 5 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 11 de septiembre de 2026.

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El Sevilla ha ganado este lunes por 1-0 al Valencia en un partido disputado en el Estadio R. Sanchez Pizjuan. El conjunto local llevó la iniciativa del encuentro, reflejado en sus 13 remates frente a los 3 del Valencia, y un 46% de posesión de balón. El único gol del partido llegó en el minuto 81, cuando Juan Iglesias anotó para el Sevilla. El equipo de Nervión mostró un juego más ofensivo, con Lucas Stassin siendo uno de los jugadores más participativos en ataque. El Valencia, por su parte, no logró materializar sus oportunidades y sigue en la última posición de la tabla con un solo punto tras cinco partidos jugados. Con esta victoria, el Sevilla se coloca en la tercera posición con 10 puntos, aunque con un partido más que sus rivales directos.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: SEVILLA 1 - VALENCIA 0 (0-0, al descanso).

-EQUIPOS

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Miguel Angel Sierra (Chidera Ejuke, min.63), Youssouf Fofana (Giorgi Kochorashvili, min.71), Felix Correia (Julio Diaz, min.84), Lucien Agoume; Lucas Stassin (Jon Guridi, min.83), Isaac Romero (Robbie Ure, min.63).VALENCIA: Stole Dimitrievski; Jose Gaya (Jesus Vazquez, min.83), Cesar Tarrega (Iker Cordoba, min.24), Pepelu, Arnau Martinez (Pablo Maffeo, min.62); Ryunosuke Sato (Harvey Elliott, min.62), Aliou Dieng, Filip Ugrinic, Javier Guerra (Hugo Duro, min.83), David Otorbi, Arnaut Danjuma.

-GOLES

1-0, min.81: Juan Iglesias.

-ÁRBITRO

Mateo Busquets, asistido en las bandas por Gonzalo Garcia y Guillermo Santiago, en el VAR: Carlos del Cerro y Ruben Avalos. Amonestó a Chidera Ejuke (min.67), por parte de SEVILLA. Amonestó a Ryunosuke Sato (min.27), Pablo Maffeo (min.88), por parte de VALENCIA.

-INCIDENCIAS VAR

Min.10: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Sevilla.Min.11: After VAR check, the referee decided to stay with the initial call - not to award a penalty for Sevilla!

-ESTADIO

Estadio R. Sanchez Pizjuan (39,939 espectadores) televisado por Dazn

Estadísticas del partido

Estadística Sevilla Valencia Goles 1 0 Remates Fuera 5 2 Remates 13 3 Pases Totales 348 428 Corners 6 4 Faltas 8 11 Posesión 46% 54% Tiros Bloqueados 4 1 Fueras de Juego 2 1 Tarjetas Amarillas 1 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 124 75 Ataques Peligrosos 62 32 Centros 28 9 Saques de Banda 26 12 Saques de Portería 2 8 Tratamientos 5 2 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 12 10 Paradas 0 3 Contra Golpes 4 2

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 12 4 2 Champions Alavés 10 4 3 Champions Sevilla 10 5 4 Champions Real Madrid 9 4 5 Europa League Betis 9 4 6 Conference League Deportivo 8 4 18 Descenso Malaga 2 4 19 Descenso Elche 1 4 20 Descenso Valencia 1 5

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/09/2026 LaLiga Sevilla 1-0 Valencia 21/03/2026 LaLiga Sevilla 0-2 Valencia 07/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Sevilla 11/04/2025 LaLiga Valencia 1-0 Sevilla 11/01/2025 LaLiga Sevilla 1-1 Valencia

Últimos Resultados de Sevilla

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/09/2026 LaLiga Sevilla 1-0 Valencia 06/09/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Sevilla 29/08/2026 LaLiga Sevilla 1-3 Atlético 22/08/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-3 Sevilla 15/08/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Rayo

Últimos Resultados de Valencia

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Próximos partidos de Sevilla

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