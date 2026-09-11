Sevilla 1 - 0 Valencia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 5 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 11 de septiembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Sevilla ha ganado este lunes por 1-0 al Valencia en un partido disputado en el Estadio R. Sanchez Pizjuan. El conjunto local llevó la iniciativa del encuentro, reflejado en sus 13 remates frente a los 3 del Valencia, y un 46% de posesión de balón. El único gol del partido llegó en el minuto 81, cuando Juan Iglesias anotó para el Sevilla. El equipo de Nervión mostró un juego más ofensivo, con Lucas Stassin siendo uno de los jugadores más participativos en ataque. El Valencia, por su parte, no logró materializar sus oportunidades y sigue en la última posición de la tabla con un solo punto tras cinco partidos jugados. Con esta victoria, el Sevilla se coloca en la tercera posición con 10 puntos, aunque con un partido más que sus rivales directos.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: SEVILLA 1 - VALENCIA 0 (0-0, al descanso).
-EQUIPOS
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Miguel Angel Sierra (Chidera Ejuke, min.63), Youssouf Fofana (Giorgi Kochorashvili, min.71), Felix Correia (Julio Diaz, min.84), Lucien Agoume; Lucas Stassin (Jon Guridi, min.83), Isaac Romero (Robbie Ure, min.63).
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Jose Gaya (Jesus Vazquez, min.83), Cesar Tarrega (Iker Cordoba, min.24), Pepelu, Arnau Martinez (Pablo Maffeo, min.62); Ryunosuke Sato (Harvey Elliott, min.62), Aliou Dieng, Filip Ugrinic, Javier Guerra (Hugo Duro, min.83), David Otorbi, Arnaut Danjuma.
-GOLES
1-0, min.81: Juan Iglesias.
-ÁRBITRO
Mateo Busquets, asistido en las bandas por Gonzalo Garcia y Guillermo Santiago, en el VAR: Carlos del Cerro y Ruben Avalos. Amonestó a Chidera Ejuke (min.67), por parte de SEVILLA. Amonestó a Ryunosuke Sato (min.27), Pablo Maffeo (min.88), por parte de VALENCIA.
-INCIDENCIAS VAR
Min.10: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Sevilla.
Min.11: After VAR check, the referee decided to stay with the initial call - not to award a penalty for Sevilla!
-ESTADIO
Estadio R. Sanchez Pizjuan (39,939 espectadores) televisado por Dazn
Estadísticas del partido
|Estadística
| Sevilla
| Valencia
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 5
| 2
|Remates
| 13
| 3
|Pases Totales
| 348
| 428
|Corners
| 6
| 4
|Faltas
| 8
| 11
|Posesión
| 46%
| 54%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 1
|Fueras de Juego
| 2
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 124
| 75
|Ataques Peligrosos
| 62
| 32
|Centros
| 28
| 9
|Saques de Banda
| 26
| 12
|Saques de Portería
| 2
| 8
|Tratamientos
| 5
| 2
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 12
| 10
|Paradas
| 0
| 3
|Contra Golpes
| 4
| 2
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 12
| 4
|2
| Champions
| Alavés
| 10
| 4
|3
| Champions
| Sevilla
| 10
| 5
|4
| Champions
| Real Madrid
| 9
| 4
|5
| Europa League
| Betis
| 9
| 4
|6
| Conference League
| Deportivo
| 8
| 4
|18
| Descenso
| Malaga
| 2
| 4
|19
| Descenso
| Elche
| 1
| 4
|20
| Descenso
| Valencia
| 1
| 5
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|Fecha
| Competición
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| Resultado
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|11/09/2026
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| Sevilla
| 1-0
| Valencia
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| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Valencia
|07/12/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Sevilla
|11/04/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Sevilla
|11/01/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Valencia
Últimos Resultados de Sevilla
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/09/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
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| 1-1
| Sevilla
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| LaLiga
| Sevilla
| 1-3
| Atlético
|22/08/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-3
| Sevilla
|15/08/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Rayo
Últimos Resultados de Valencia
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/09/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Valencia
|06/09/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-5
| Barcelona
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| LaLiga
| Deportivo
| 3-1
| Valencia
|25/08/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Betis
|22/08/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-0
| Celta
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