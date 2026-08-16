Simona Waltert 0 - 2 Jessica Pegula: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de agosto de 2026.





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La tenista estadounidense Jessica Pegula ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la suiza Simona Waltert por 6-3, 6-2 en 1 hora y 32 minutos. **Resumen del partido:** - **Set 1:** - Jessica Pegula ganó el primer set 6-3. Durante este set, hubo un total de cinco breaks, tres a favor de Pegula y dos a favor de Waltert. Pegula mantuvo su servicio en el segundo y cuarto juego, mientras que Waltert lo mantuvo en el primer y tercer juego. - **Set 2:** - Pegula también se adjudicó el segundo set 6-2. En este set, Pegula logró romper el servicio de Waltert en los juegos 5 y 7, mientras que Waltert no logró romper el servicio de Pegula. **Estadísticas de saque:** - **Jessica Pegula:** - 1st Serve Percentage: 57% - 1st Serve Points Won: 12 - 2nd Serve Points Won: 6 - Aces: 1 - Double Faults: 1 - **Simona Waltert:** - 1st Serve Percentage: 46% - 1st Serve Points Won: 11 - 2nd Serve Points Won: 7 - Aces: 2 - Double Faults: 7



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