Simona Waltert 0 - 2 Jessica Pegula: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 16 de agosto de 2026.
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La tenista estadounidense Jessica Pegula ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la suiza Simona Waltert por 6-3, 6-2 en 1 hora y 32 minutos.
**Resumen del partido:**
- **Set 1:**
- Jessica Pegula ganó el primer set 6-3. Durante este set, hubo un total de cinco breaks, tres a favor de Pegula y dos a favor de Waltert. Pegula mantuvo su servicio en el segundo y cuarto juego, mientras que Waltert lo mantuvo en el primer y tercer juego.
- **Set 2:**
- Pegula también se adjudicó el segundo set 6-2. En este set, Pegula logró romper el servicio de Waltert en los juegos 5 y 7, mientras que Waltert no logró romper el servicio de Pegula.
**Estadísticas de saque:**
- **Jessica Pegula:**
- 1st Serve Percentage: 57%
- 1st Serve Points Won: 12
- 2nd Serve Points Won: 6
- Aces: 1
- Double Faults: 1
- **Simona Waltert:**
- 1st Serve Percentage: 46%
- 1st Serve Points Won: 11
- 2nd Serve Points Won: 7
- Aces: 2
- Double Faults: 7
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