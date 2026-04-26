Sorana Cirstea 1 - 2 Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 26 de abril de 2026.





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La tenista estadounidense Coco Gauff ha avanzado a los octavos de final del torneo Madrid Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la rumana Sorana Cirstea por 4-6, 7-5, 6-1 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 21 minutos. En el primer set, Sorana Cirstea logró imponerse 6-4, destacándose por romper el servicio de Gauff en tres ocasiones, mientras que Gauff solo pudo romper el servicio de Cirstea dos veces. En el segundo set, Coco Gauff se recuperó y ganó 7-5, logrando romper el servicio de Cirstea en cuatro ocasiones, mientras que Cirstea lo hizo tres veces. En el tercer set, Gauff dominó con un contundente 6-1, rompiendo el servicio de Cirstea tres veces y manteniendo todos sus servicios. En cuanto a las estadísticas de saque, Gauff tuvo un 72% de efectividad en su primer servicio a lo largo del partido, ganando el 55% de los puntos en sus servicios.



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