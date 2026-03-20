Taylor Townsend 1 - 2 Jasmine Paolini: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 20 de marzo de 2026.





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La tenista italiana Jasmine Paolini ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Miami Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la estadounidense Taylor Townsend (6-3, 1-6, 6-2) en un partido que se extendió a tres sets. En el primer set, Paolini mantuvo un juego sólido, consiguiendo un importante 'break' que le permitió llevarse el set por 6-3. Townsend respondió en el segundo set, mostrando una notable mejora en su servicio y logrando dos 'breaks' que le permitieron igualar el partido ganando el set por 6-1. Sin embargo, en el decisivo tercer set, Paolini retomó el control del partido, asegurando otro 'break' y manteniendo su servicio para finalmente ganar el set por 6-2 y asegurar su avance en el torneo. Paolini mostró una efectividad en su primer servicio del 69%, mientras que Townsend tuvo una efectividad del 75%. A pesar de la derrota, Townsend no concedió el partido fácilmente, luchando en cada punto y mostrando un fuerte espíritu competitivo.



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