Teodora Kostovic 0 - 2 Kaitlin Quevedo: resumen y estadísticas del partido de Sao Paulo Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de septiembre de 2026.





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La tenista española Kaitlin Quevedo ha avanzado a las semifinales del torneo Sao Paulo Open, de categoría WTA 250 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la serbia Teodora Kostovic por la vía rápida con un resultado de 6-3, 6-4 en un partido que duró 1 hora y 41 minutos. En el primer set, Kaitlin Quevedo logró romper el servicio de Teodora Kostovic en tres ocasiones, mientras que Kostovic solo consiguió un break. Quevedo mantuvo su servicio en tres ocasiones, lo que le permitió cerrar el set con un marcador de 6-3. En el segundo set, Quevedo volvió a mostrar solidez al romper el servicio de Kostovic dos veces y manteniendo el suyo en cuatro ocasiones, cerrando el set 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Kaitlin Quevedo tuvo un 60% de efectividad en su primer servicio, ganando el 25% de los puntos con su primer saque y el 14% con el segundo. Además, Quevedo logró salvar dos puntos de break, lo que le permitió mantener la ventaja en momentos clave del partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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