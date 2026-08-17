Tereza Valentova 1 - 2 Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de agosto de 2026.





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Elina Svitolina ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la checa Tereza Valentova por 3-6, 7-6, 6-0 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 23 minutos. En el primer set, Tereza Valentova se impuso por 6-3, logrando romper el servicio de Svitolina en tres ocasiones, mientras que Svitolina solo consiguió un break. Valentova mostró un fuerte desempeño en su servicio, con un 1st Serve Percentage del 64% y ganando el 60% de sus puntos de primer servicio. El segundo set fue más disputado, llegando al tiebreak, donde Svitolina se llevó el set 7-6. Ambas jugadoras intercambiaron breaks, pero Svitolina logró imponerse en el tiebreak con un marcador de 7-5. En el tercer set, Svitolina dominó completamente, ganando 6-0 y rompiendo el servicio de Valentova en todas las oportunidades. Svitolina mejoró significativamente su juego de servicio, con un 1st Serve Percentage del 55% y ganando el 55% de sus puntos de servicio en el set decisivo.



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