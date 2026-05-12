Thiago Agustin Tirante 0 - 2 Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de mayo de 2026.





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Daniil Medvedev ha avanzado a los cuartos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al argentino Thiago Agustin Tirante por 6-3, 6-2 en 1 hora y 22 minutos. En el primer set, Medvedev logró romper el servicio de Tirante en dos ocasiones, mientras que Tirante consiguió un break. Medvedev mantuvo su servicio en cuatro ocasiones, llevándose el set por 6-3. En el segundo set, Medvedev volvió a romper el servicio de Tirante dos veces, mientras que Tirante no logró romper el servicio de Medvedev. Medvedev mantuvo su servicio en tres ocasiones, cerrando el set y el partido por 6-2. Estadísticas destacadas de Medvedev en el partido: - 1st Serve Percentage: 65% - Aces: 6 - Double Faults: 3 - Break Points Won: 4 - Total Points Won: 66 Thiago Agustin Tirante no logró ganar ningún set, y Medvedev se impuso por la vía rápida.



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