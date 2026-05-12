Thiago Agustin Tirante 0 - 2 Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (ATP) - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 12 de mayo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
Daniil Medvedev ha avanzado a los cuartos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al argentino Thiago Agustin Tirante por 6-3, 6-2 en 1 hora y 22 minutos.
En el primer set, Medvedev logró romper el servicio de Tirante en dos ocasiones, mientras que Tirante consiguió un break. Medvedev mantuvo su servicio en cuatro ocasiones, llevándose el set por 6-3. En el segundo set, Medvedev volvió a romper el servicio de Tirante dos veces, mientras que Tirante no logró romper el servicio de Medvedev. Medvedev mantuvo su servicio en tres ocasiones, cerrando el set y el partido por 6-2.
Estadísticas destacadas de Medvedev en el partido:
- 1st Serve Percentage: 65%
- Aces: 6
- Double Faults: 3
- Break Points Won: 4
- Total Points Won: 66
Thiago Agustin Tirante no logró ganar ningún set, y Medvedev se impuso por la vía rápida.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
###WidgetTenis###