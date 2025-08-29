Valencia 3 - 0 Getafe | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 29 de agosto de 2025.
En el Estadio Mestalla, el Valencia se impuso con autoridad ante el Getafe por 3-0, en una jornada donde los locales demostraron superioridad tanto en posesión como en oportunidades de gol. Desde el inicio, el Valencia tomó la iniciativa, reflejado en un 58% de posesión y una mayor cantidad de remates (7 contra 11 del Getafe), aunque fue más efectivo en concretar sus oportunidades. Los goles llegaron por parte de Mouctar Diakhaby al minuto 30, asistido por Luis Rioja, seguido de un tanto de Arnaut Danjuma en el minuto 54, con asistencia de Javier Guerra, y cerró la cuenta Hugo Duro en el tiempo añadido, asistido por Largie Ramazani, sellando una victoria contundente para el equipo local.
El Getafe intentó responder y tuvo sus momentos, especialmente en ataques peligrosos, pero no logró materializar sus oportunidades, lo que se reflejó en el marcador final. A pesar de sus esfuerzos y una mayor cantidad de remates, el equipo visitante no pudo superar la sólida defensa del Valencia ni a su portero, Julen Agirrezabala, quien junto a su defensa mantuvo la portería a cero. El partido transcurrió sin mayores incidencias y sin intervenciones decisivas del VAR, permitiendo que el juego fluyera y que el Valencia consolidara una victoria importante en su estadio.
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: VALENCIA 3 - GETAFE 0 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
VALENCIA: Julen Agirrezabala; Dimitri Foulquier, Cesar Tarrega, Mouctar Diakhaby, Jesus Vazquez; Baptiste Santamaria, Javier Guerra (Daniel Raba, min.63), Luis Rioja (Largie Ramazani, min.87), Diego Lopez (Jose Copete, min.83), Arnaut Danjuma (Pepelu, min.63), Hugo Duro.
GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Djene, Domingos Duarte, Diego Rico, Davinchi (Coba da Costa, min.58); Luis Milla, Mario Martin (Borja Mayoral, min.59), Mauro Arambarri; Adrian Liso, Chrisantus Uche.
--GOLES.
1-0, min.30: Mouctar Diakhaby (Luis Rioja) .
2-0, min.54: Arnaut Danjuma (Javier Guerra) .
3-0, min.90(+7): Hugo Duro (Largie Ramazani) .
--ÁRBITRO.
Francisco Jose Hernandez, asistido en las bandas por Ivan Masso y Abraham Perez, en el VAR: Pablo Gonzalez y Jose Luis Guzman. Amonestó a Javier Guerra (min.41), Julen Agirrezabala (min.64), Mouctar Diakhaby (min.84), por parte del VALENCIA. por parte del GETAFE.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio Mestalla
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Valencia
| Getafe
|Goles
| 3
| 0
|Remates Fuera
| 1
| 6
|Remates
| 7
| 11
|Pases Totales
| 224
| 159
|Corners
| 8
| 6
|Faltas
| 17
| 7
|Posesión
| 58%
| 42%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 4
|Fueras de Juego
| 0
| 5
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 0
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 3
| 0
|Ataques
| 86
| 94
|Ataques Peligrosos
| 26
| 43
|Centros
| 10
| 15
|Saques de Banda
| 27
| 19
|Saques de Portería
| 8
| 4
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 4
| 2
|Tiros de Falta
| 12
| 17
|Paradas
| 1
| 1
|Contra Golpes
| 1
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Villarreal
| 6
| 2
|2
| Champions
| Barcelona
| 6
| 2
|3
| Champions
| Real Madrid
| 6
| 2
|4
| Champions
| Athletic Bilbao
| 6
| 2
|5
| Europa League
| Getafe
| 6
| 3
|6
| Conference League
| Elche
| 5
| 3
|8
| Permanencia
| Valencia
| 4
| 3
|18
| Descenso
| Levante
| 0
| 3
|19
| Descenso
| Oviedo
| 0
| 2
|20
| Descenso
| Girona
| 0
| 2
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|29/08/2025
| LaLiga
| Valencia
| 3-0
| Getafe
|10/05/2025
| LaLiga
| Valencia
| 3-0
| Getafe
|27/10/2024
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Valencia
|09/03/2024
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Getafe
|08/12/2023
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Valencia
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|29/08/2025
| LaLiga
| Valencia
| 3-0
| Getafe
|24/08/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Valencia
|16/08/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Real Sociedad
|23/05/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Valencia
|18/05/2025
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|29/08/2025
| LaLiga
| Valencia
| 3-0
| Getafe
|25/08/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Getafe
|17/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Getafe
|24/05/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Celta
|18/05/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Getafe
-Próximos partidos del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|14/09/2025 19:00
| LaLiga
| Barcelona
| Valencia
|21/09/2025 19:00
| LaLiga
| Valencia
| Athletic Bilbao
|24/09/2025 19:00
| LaLiga
| Espanyol
| Valencia
-Próximos partidos del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|13/09/2025 14:00
| LaLiga
| Getafe
| Oviedo
|21/09/2025 19:00
| LaLiga
| Barcelona
| Getafe
|24/09/2025 19:00
| LaLiga
| Getafe
| Alavés