Valencia 3 - 0 Getafe | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 29 de agosto de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadio Mestalla, el Valencia se impuso con autoridad ante el Getafe por 3-0, en una jornada donde los locales demostraron superioridad tanto en posesión como en oportunidades de gol. Desde el inicio, el Valencia tomó la iniciativa, reflejado en un 58% de posesión y una mayor cantidad de remates (7 contra 11 del Getafe), aunque fue más efectivo en concretar sus oportunidades. Los goles llegaron por parte de Mouctar Diakhaby al minuto 30, asistido por Luis Rioja, seguido de un tanto de Arnaut Danjuma en el minuto 54, con asistencia de Javier Guerra, y cerró la cuenta Hugo Duro en el tiempo añadido, asistido por Largie Ramazani, sellando una victoria contundente para el equipo local. El Getafe intentó responder y tuvo sus momentos, especialmente en ataques peligrosos, pero no logró materializar sus oportunidades, lo que se reflejó en el marcador final. A pesar de sus esfuerzos y una mayor cantidad de remates, el equipo visitante no pudo superar la sólida defensa del Valencia ni a su portero, Julen Agirrezabala, quien junto a su defensa mantuvo la portería a cero. El partido transcurrió sin mayores incidencias y sin intervenciones decisivas del VAR, permitiendo que el juego fluyera y que el Valencia consolidara una victoria importante en su estadio.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: VALENCIA 3 - GETAFE 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

VALENCIA: Julen Agirrezabala; Dimitri Foulquier, Cesar Tarrega, Mouctar Diakhaby, Jesus Vazquez; Baptiste Santamaria, Javier Guerra (Daniel Raba, min.63), Luis Rioja (Largie Ramazani, min.87), Diego Lopez (Jose Copete, min.83), Arnaut Danjuma (Pepelu, min.63), Hugo Duro.



GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Djene, Domingos Duarte, Diego Rico, Davinchi (Coba da Costa, min.58); Luis Milla, Mario Martin (Borja Mayoral, min.59), Mauro Arambarri; Adrian Liso, Chrisantus Uche.



--GOLES.

1-0, min.30: Mouctar Diakhaby (Luis Rioja) .

2-0, min.54: Arnaut Danjuma (Javier Guerra) .

3-0, min.90(+7): Hugo Duro (Largie Ramazani) .





--ÁRBITRO.

Francisco Jose Hernandez, asistido en las bandas por Ivan Masso y Abraham Perez, en el VAR: Pablo Gonzalez y Jose Luis Guzman. Amonestó a Javier Guerra (min.41), Julen Agirrezabala (min.64), Mouctar Diakhaby (min.84), por parte del VALENCIA. por parte del GETAFE.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio Mestalla



-Estadísticas del partido.

Estadística Valencia Getafe Goles 3 0 Remates Fuera 1 6 Remates 7 11 Pases Totales 224 159 Corners 8 6 Faltas 17 7 Posesión 58% 42% Tiros Bloqueados 2 4 Fueras de Juego 0 5 Tarjetas Amarillas 3 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 3 0 Ataques 86 94 Ataques Peligrosos 26 43 Centros 10 15 Saques de Banda 27 19 Saques de Portería 8 4 Tratamientos 0 0 Sustituciones 4 2 Tiros de Falta 12 17 Paradas 1 1 Contra Golpes 1 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Villarreal 6 2 2 Champions Barcelona 6 2 3 Champions Real Madrid 6 2 4 Champions Athletic Bilbao 6 2 5 Europa League Getafe 6 3 6 Conference League Elche 5 3 8 Permanencia Valencia 4 3 18 Descenso Levante 0 3 19 Descenso Oviedo 0 2 20 Descenso Girona 0 2



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/08/2025 LaLiga Valencia 3-0 Getafe 10/05/2025 LaLiga Valencia 3-0 Getafe 27/10/2024 LaLiga Getafe 1-1 Valencia 09/03/2024 LaLiga Valencia 1-0 Getafe 08/12/2023 LaLiga Getafe 1-0 Valencia









-Últimos Resultados del Valencia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/08/2025 LaLiga Valencia 3-0 Getafe 24/08/2025 LaLiga Osasuna 1-0 Valencia 16/08/2025 LaLiga Valencia 1-1 Real Sociedad 23/05/2025 LaLiga Betis 1-1 Valencia 18/05/2025 LaLiga Valencia 0-1 Athletic Bilbao









-Últimos Resultados del Getafe.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/08/2025 LaLiga Valencia 3-0 Getafe 25/08/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Getafe 17/08/2025 LaLiga Celta 0-2 Getafe 24/05/2025 LaLiga Getafe 1-2 Celta 18/05/2025 LaLiga Mallorca 1-2 Getafe









-Próximos partidos del Valencia.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 14/09/2025 19:00 LaLiga Barcelona Valencia 21/09/2025 19:00 LaLiga Valencia Athletic Bilbao 24/09/2025 19:00 LaLiga Espanyol Valencia









-Próximos partidos del Getafe.

