Valencia 2 - 3 Real Sociedad | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 7 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 20 de septiembre de 2026.

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El Valencia ha perdido este domingo por 2-3 ante la Real Sociedad en un emocionante encuentro disputado en el Estadio Mestalla. El partido comenzó con un gol de Luka Sucic en el minuto 26, adelantando a los visitantes. El Valencia, que tuvo mayor posesión y remates, igualó el marcador en el minuto 57 gracias a Aaron Mayol. Sin embargo, Carlos Soler volvió a poner por delante a la Real Sociedad con un penalti en el minuto 75. Un gol en propia puerta de Luken Beitia en el minuto 84 devolvió la igualdad al marcador, pero Ander Barrenetxea selló la victoria visitante en el minuto 90+1. La expulsión de Orri Oskarsson en el minuto 90+6 no afectó el resultado final. Con esta victoria, la Real Sociedad se coloca en la octava posición, mientras que el Valencia sigue en puestos de descenso, ocupando la decimonovena posición.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: VALENCIA 2 - REAL SOCIEDAD 3 (0-1, al descanso).

-EQUIPOS

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Jose Gaya (Jesus Vazquez, min.82), Pepelu, Justin De Haas, Pablo Maffeo; Filip Ugrinic (David Otorbi, min.46), Guido Rodriguez (Harvey Elliott, min.69), Aaron Mayol, Arnaut Danjuma (Luis Rioja, min.88); Hugo Duro (Aimar, min.82), Javier Guerra.REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Luken Beitia, Jon Martin, Jon Aramburu, Sergio Gomez (Aihen Munoz, min.69); Job Ochieng (Ander Barrenetxea, min.61), Jon Gorrotxategi (Yangel Herrera, min.69), Carlos Soler, Goncalo Guedes; Luka Sucic (Arsen Zakharyan, min.87), Mikel Oyarzabal (Orri Oskarsson, min.61).

-GOLES

0-1, min.26: Luka Sucic (Job Ochieng) .1-1, min.57: Aaron Mayol (Hugo Duro) .1-2, min.75: Carlos Soler, de penalti.2-2, min.84: Luken Beitia (pp).2-3, min.90(+1): Ander Barrenetxea (Carlos Soler) .Gol en propia puerta Luken Beitia en el minuto 84 .

-ÁRBITRO

Jose Munuera, asistido en las bandas por Adrian Diaz y Antonio Martinez, en el VAR: Luis Mario Milla y Isidro Diaz de Mera. Amonestó a Justin De Haas (min.11), Jose Gaya (min.12), por parte de VALENCIA. Amonestó a Luka Sucic (min.54), Orri Oskarsson (min.90+6), y, además expulso por doble amarilla a Orri Oskarsson (min.90+6), por parte de REAL SOCIEDAD.

-INCIDENCIAS VAR

Min.74: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Real Sociedad.Min.74: Tras la revisión del VAR, el colegiado mantiene su decisión: ¡penalti a favor de Real Sociedad!Min.85: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Valencia.Min.87: ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Valencia debe subir al marcador.

-ESTADIO

Estadio Mestalla (45,122 espectadores) televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Valencia Real Sociedad Goles 2 3 Remates Fuera 9 8 Remates 23 21 Pases Totales 423 370 Corners 7 4 Faltas 9 11 Posesión 54% 46% Tiros Bloqueados 9 7 Fueras de Juego 2 2 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 1 2 Ataques 76 87 Ataques Peligrosos 63 58 Centros 23 16 Saques de Banda 22 15 Saques de Portería 10 10 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 13 11 Paradas 3 4 Contra Golpes 6 6

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 21 7 2 Champions Atlético 16 7 3 Champions Betis 16 7 4 Champions Real Madrid 15 7 5 Europa League Sevilla 13 7 6 Conference League Alavés 11 7 8 Permanencia Real Sociedad 10 7 18 Descenso Elche 5 7 19 Descenso Valencia 4 7 20 Descenso Malaga 3 7

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