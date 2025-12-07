Valencia 1 - 1 Sevilla | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Valencia 1 - 1 Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)

Madrid, 7 de diciembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadio Mestalla, Valencia y Sevilla firmaron un empate 1-1, resultado que se decidió en los últimos compases del encuentro. El partido, correspondiente a la jornada 15 de LaLiga, estuvo marcado por una igualdad manifiesta en diversas facetas del juego, aunque el Valencia, que actuó como local, logró equilibrar la posesión del balón hacia el final del partido, cerrando con un 48% frente al 52% del Sevilla. Los goles llegaron en la segunda mitad, iniciando con un autogol de Cesar Tarrega en el minuto 58 que adelantó al Sevilla, mientras que Hugo Duro, asistido por Filip Ugrinic en el tiempo añadido, puso las tablas finales. Este resultado deja al Valencia con 15 puntos, aún en la lucha por alejarse de los puestos de descenso, mientras que el Sevilla, con 17 puntos, sigue sin despegar en la clasificación. El partido no estuvo exento de incidencias, con un total de nueve amonestaciones repartidas equitativamente entre ambos equipos, lo que refleja la intensidad con la que se disputó el encuentro. A pesar de las oportunidades y la presión ejercida por ambos lados, ninguna acción del VAR alteró las decisiones arbitrales, manteniendo el flujo del juego sin interrupciones significativas por revisiones. Con este empate, ambos equipos dejan pasar una oportunidad valiosa para escalar posiciones en la tabla, especialmente el Valencia que, jugando en casa, buscaba una victoria que le permitiera distanciarse de la zona de peligro.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: VALENCIA 1 - SEVILLA 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

VALENCIA: Julen Agirrezabala; Thierry Correia, Cesar Tarrega, Jose Copete, Jose Gaya (Jesus Vazquez, min.77); Javier Guerra (Lucas Beltran, min.63), Pepelu, Luis Rioja (Largie Ramazani, min.68), Andre Almeida (Filip Ugrinic, min.63), Arnaut Danjuma (Diego Lopez, min.63), Hugo Duro.



SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Cesar Azpilicueta, Nemanja Gudelj, Andres Castrin, Oso (Alfon Gonzalez, min.85); Djibril Sow, Lucien Agoume (Alexis Sanchez, min.86), Batista Mendy; Gerard Fernandez (Joan Jordan, min.80), Akor Adams.



--GOLES.

0-1, min.58: Cesar Tarrega (pp).

1-1, min.90(+3): Hugo Duro (Filip Ugrinic) .

Gol en propia puerta Cesar Tarrega en el minuto 58 .





--ÁRBITRO.

Guillermo Cuadra, asistido en las bandas por Guadalupe Porras y Alejandro Estevez, en el VAR: Pablo Gonzalez y Victor Garcia. Amonestó a Jose Copete (min.74), Thierry Correia (min.88), Cesar Tarrega (min.90+7), por parte del VALENCIA. Amonestó a Gerard Fernandez (min.23), Cesar Azpilicueta (min.75), Nemanja Gudelj (min.76), Lucien Agoume (min.82), Andres Castrin (min.89), Jose Angel Carmona (min.90+5), por parte del SEVILLA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio Mestalla televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Valencia Sevilla Goles 1 1 Remates Fuera 3 3 Remates 8 4 Pases Totales 206 215 Corners 2 2 Faltas 12 17 Posesión 48% 52% Tiros Bloqueados 2 0 Fueras de Juego 4 3 Tarjetas Amarillas 3 6 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 43 47 Ataques Peligrosos 16 13 Centros 16 6 Saques de Banda 17 10 Saques de Portería 4 7 Tratamientos 0 1 Sustituciones 5 3 Tiros de Falta 20 16 Paradas 1 2 Contra Golpes 0 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 40 16 2 Champions Real Madrid 36 15 3 Champions Villarreal 35 15 4 Champions Atlético 31 16 5 Europa League Betis 24 15 6 Conference League Espanyol 24 14 12 Permanencia Sevilla 17 15 15 Permanencia Valencia 15 15 18 Descenso Girona 12 15 19 Descenso Real Oviedo 10 15 20 Descenso Levante 9 14



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Sevilla 11/04/2025 LaLiga Valencia 1-0 Sevilla 11/01/2025 LaLiga Sevilla 1-1 Valencia 17/02/2024 LaLiga Valencia 0-0 Sevilla 11/08/2023 LaLiga Sevilla 1-2 Valencia









-Últimos Resultados del Valencia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Sevilla 01/12/2025 LaLiga Rayo 1-1 Valencia 21/11/2025 LaLiga Valencia 1-0 Levante 09/11/2025 LaLiga Valencia 1-1 Betis 01/11/2025 LaLiga Real Madrid 4-0 Valencia









-Últimos Resultados del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Sevilla 30/11/2025 LaLiga Sevilla 0-2 Betis 24/11/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Sevilla 08/11/2025 LaLiga Sevilla 1-0 Osasuna 01/11/2025 LaLiga Atlético 3-0 Sevilla









-Próximos partidos del Valencia.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 13/12/2025 14:00 LaLiga Atlético Valencia 19/12/2025 21:00 LaLiga Valencia Mallorca 03/01/2026 14:00 LaLiga Celta Valencia









-Próximos partidos del Sevilla.

