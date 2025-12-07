Valencia 1 - 1 Sevilla | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Valencia 1 - 1 Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Madrid, 7 de diciembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Estadio Mestalla, Valencia y Sevilla firmaron un empate 1-1, resultado que se decidió en los últimos compases del encuentro. El partido, correspondiente a la jornada 15 de LaLiga, estuvo marcado por una igualdad manifiesta en diversas facetas del juego, aunque el Valencia, que actuó como local, logró equilibrar la posesión del balón hacia el final del partido, cerrando con un 48% frente al 52% del Sevilla. Los goles llegaron en la segunda mitad, iniciando con un autogol de Cesar Tarrega en el minuto 58 que adelantó al Sevilla, mientras que Hugo Duro, asistido por Filip Ugrinic en el tiempo añadido, puso las tablas finales. Este resultado deja al Valencia con 15 puntos, aún en la lucha por alejarse de los puestos de descenso, mientras que el Sevilla, con 17 puntos, sigue sin despegar en la clasificación.
El partido no estuvo exento de incidencias, con un total de nueve amonestaciones repartidas equitativamente entre ambos equipos, lo que refleja la intensidad con la que se disputó el encuentro. A pesar de las oportunidades y la presión ejercida por ambos lados, ninguna acción del VAR alteró las decisiones arbitrales, manteniendo el flujo del juego sin interrupciones significativas por revisiones. Con este empate, ambos equipos dejan pasar una oportunidad valiosa para escalar posiciones en la tabla, especialmente el Valencia que, jugando en casa, buscaba una victoria que le permitiera distanciarse de la zona de peligro.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: VALENCIA 1 - SEVILLA 1 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
VALENCIA: Julen Agirrezabala; Thierry Correia, Cesar Tarrega, Jose Copete, Jose Gaya (Jesus Vazquez, min.77); Javier Guerra (Lucas Beltran, min.63), Pepelu, Luis Rioja (Largie Ramazani, min.68), Andre Almeida (Filip Ugrinic, min.63), Arnaut Danjuma (Diego Lopez, min.63), Hugo Duro.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Cesar Azpilicueta, Nemanja Gudelj, Andres Castrin, Oso (Alfon Gonzalez, min.85); Djibril Sow, Lucien Agoume (Alexis Sanchez, min.86), Batista Mendy; Gerard Fernandez (Joan Jordan, min.80), Akor Adams.
--GOLES.
0-1, min.58: Cesar Tarrega (pp).
1-1, min.90(+3): Hugo Duro (Filip Ugrinic) .
Gol en propia puerta Cesar Tarrega en el minuto 58 .
--ÁRBITRO.
Guillermo Cuadra, asistido en las bandas por Guadalupe Porras y Alejandro Estevez, en el VAR: Pablo Gonzalez y Victor Garcia. Amonestó a Jose Copete (min.74), Thierry Correia (min.88), Cesar Tarrega (min.90+7), por parte del VALENCIA. Amonestó a Gerard Fernandez (min.23), Cesar Azpilicueta (min.75), Nemanja Gudelj (min.76), Lucien Agoume (min.82), Andres Castrin (min.89), Jose Angel Carmona (min.90+5), por parte del SEVILLA.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio Mestalla televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Valencia
| Sevilla
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 3
| 3
|Remates
| 8
| 4
|Pases Totales
| 206
| 215
|Corners
| 2
| 2
|Faltas
| 12
| 17
|Posesión
| 48%
| 52%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 0
|Fueras de Juego
| 4
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 6
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 43
| 47
|Ataques Peligrosos
| 16
| 13
|Centros
| 16
| 6
|Saques de Banda
| 17
| 10
|Saques de Portería
| 4
| 7
|Tratamientos
| 0
| 1
|Sustituciones
| 5
| 3
|Tiros de Falta
| 20
| 16
|Paradas
| 1
| 2
|Contra Golpes
| 0
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 40
| 16
|2
| Champions
| Real Madrid
| 36
| 15
|3
| Champions
| Villarreal
| 35
| 15
|4
| Champions
| Atlético
| 31
| 16
|5
| Europa League
| Betis
| 24
| 15
|6
| Conference League
| Espanyol
| 24
| 14
|12
| Permanencia
| Sevilla
| 17
| 15
|15
| Permanencia
| Valencia
| 15
| 15
|18
| Descenso
| Girona
| 12
| 15
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 10
| 15
|20
| Descenso
| Levante
| 9
| 14
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/12/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Sevilla
|11/04/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Sevilla
|11/01/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Valencia
|17/02/2024
| LaLiga
| Valencia
| 0-0
| Sevilla
|11/08/2023
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Valencia
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/12/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Sevilla
|01/12/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Valencia
|21/11/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Levante
|09/11/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Betis
|01/11/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Valencia
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/12/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Sevilla
|30/11/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Betis
|24/11/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Sevilla
|08/11/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Osasuna
|01/11/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-0
| Sevilla
-Próximos partidos del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|13/12/2025 14:00
| LaLiga
| Atlético
| Valencia
|19/12/2025 21:00
| LaLiga
| Valencia
| Mallorca
|03/01/2026 14:00
| LaLiga
| Celta
| Valencia
-Próximos partidos del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|14/12/2025 14:00
| LaLiga
| Sevilla
| Real Oviedo
|20/12/2025 21:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Sevilla
|04/01/2026 14:00
| LaLiga
| Sevilla
| Levante