Victoria Mboko 2 - 0 Lois Boisson: resumen y estadísticas del partido de Internationaux de Strasbourg (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de mayo de 2026.





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La tenista canadiense Victoria Mboko ha avanzado a los cuartos de final del torneo Internationaux de Strasbourg, de categoría WTA 500, que se disputa en tierra batida al aire libre, tras ganar a la francesa Lois Boisson por 6-4, 6-3 en 1 hora y 23 minutos. En el primer set, Victoria Mboko logró romper el servicio de Lois Boisson en tres ocasiones, mientras que Boisson consiguió dos breaks. Mboko mantuvo su servicio en cuatro ocasiones, asegurando el set con un marcador de 6-4. En el segundo set, Mboko continuó con su dominio, rompiendo el servicio de Boisson en dos ocasiones y manteniendo el suyo en cuatro oportunidades, cerrando el set 6-3. En cuanto a las estadísticas de saque, Mboko tuvo un 71% de efectividad en su primer servicio y ganó el 65% de los puntos con su servicio, mientras que Boisson tuvo un 63% de efectividad en su primer servicio y ganó el 53% de los puntos con su servicio.



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