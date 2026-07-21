Vilius Gaubas 0 - 2 Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Estoril Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de julio de 2026.





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El tenista español Pablo Carreno Busta ha avanzado a los octavos de final del torneo Estoril Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al lituano Vilius Gaubas por la vía rápida con un resultado de 6-1, 6-3 en 1 hora y 21 minutos. En el primer set, Pablo Carreno Busta logró romper el servicio de Vilius Gaubas en cuatro ocasiones, mientras que Gaubas solo pudo romper el servicio de Carreno Busta una vez. El set terminó 6-1 a favor de Carreno Busta. En el segundo set, Carreno Busta continuó con su dominio, rompiendo el servicio de Gaubas dos veces y manteniendo todos sus juegos de servicio, cerrando el set 6-3. En cuanto a las estadísticas de saque, Pablo Carreno Busta tuvo un 1st Serve Percentage del 63% y ganó el 67% de sus puntos de servicio. No cometió dobles faltas y logró 2 aces durante el partido.



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