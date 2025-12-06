Villareal 2 - 0 Getafe | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Villareal 2 - 0 Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports
Villareal 2 - 0 Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Actualizado: sábado, 6 diciembre 2025 16:00

Madrid, 6 de diciembre de 2025.



El Villareal se impuso por 2-0 al Getafe en un encuentro disputado en el Estadio de la Ceramica, donde el equipo local demostró su superioridad a lo largo del partido. La primera mitad concluyó con un gol en el tiempo añadido de Tajon Buchanan, asistido por Ayoze Perez, reflejando la iniciativa del Villareal que dominó la posesión del balón y creó más oportunidades de gol. La expulsión de Luis Milla del Getafe al inicio de la segunda parte marcó un punto de inflexión, dejando al equipo visitante con un hombre menos. En el minuto 64, Georges Mikautadze amplió la ventaja para el Villareal, con una asistencia del portero Luiz Junior, consolidando la victoria del equipo local. El Villareal, con este resultado, se sitúa en la tercera posición de la clasificación, acercándose a los líderes y manteniendo sus aspiraciones en la competición. Por otro lado, el Getafe, a pesar de la derrota, se mantiene fuera de la zona de descenso, pero deberá mejorar su rendimiento para asegurar la permanencia. El encuentro no contó con incidencias VAR que cambiaran decisiones arbitrales significativas.




FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VILLAREAL 2 - GETAFE 0 (1-0, al descanso).

--EQUIPOS.
VILLAREAL: Luiz Junior; Pau Navarro, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan (Ilias Akhomach, min.80), Daniel Parejo (Carlos Macia, min.51), Santi Comesana, Alberto Moleiro (Manor Solomon, min.70); Ayoze Perez (Nicolas Pepe, min.70), Georges Mikautadze (Tani Oluwaseyi, min.81).

GETAFE: David Soria; Domingos Duarte (Abdelkabir Abqar, min.75), Djene, Allan Nyom (Diego Rico, min.46), Juan Iglesias; Kiko (Alex Sancris, min.74), Luis Milla, Mauro Arambarri (Hugo Solozabal, min.81), Mario Martin; Adrian Liso (Abu Kamara, min.75), Borja Mayoral.

--GOLES.
1-0, min.45(+5): Tajon Buchanan (Ayoze Perez) .
2-0, min.64: Georges Mikautadze (Luiz Junior) .
Amarilla al banquillo, a Pepe Bordalas del Getafe en el minuto 45 +4.


--ÁRBITRO.
Mateo Busquets, asistido en las bandas por Gonzalo Garcia y Adrian Diaz, en el VAR: Pablo Gonzalez y Javier Iglesias. Amonestó a Carlos Macia (min.62), Nicolas Pepe (min.71), por parte del VILLAREAL. Amonestó a Allan Nyom (min.23), Mario Martin (min.45+3), Mauro Arambarri (min.57), Diego Rico (min.90+1), y, además expulsó con tarjeta roja Luis Milla (min.48), por parte del GETAFE.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Estadio de la Ceramica (17,089 espectadores) televisado por Movistar La Liga

-Estadísticas del partido.



Estadística Villareal Getafe
Goles 2 0
Remates Fuera 2 3
Remates 10 5
Pases Totales 494 311
Corners 5 3
Faltas 20 15
Posesión 62% 38%
Tiros Bloqueados 3 2
Fueras de Juego 6 0
Tarjetas Amarillas 2 4
Tarjetas Rojas 0 1
Asistencias 2 0
Ataques 117 105
Ataques Peligrosos 41 26
Centros 12 8
Saques de Banda 28 9
Saques de Portería 3 4
Tratamientos 4 1
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 15 26
Paradas 0 3
Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 37 15
2 Champions Real Madrid 36 15
3 Champions Villarreal 35 15
4 Champions Atlético 31 15
5 Europa League Betis 24 14
6 Conference League Espanyol 24 14
7 Permanencia Getafe 20 15
18 Descenso Girona 12 14
19 Descenso Real Oviedo 10 15
20 Descenso Levante 9 14



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
06/12/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Getafe
30/03/2025 LaLiga Getafe 1-2 Villarreal
20/10/2024 LaLiga Villarreal 1-1 Getafe
16/02/2024 LaLiga Villarreal 1-1 Getafe
30/09/2023 LaLiga Getafe 0-0 Villarreal




-Últimos Resultados del Villareal.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
06/12/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Getafe
30/11/2025 LaLiga Real Sociedad 2-3 Villarreal
25/11/2025 Champions Borussia Dortmund 4-0 Villarreal
22/11/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Mallorca
08/11/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Villarreal




-Últimos Resultados del Getafe.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
06/12/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Getafe
28/11/2025 LaLiga Getafe 1-0 Elche
23/11/2025 LaLiga Getafe 0-1 Atlético
09/11/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Getafe
31/10/2025 LaLiga Getafe 2-1 Girona




-Próximos partidos del Villareal.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
10/12/2025 18:45 Champions Villarreal FC Koebenhavn
14/12/2025 18:30 LaLiga Levante Villarreal
21/12/2025 16:15 LaLiga Villarreal Barcelona




-Próximos partidos del Getafe.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
13/12/2025 21:00 LaLiga Getafe Espanyol
21/12/2025 21:00 LaLiga Betis Getafe
02/01/2026 21:00 LaLiga Rayo Getafe


