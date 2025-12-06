Villareal 2 - 0 Getafe | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Villareal 2 - 0 Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Madrid, 6 de diciembre de 2025.
El Villareal se impuso por 2-0 al Getafe en un encuentro disputado en el Estadio de la Ceramica, donde el equipo local demostró su superioridad a lo largo del partido. La primera mitad concluyó con un gol en el tiempo añadido de Tajon Buchanan, asistido por Ayoze Perez, reflejando la iniciativa del Villareal que dominó la posesión del balón y creó más oportunidades de gol. La expulsión de Luis Milla del Getafe al inicio de la segunda parte marcó un punto de inflexión, dejando al equipo visitante con un hombre menos.
En el minuto 64, Georges Mikautadze amplió la ventaja para el Villareal, con una asistencia del portero Luiz Junior, consolidando la victoria del equipo local. El Villareal, con este resultado, se sitúa en la tercera posición de la clasificación, acercándose a los líderes y manteniendo sus aspiraciones en la competición. Por otro lado, el Getafe, a pesar de la derrota, se mantiene fuera de la zona de descenso, pero deberá mejorar su rendimiento para asegurar la permanencia. El encuentro no contó con incidencias VAR que cambiaran decisiones arbitrales significativas.
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: VILLAREAL 2 - GETAFE 0 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
VILLAREAL: Luiz Junior; Pau Navarro, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan (Ilias Akhomach, min.80), Daniel Parejo (Carlos Macia, min.51), Santi Comesana, Alberto Moleiro (Manor Solomon, min.70); Ayoze Perez (Nicolas Pepe, min.70), Georges Mikautadze (Tani Oluwaseyi, min.81).
GETAFE: David Soria; Domingos Duarte (Abdelkabir Abqar, min.75), Djene, Allan Nyom (Diego Rico, min.46), Juan Iglesias; Kiko (Alex Sancris, min.74), Luis Milla, Mauro Arambarri (Hugo Solozabal, min.81), Mario Martin; Adrian Liso (Abu Kamara, min.75), Borja Mayoral.
--GOLES.
1-0, min.45(+5): Tajon Buchanan (Ayoze Perez) .
2-0, min.64: Georges Mikautadze (Luiz Junior) .
Amarilla al banquillo, a Pepe Bordalas del Getafe en el minuto 45 +4.
--ÁRBITRO.
Mateo Busquets, asistido en las bandas por Gonzalo Garcia y Adrian Diaz, en el VAR: Pablo Gonzalez y Javier Iglesias. Amonestó a Carlos Macia (min.62), Nicolas Pepe (min.71), por parte del VILLAREAL. Amonestó a Allan Nyom (min.23), Mario Martin (min.45+3), Mauro Arambarri (min.57), Diego Rico (min.90+1), y, además expulsó con tarjeta roja Luis Milla (min.48), por parte del GETAFE.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio de la Ceramica (17,089 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Villareal
| Getafe
|Goles
| 2
| 0
|Remates Fuera
| 2
| 3
|Remates
| 10
| 5
|Pases Totales
| 494
| 311
|Corners
| 5
| 3
|Faltas
| 20
| 15
|Posesión
| 62%
| 38%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 2
|Fueras de Juego
| 6
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 4
|Tarjetas Rojas
| 0
| 1
|Asistencias
| 2
| 0
|Ataques
| 117
| 105
|Ataques Peligrosos
| 41
| 26
|Centros
| 12
| 8
|Saques de Banda
| 28
| 9
|Saques de Portería
| 3
| 4
|Tratamientos
| 4
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 15
| 26
|Paradas
| 0
| 3
|Contra Golpes
| 0
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 37
| 15
|2
| Champions
| Real Madrid
| 36
| 15
|3
| Champions
| Villarreal
| 35
| 15
|4
| Champions
| Atlético
| 31
| 15
|5
| Europa League
| Betis
| 24
| 14
|6
| Conference League
| Espanyol
| 24
| 14
|7
| Permanencia
| Getafe
| 20
| 15
|18
| Descenso
| Girona
| 12
| 14
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 10
| 15
|20
| Descenso
| Levante
| 9
| 14
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/12/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-0
| Getafe
|30/03/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Villarreal
|20/10/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 1-1
| Getafe
|16/02/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 1-1
| Getafe
|30/09/2023
| LaLiga
| Getafe
| 0-0
| Villarreal
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/12/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-0
| Getafe
|30/11/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-3
| Villarreal
|25/11/2025
| Champions
| Borussia Dortmund
| 4-0
| Villarreal
|22/11/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Mallorca
|08/11/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Villarreal
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/12/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-0
| Getafe
|28/11/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Elche
|23/11/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Atlético
|09/11/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-0
| Getafe
|31/10/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-1
| Girona
-Próximos partidos del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|10/12/2025 18:45
| Champions
| Villarreal
| FC Koebenhavn
|14/12/2025 18:30
| LaLiga
| Levante
| Villarreal
|21/12/2025 16:15
| LaLiga
| Villarreal
| Barcelona
-Próximos partidos del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|13/12/2025 21:00
| LaLiga
| Getafe
| Espanyol
|21/12/2025 21:00
| LaLiga
| Betis
| Getafe
|02/01/2026 21:00
| LaLiga
| Rayo
| Getafe