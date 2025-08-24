Villareal 5 - 0 Girona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 24 de agosto de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Estadio de la Cerámica, el Villarreal demostró su superioridad frente al Girona con un contundente 5-0, dejando claro desde el inicio quién llevaría la iniciativa en el partido. Los goles comenzaron temprano con Nicolas Pepe abriendo el marcador en el minuto 7, seguido de una destacada actuación de Tajon Buchanan, quien marcó un triplete, sellando su primera anotación en el minuto 16 y continuando su racha en los minutos 28 y 64. Rafa Marin también contribuyó al marcador con un gol en el minuto 25, asistido por Yeremi Pino. Este encuentro dejó en evidencia la capacidad ofensiva del Villarreal, que dominó en remates y posesión de balón, evidenciando su control durante la mayor parte del juego.
El Girona, por su parte, no logró contrarrestar la ofensiva del equipo local y se vio superado en todos los aspectos del juego, lo que se reflejó en la falta de oportunidades claras de gol. A pesar de los esfuerzos por reorganizarse, no pudieron evitar la derrota. En el transcurso del partido, el VAR tuvo un momento decisivo al confirmar la validez de uno de los goles del Villarreal en el minuto 66, después de una breve revisión, lo que contribuyó al resultado final. Este resultado posiciona al Villarreal con una ventaja temprana en la competición, mientras que el Girona deberá replantear su estrategia para los próximos encuentros.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: VILLAREAL 5 - GIRONA 0 (4-0, al descanso).
--EQUIPOS.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth (Renato Veiga, min.46), Rafa Marin, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Pape Gueye (Daniel Parejo, min.66), Santi Comesana (Thomas Partey, min.46), Yeremi Pino (Alberto Moleiro, min.70); Nicolas Pepe (Ilias Akhomach, min.63), Etta Eyong.
GIRONA: Vladyslav Krapyvtsov; Hugo Rincon, Vitor Reis, Ladislav Krejci, Daley Blind; Yangel Herrera (David Lopez, min.42), Jhon Solis (Ivan Martin, min.71), Viktor Tsigankov (Yaser Asprilla, min.78), Cristian Portu (Alex Moreno, min.46), Joel Roca, Dawda Camara (Thomas Lemar, min.46).
--GOLES.
1-0, min.7: Nicolas Pepe.
2-0, min.16: Tajon Buchanan (Santiago Mourino) .
3-0, min.25: Rafa Marin (Yeremi Pino) .
4-0, min.28: Tajon Buchanan (Sergi Cardona) .
5-0, min.64: Tajon Buchanan (Etta Eyong) .
--ÁRBITRO.
Guillermo Cuadra, asistido en las bandas por Guadalupe Porras y Alejandro Estevez, en el VAR: Pablo Gonzalez y Iosu Galech. Amonestó a Santiago Mourino (min.56), por parte del VILLAREAL. Amonestó a Vitor Reis (min.53), Ladislav Krejci (min.59), por parte del GIRONA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.65: VAR - GOOOOL - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Villarreal.
Min.66: GOL VÁLIDO! - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol de Villarreal se mantiene.
--ESTADIO.
Estadio de la Ceramica (18,195 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Villareal
| Girona
|Goles
| 5
| 0
|Remates Fuera
| 6
| 1
|Remates
| 17
| 5
|Pases Totales
| 512
| 473
|Corners
| 8
| 1
|Faltas
| 7
| 10
|Posesión
| 52%
| 48%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 2
|Fueras de Juego
| 3
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 4
| 0
|Ataques
| 95
| 96
|Ataques Peligrosos
| 53
| 35
|Centros
| 16
| 8
|Saques de Banda
| 15
| 15
|Saques de Portería
| 6
| 10
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 10
| 10
|Paradas
| 2
| 2
|Contra Golpes
| 4
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Villarreal
| 6
| 2
|2
| Champions
| Barcelona
| 6
| 2
|3
| Champions
| Betis
| 4
| 2
|4
| Champions
| Rayo
| 3
| 1
|5
| Champions
| Getafe
| 3
| 1
|6
| Europa League
| Athletic Bilbao
| 3
| 1
|7
| Europa League
| Espanyol
| 3
| 1
|8
| Conference League
| Real Madrid
| 3
| 1
|18
| Descenso
| Levante
| 0
| 2
|19
| Descenso
| Oviedo
| 0
| 1
|20
| Descenso
| Girona
| 0
| 2
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/08/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 5-0
| Girona
|10/05/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-1
| Villarreal
|01/12/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 2-2
| Girona
|14/05/2024
| LaLiga
| Girona
| 0-1
| Villarreal
|27/09/2023
| LaLiga
| Villarreal
| 1-2
| Girona
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/08/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-0
| Oviedo
|25/05/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-2
| Sevilla
|18/05/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-3
| Villarreal
|14/05/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 3-0
| Leganés
|10/05/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-1
| Villarreal
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/08/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-3
| Rayo
|25/05/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-4
| Atlético
|18/05/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Girona
|13/05/2025
| LaLiga
| Valladolid
| 0-1
| Girona
|10/05/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-1
| Villarreal
-Próximos partidos del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|31/08/2025 17:00
| LaLiga
| Celta
| Villarreal
|14/09/2025 19:00
| LaLiga
| Atlético
| Villarreal
|21/09/2025 19:00
| LaLiga
| Villarreal
| Osasuna
-Próximos partidos del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|30/08/2025 19:30
| LaLiga
| Girona
| Sevilla
|14/09/2025 14:00
| LaLiga
| Celta
| Girona
|21/09/2025 19:00
| LaLiga
| Girona
| Levante