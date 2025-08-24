Villareal 5 - 0 Girona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Actualizado: domingo, 24 agosto 2025 21:29
Madrid, 24 de agosto de 2025.

En el Estadio de la Cerámica, el Villarreal demostró su superioridad frente al Girona con un contundente 5-0, dejando claro desde el inicio quién llevaría la iniciativa en el partido. Los goles comenzaron temprano con Nicolas Pepe abriendo el marcador en el minuto 7, seguido de una destacada actuación de Tajon Buchanan, quien marcó un triplete, sellando su primera anotación en el minuto 16 y continuando su racha en los minutos 28 y 64. Rafa Marin también contribuyó al marcador con un gol en el minuto 25, asistido por Yeremi Pino. Este encuentro dejó en evidencia la capacidad ofensiva del Villarreal, que dominó en remates y posesión de balón, evidenciando su control durante la mayor parte del juego. El Girona, por su parte, no logró contrarrestar la ofensiva del equipo local y se vio superado en todos los aspectos del juego, lo que se reflejó en la falta de oportunidades claras de gol. A pesar de los esfuerzos por reorganizarse, no pudieron evitar la derrota. En el transcurso del partido, el VAR tuvo un momento decisivo al confirmar la validez de uno de los goles del Villarreal en el minuto 66, después de una breve revisión, lo que contribuyó al resultado final. Este resultado posiciona al Villarreal con una ventaja temprana en la competición, mientras que el Girona deberá replantear su estrategia para los próximos encuentros.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VILLAREAL 5 - GIRONA 0 (4-0, al descanso).

--EQUIPOS.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth (Renato Veiga, min.46), Rafa Marin, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Pape Gueye (Daniel Parejo, min.66), Santi Comesana (Thomas Partey, min.46), Yeremi Pino (Alberto Moleiro, min.70); Nicolas Pepe (Ilias Akhomach, min.63), Etta Eyong.

GIRONA: Vladyslav Krapyvtsov; Hugo Rincon, Vitor Reis, Ladislav Krejci, Daley Blind; Yangel Herrera (David Lopez, min.42), Jhon Solis (Ivan Martin, min.71), Viktor Tsigankov (Yaser Asprilla, min.78), Cristian Portu (Alex Moreno, min.46), Joel Roca, Dawda Camara (Thomas Lemar, min.46).

--GOLES.
1-0, min.7: Nicolas Pepe.
2-0, min.16: Tajon Buchanan (Santiago Mourino) .
3-0, min.25: Rafa Marin (Yeremi Pino) .
4-0, min.28: Tajon Buchanan (Sergi Cardona) .
5-0, min.64: Tajon Buchanan (Etta Eyong) .


--ÁRBITRO.
Guillermo Cuadra, asistido en las bandas por Guadalupe Porras y Alejandro Estevez, en el VAR: Pablo Gonzalez y Iosu Galech. Amonestó a Santiago Mourino (min.56), por parte del VILLAREAL. Amonestó a Vitor Reis (min.53), Ladislav Krejci (min.59), por parte del GIRONA.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.65: VAR - GOOOOL - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Villarreal.

Min.66: GOL VÁLIDO! - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol de Villarreal se mantiene.


--ESTADIO.
Estadio de la Ceramica (18,195 espectadores)

-Estadísticas del partido.



Estadística Villareal Girona
Goles 5 0
Remates Fuera 6 1
Remates 17 5
Pases Totales 512 473
Corners 8 1
Faltas 7 10
Posesión 52% 48%
Tiros Bloqueados 4 2
Fueras de Juego 3 0
Tarjetas Amarillas 1 2
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 4 0
Ataques 95 96
Ataques Peligrosos 53 35
Centros 16 8
Saques de Banda 15 15
Saques de Portería 6 10
Tratamientos 0 0
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 10 10
Paradas 2 2
Contra Golpes 4 0



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Villarreal 6 2
2 Champions Barcelona 6 2
3 Champions Betis 4 2
4 Champions Rayo 3 1
5 Champions Getafe 3 1
6 Europa League Athletic Bilbao 3 1
7 Europa League Espanyol 3 1
8 Conference League Real Madrid 3 1
18 Descenso Levante 0 2
19 Descenso Oviedo 0 1
20 Descenso Girona 0 2



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/08/2025 LaLiga Villarreal 5-0 Girona
10/05/2025 LaLiga Girona 0-1 Villarreal
01/12/2024 LaLiga Villarreal 2-2 Girona
14/05/2024 LaLiga Girona 0-1 Villarreal
27/09/2023 LaLiga Villarreal 1-2 Girona




-Últimos Resultados del Villareal.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/08/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Oviedo
25/05/2025 LaLiga Villarreal 4-2 Sevilla
18/05/2025 LaLiga Barcelona 2-3 Villarreal
14/05/2025 LaLiga Villarreal 3-0 Leganés
10/05/2025 LaLiga Girona 0-1 Villarreal




-Últimos Resultados del Girona.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/08/2025 LaLiga Girona 1-3 Rayo
25/05/2025 LaLiga Girona 0-4 Atlético
18/05/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Girona
13/05/2025 LaLiga Valladolid 0-1 Girona
10/05/2025 LaLiga Girona 0-1 Villarreal




-Próximos partidos del Villareal.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
31/08/2025 17:00 LaLiga Celta Villarreal
14/09/2025 19:00 LaLiga Atlético Villarreal
21/09/2025 19:00 LaLiga Villarreal Osasuna




-Próximos partidos del Girona.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
30/08/2025 19:30 LaLiga Girona Sevilla
14/09/2025 14:00 LaLiga Celta Girona
21/09/2025 19:00 LaLiga Girona Levante


