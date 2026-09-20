Villareal 3 - 1 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 7 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 20 de septiembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Villarreal ha ganado este domingo por 3-1 al Levante en el Estadio de la Cerámica, en un partido donde los locales demostraron su superioridad en posesión y remates. Ayoze Pérez abrió el marcador en el minuto 41 tras una asistencia de Alberto Moleiro, pero el Levante respondió rápidamente con un gol de Iván Romero al minuto siguiente. En la segunda mitad, Moleiro devolvió la ventaja al Villarreal en el minuto 54, asistido por Ilias Akhomach. Georges Mikautadze cerró el marcador en el minuto 86, asegurando la victoria para el equipo local. Con esta victoria, el Villarreal suma 11 puntos, mientras que el Levante, que tiene un partido menos, se mantiene con 5 puntos, en una situación preocupante en la tabla.
El Villarreal dominó el encuentro con un 62% de posesión y 18 remates, destacando la actuación de Alberto Moleiro, quien fue clave en el ataque con un gol y una asistencia. El Levante, a pesar de sus esfuerzos, no pudo igualar el ritmo del equipo local, que mostró una gran solidez defensiva y efectividad en sus ataques. Sin cambios en el marcador tras las sustituciones y sin incidencias del VAR que alteraran el resultado, el Villarreal se mantiene en la lucha por los puestos europeos, mientras que el Levante deberá mejorar para salir de la zona baja de la clasificación. La próxima jornada será crucial para ambos equipos en sus respectivas aspiraciones en LaLiga.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: VILLAREAL 3 - LEVANTE 1 (1-1, al descanso).
-EQUIPOS
VILLAREAL: Peter Gulacsi; Pau Navarro (Santiago Mourino, min.79), Renato Veiga, Alex Freeman, Sergi Cardona; Nathan Saliba, Pape Gueye (Carlos Macia, min.88), Alberto Moleiro, Ilias Akhomach (Gerard Moreno, min.67), Tajon Buchanan (Nicolas Pepe, min.79), Ayoze Perez (Georges Mikautadze, min.67).
LEVANTE: Mathew Ryan; Adrian De La Fuente, Aissa Mandi (Ifeanyi Ndukwe, min.63), Manuel Sanchez, Jeremy Toljan; Jon Olasagasti, Enzo Bardeli (Dani Requena, min.72), Oriol Rey (Petar Ratkov, min.84); Roger Brugue, Thiago Fernandez (Victor Garcia, min.63), Ivan Romero (Yanis Musuayi, min.63).
-GOLES
1-0, min.41: Ayoze Perez (Alberto Moleiro) .
1-1, min.42: Ivan Romero (Jeremy Toljan) .
2-1, min.54: Alberto Moleiro (Ilias Akhomach) .
3-1, min.86: Georges Mikautadze.
-ÁRBITRO
Mateo Busquets, asistido en las bandas por Inigo Prieto y Gonzalo Garcia, en el VAR: Alvaro Moreno y Valentin Pizarro. Amonestó a Tajon Buchanan (min.79), por parte de VILLAREAL. Amonestó a Aissa Mandi (min.13), por parte de LEVANTE.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Estadio de la Ceramica (18,617 espectadores) televisado por Movistar La Liga
Estadísticas del partido
|Estadística
| Villareal
| Levante
|Goles
| 3
| 1
|Remates Fuera
| 4
| 3
|Remates
| 18
| 5
|Pases Totales
| 614
| 368
|Corners
| 7
| 1
|Faltas
| 9
| 10
|Posesión
| 62%
| 38%
|Tiros Bloqueados
| 7
| 1
|Fueras de Juego
| 1
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 3
| 1
|Ataques
| 106
| 84
|Ataques Peligrosos
| 61
| 26
|Centros
| 22
| 16
|Saques de Banda
| 18
| 20
|Saques de Portería
| 10
| 8
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 10
| 10
|Paradas
| 0
| 3
|Contra Golpes
| 1
| 0
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 21
| 7
|2
| Champions
| Atlético
| 16
| 7
|3
| Champions
| Real Madrid
| 15
| 7
|4
| Champions
| Betis
| 15
| 6
|5
| Europa League
| Sevilla
| 13
| 7
|6
| Conference League
| Alavés
| 11
| 7
|8
| Permanencia
| Villarreal
| 8
| 7
|17
| Permanencia
| Levante
| 5
| 6
|18
| Descenso
| Elche
| 5
| 7
|19
| Descenso
| Valencia
| 4
| 6
|20
| Descenso
| Malaga
| 3
| 7
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Levante
|02/05/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 5-1
| Levante
|18/02/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-1
| Villarreal
Últimos Resultados de Villareal
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/09/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-3
| Villarreal
|14/09/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 1-2
| Betis
|08/09/2026
| Champions
| Borussia Dortmund
| 3-2
| Villarreal
|05/09/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-3
| Deportivo
|28/08/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Villarreal
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|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/09/2026
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| Levante
| 2-4
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|06/09/2026
| LaLiga
| Malaga
| 0-0
| Levante
|29/08/2026
| LaLiga
| Levante
| 5-2
| Betis
|24/08/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 0-0
| Levante
|16/08/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 3-0
| Levante
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