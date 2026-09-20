Villareal 3 - 1 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 7 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 20 de septiembre de 2026.

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El Villarreal ha ganado este domingo por 3-1 al Levante en el Estadio de la Cerámica, en un partido donde los locales demostraron su superioridad en posesión y remates. Ayoze Pérez abrió el marcador en el minuto 41 tras una asistencia de Alberto Moleiro, pero el Levante respondió rápidamente con un gol de Iván Romero al minuto siguiente. En la segunda mitad, Moleiro devolvió la ventaja al Villarreal en el minuto 54, asistido por Ilias Akhomach. Georges Mikautadze cerró el marcador en el minuto 86, asegurando la victoria para el equipo local. Con esta victoria, el Villarreal suma 11 puntos, mientras que el Levante, que tiene un partido menos, se mantiene con 5 puntos, en una situación preocupante en la tabla.

El Villarreal dominó el encuentro con un 62% de posesión y 18 remates, destacando la actuación de Alberto Moleiro, quien fue clave en el ataque con un gol y una asistencia. El Levante, a pesar de sus esfuerzos, no pudo igualar el ritmo del equipo local, que mostró una gran solidez defensiva y efectividad en sus ataques. Sin cambios en el marcador tras las sustituciones y sin incidencias del VAR que alteraran el resultado, el Villarreal se mantiene en la lucha por los puestos europeos, mientras que el Levante deberá mejorar para salir de la zona baja de la clasificación. La próxima jornada será crucial para ambos equipos en sus respectivas aspiraciones en LaLiga.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: VILLAREAL 3 - LEVANTE 1 (1-1, al descanso).

-EQUIPOS

VILLAREAL: Peter Gulacsi; Pau Navarro (Santiago Mourino, min.79), Renato Veiga, Alex Freeman, Sergi Cardona; Nathan Saliba, Pape Gueye (Carlos Macia, min.88), Alberto Moleiro, Ilias Akhomach (Gerard Moreno, min.67), Tajon Buchanan (Nicolas Pepe, min.79), Ayoze Perez (Georges Mikautadze, min.67).LEVANTE: Mathew Ryan; Adrian De La Fuente, Aissa Mandi (Ifeanyi Ndukwe, min.63), Manuel Sanchez, Jeremy Toljan; Jon Olasagasti, Enzo Bardeli (Dani Requena, min.72), Oriol Rey (Petar Ratkov, min.84); Roger Brugue, Thiago Fernandez (Victor Garcia, min.63), Ivan Romero (Yanis Musuayi, min.63).

-GOLES

1-0, min.41: Ayoze Perez (Alberto Moleiro) .1-1, min.42: Ivan Romero (Jeremy Toljan) .2-1, min.54: Alberto Moleiro (Ilias Akhomach) .3-1, min.86: Georges Mikautadze.

-ÁRBITRO

Mateo Busquets, asistido en las bandas por Inigo Prieto y Gonzalo Garcia, en el VAR: Alvaro Moreno y Valentin Pizarro. Amonestó a Tajon Buchanan (min.79), por parte de VILLAREAL. Amonestó a Aissa Mandi (min.13), por parte de LEVANTE.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

Estadio de la Ceramica (18,617 espectadores) televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Villareal Levante Goles 3 1 Remates Fuera 4 3 Remates 18 5 Pases Totales 614 368 Corners 7 1 Faltas 9 10 Posesión 62% 38% Tiros Bloqueados 7 1 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 3 1 Ataques 106 84 Ataques Peligrosos 61 26 Centros 22 16 Saques de Banda 18 20 Saques de Portería 10 8 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 10 10 Paradas 0 3 Contra Golpes 1 0

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 21 7 2 Champions Atlético 16 7 3 Champions Real Madrid 15 7 4 Champions Betis 15 6 5 Europa League Sevilla 13 7 6 Conference League Alavés 11 7 8 Permanencia Villarreal 8 7 17 Permanencia Levante 5 6 18 Descenso Elche 5 7 19 Descenso Valencia 4 6 20 Descenso Malaga 3 7

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Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/09/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Levante 02/05/2026 LaLiga Villarreal 5-1 Levante 18/02/2026 LaLiga Levante 0-1 Villarreal

Últimos Resultados de Villareal

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/09/2026 LaLiga Malaga 1-3 Villarreal 14/09/2026 LaLiga Villarreal 1-2 Betis 08/09/2026 Champions Borussia Dortmund 3-2 Villarreal 05/09/2026 LaLiga Villarreal 2-3 Deportivo 28/08/2026 LaLiga Alavés 1-0 Villarreal

Últimos Resultados de Levante

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/09/2026 LaLiga Levante 2-4 Barcelona 06/09/2026 LaLiga Malaga 0-0 Levante 29/08/2026 LaLiga Levante 5-2 Betis 24/08/2026 LaLiga Osasuna 0-0 Levante 16/08/2026 LaLiga Espanyol 3-0 Levante

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