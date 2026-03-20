Villareal 3 - 1 Real Sociedad | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Villareal 3 - 1 Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 20 de marzo de 2026.

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En el Estadio de la Ceramica, el Villareal se impuso por 3-1 ante la Real Sociedad en un encuentro marcado por la efectividad del equipo local frente al arco y una posesión dominante del equipo visitante, que no se tradujo en el marcador final. El Villareal, con goles de Gerard Moreno, Georges Mikautadze y Nicolas Pepe, estableció una ventaja sólida ya en la primera mitad, mientras que Luka Sucic descontó para la Real Sociedad al inicio de la segunda parte. A pesar de un intento de penalti a favor de la Real Sociedad, tras la revisión del VAR en el minuto 13, el árbitro decidió mantener la decisión inicial de no otorgar el penalti. El encuentro se caracterizó por una clara iniciativa del Villareal en ataque, reflejada en un mayor número de remates totales y remates fuera. Georges Mikautadze destacó por su participación activa, no solo marcando uno de los goles sino también asistiendo en otro. La Real Sociedad, aunque mantuvo una mayor posesión del balón, no logró capitalizar sus oportunidades. El partido también incluyó momentos tensos, como la amonestación al banquillo de la Real Sociedad, sin que ello alterara el resultado final, que dejó al Villareal consolidado en la tercera posición de la tabla y a la Real Sociedad luchando en la séptima plaza, con ambos equipos buscando asegurar su participación en competiciones europeas.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: VILLAREAL 3 - REAL SOCIEDAD 1 (3-0, al descanso).



--EQUIPOS.

VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Nicolas Pepe, Santi Comesana (Thomas Partey, min.89), Pape Gueye (Daniel Parejo, min.89), Alberto Moleiro (Alfon Gonzalez, min.74); Gerard Moreno (Tajon Buchanan, min.74), Georges Mikautadze (Tani Oluwaseyi, min.89).



REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu (Aritz Elustondo, min.68), Jon Martin, Igor Zubeldia (Duje Caleta-Car, min.54), Sergio Gomez; Ander Barrenetxea, Carlos Soler, Goncalo Guedes, Jon Gorrotxategi (Luka Sucic, min.46); Brais Mendez (Orri Oskarsson, min.68), Mikel Oyarzabal (Arsen Zakharyan, min.82).



--GOLES.

1-0, min.7: Gerard Moreno (Santi Comesana) .

2-0, min.15: Georges Mikautadze.

3-0, min.23: Nicolas Pepe (Georges Mikautadze) .

3-1, min.47: Luka Sucic.

Amarilla al banquillo, a Pellegrino Matarazzo del Real Sociedad en el minuto 85 .





--ÁRBITRO.

Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Guillermo Santiago, en el VAR: David Galvez y Pablo Gonzalez. por parte del VILLAREAL. Amonestó a Jon Aramburu (min.38), Goncalo Guedes (min.78), por parte del REAL SOCIEDAD.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.13: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti a favor de la Real Sociedad.



Min.13: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penalti a la Real Sociedad!





--ESTADIO.

Estadio de la Ceramica (18,032 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Villareal Real Sociedad Goles 3 1 Remates Fuera 8 4 Remates 21 11 Pases Totales 371 680 Corners 4 5 Faltas 10 11 Posesión 35% 65% Tiros Bloqueados 3 3 Fueras de Juego 1 5 Tarjetas Amarillas 0 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 0 Ataques 50 160 Ataques Peligrosos 27 79 Centros 9 22 Saques de Banda 13 21 Saques de Portería 4 6 Tratamientos 0 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 16 11 Paradas 3 7 Contra Golpes 4 3



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 70 28 2 Champions Real Madrid 66 28 3 Champions Villarreal 58 29 4 Champions Atlético 57 28 5 Europa League Betis 44 28 6 Conference League Celta 41 28 7 Permanencia Real Sociedad 38 29 18 Descenso Elche 26 28 19 Descenso Levante 23 28 20 Descenso Real Oviedo 21 28



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/03/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Real Sociedad 30/11/2025 LaLiga Real Sociedad 2-3 Villarreal 20/04/2025 LaLiga Villarreal 2-2 Real Sociedad 13/01/2025 LaLiga Real Sociedad 1-0 Villarreal 23/02/2024 LaLiga Real Sociedad 1-3 Villarreal









-Últimos Resultados del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/03/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Real Sociedad 13/03/2026 LaLiga Alavés 1-1 Villarreal 08/03/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Elche 28/02/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Villarreal 22/02/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Valencia









-Últimos Resultados del Real Sociedad.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/03/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Real Sociedad 15/03/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Osasuna 07/03/2026 LaLiga Atlético 3-2 Real Sociedad 28/02/2026 LaLiga Mallorca 0-1 Real Sociedad 21/02/2026 LaLiga Real Sociedad 3-3 Real Oviedo









-Próximos partidos del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 06/04/2026 21:00 LaLiga Girona Villarreal 12/04/2026 19:00 LaLiga Athletic Bilbao Villarreal 22/04/2026 19:00 LaLiga Real Oviedo Villarreal









-Próximos partidos del Real Sociedad.

