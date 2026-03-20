Yulia Starodubtseva 1 - 0 Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 20 de marzo de 2026.





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La tenista Yulia Starodubtseva ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Miami Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la tenista Cristina Bucsa, quien ha abandonado el partido, con un resultado de 6-2, 3-2 en su favor. Este encuentro correspondía a los treintaidosavos de final del torneo.



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