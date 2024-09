Adrian Newey ficha por Aston Martin.

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ingeniero británico Adrian Newey confirmó este martes su llegada al equipo de Fórmula 1 Aston Martin, escudería a la que se une como accionista y como socio técnico, después de desvincularse de Red Bull este año, tras 18 temporadas trabajando para los 'energéticos'.

"Sentía que necesitaba un nuevo reto, y a finales de abril decidí que quería hacer algo distinto. Pasé mucho tiempo debatiendo. Necesitaba un nuevo reto para mantenerme fresco, estoy halagado de que muchos equipos se hayan acercado, pero la pasión y el entusiasmo de Lawrence Stroll es muy persuasivo", valoró sobre su fichaje el 'gurú' de la ingeniería en F1 en una rueda de prensa desde la sede del equipo en Silverstone.

Newey llega a Aston Martin como la figura del nuevo proyecto, como accionista de la escudería y socio técnico, para ser el líder de la estructura. "La oportunidad de ser accionista y socio es algo que nunca se me había ofrecido. Así que es ligeramente distinto, un rol distinto y que tengo ganas de desarrollar. Se convirtió en una elección natural", indicó.

"Todos los equipos de Fórmula 1 son iguales. Tienes tres departamentos, que es mecánica, aerodinámica y rendimiento, y nos tendremos que asegurar de tener sinergias entre esos tres departamentos. Y tenemos a Honda en el lado de la unidad de potencia, tendremos una mayor interacción que nunca entre el chasis y la unidad de potencia", auguró el ingeniero.

Sin embargo, no quiso profundizar demasiado en su labor a partir de 2025. "A mí me gusta llegar, trabajar con todo el mundo, y me gusta trabajar de varias maneras. Una es en solitario, la segunda forma, y en mayor proporción, es trabajar con mis compañeros, en todos los departamentos y en todos los niveles. Y la tercera es ir a las carreras e intentar entender qué sienten los pilotos, traducir las descripciones al lenguaje de ingeniería", dijo.

"Cambiar de equipo supone un gran compromiso, para intentar comprender cómo trabaja todo el mundo. Eso lleva tiempo. Una vez empiece, estaré comprometido al 100%. Debo estarlo. Hasta ahora el verano ha sido un poco más ajetreado de lo que Mandy y yo esperábamos, pero desde el jueves nos vamos a ir de vacaciones y, por supuesto, también tengo mis compromisos con el RB17. Cuando llegue el 2 de marzo estaré totalmente descansado y con muchas ganas de empezar", expresó para la próxima temporada.

El británico, de 65 años, recordó que cuando llegó a Red Bull no tenían "una unidad de potencia muy competitiva y no se veía la luz al final del túnel", mientras que después de 2022 pudo "dar un paso atrás", aunque ahora inicia "un nuevo reto, un nuevo estímulo".

"Decidí poner punto y final en Red Bull en un fin de semana de abril. En ese momento, genuinamente no sabía qué vendría a continuación. Quería tener la mente en blanco. Quería parar y disfrutar de un pequeño parón, y que me llegara la chispa que me indicara en qué dirección. Creo que fue finales de junio, cuando sentí...", reveló.

Y con Aston Martin no quiere ni hablar de presión, porque la única que tiene es la que viene de sí mismo. "Frank Williams creo que en 1991 me dijo 'siento que tú eres la persona más competitiva del pitlane'. Me enfadé un poco, porque no sabía qué quería decir y no estoy seguro de que esté lo cierto. Pero no puedo negar que soy competitivo en mi profesión", recordó.

"Así que yo me pongo la presión de hacerlo lo mejor posible. Y supongo que es porque he tenido la fortuna de tener unos resultados decentes y ya no siento la necesidad de tener que demostrar nada al mundo exterior. Eso nunca fue mi motivación. Mi motivación siempre ha sido hacer el mejor trabajo que yo pueda hacer, independientemente de los resultados, creo que lo he conseguido", sacó pecho.

Finalmente, Newey comentó cómo es su relación con los pilotos del equipo, Lance Stroll y Fernando Alonso. "A Lance lo conozco desde sus tiempos de F3. Mi hijo Larry estaba compitiendo con Lance en esa época. Le admiro, dominó esa segunda mitad del año en F3. Y Fernando y yo hemos peleado durante muchos años. Y ha sido un poco mi archienemigo, por momentos. Estuvimos cerca de que se uniera a Red Bull en 2008 para 2009, pero desafortunadamente no llegó a suceder. Es una pena, tengo muchísimas ganas de trabajar con él", manifestó.

LAWRENCE: "NEWEY ES LA MAYOR Y ÚLTIMA PIEZA"

Por su parte, el director del grupo Aston Martin, Lawrence Stroll, celebró anunciar en Silverstone "la noticia más emocionante en la historia de la Fórmula 1". "Es una noticia increíble y si tenemos en cuenta la recepción que acabamos de tener cuando le dimos la noticia al equipo en la calle, todo el equipo está increíblemente emocionado con el futuro", reconoció.

"Podría decirse que es el mejor del mundo en lo que hace. No hay nadie que se haya acercado a ganar tantos Mundiales. Es un ganador, es un competidor y tiene la pasión y el deseo de ganar, como yo y la mayoría de las personas en este equipo. Vamos a construir el primer túnel de viento, el más grande y el más nuevo en más de 20 años. Es una herramienta enorme para hacer que el coche vaya más rápido", enumeró.

Stroll reveló que Newey será el "líder técnico" de una estructura que organizará el propio ingeniero británico. "Hace tres años empezamos a hablar brevemente, pero una vez vi Adrián iba a dejar Red Bull y leí esa noticia, pensé 'esto está destinado a pasar'. Adrián es un tipo muy inteligente, y en abril, cuando vi que se iba Red Bull, fue cuando empezamos a hablar de verdad", relató.

"Hay muchas piezas del puzle, desde que empezamos hace seis años hasta los gestores que tenemos ahora a traer a 2 millones de personas de la industria. Adrián es clave, y la mayor y última pieza del puzle, al menos desde el punto de vista técnico. Y desde el punto de vista del liderazgo técnico, va a liderar ese equipo, sé que tendrá un efecto en cascada en toda la organización", agregó.