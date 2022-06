Alonso: "Van a pasar cosas, hay que alejar las trampas"

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Alpine) lamentó el habitual paso atrás el sábado para partir décimo este domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán, una carrera en la que "van a pasar cosas", algo positivo pero si no cae en ninguna "trampa".

"Una mezcla un poco de sensaciones, porque ayer en las sesiones libres íbamos bastante rápidos e igual esperábamos un poco más de hoy, pero estamos el 10 y el 13 así que un poco la realidad que a veces nos encontramos los sábados que perdemos un poco de competitividad", dijo en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press.

El doble campeón del mundo explicó que la cita en Bakú seguro deparará sorpresas. "Puede pasar de todo, yo cometí un error en la curva 15, Vettel y los McLaren también. Van a pasar cosas mañana y hay que estar atentos y concentrados, no cometer ningún error, va a ser una carrera llena de trampas, hay que intentar estar alejados de ellas", apuntó.

"Contento de la crono en sí, las vueltas han sido buenas, no he tenido grandes problemas, el coche se sentía bien también pero esas tres o cuatro décimas que nos separan del sexto no las teníamos hoy así que a ver si mañana podemos recuperarlas", añadió.

"La Q1 fue un caos general, yo salí con neumáticos usados en esa sesión, igual iba más despacio, pero esto es Bakú, si arrancan el coche un minuto antes están delante mío", apuntó ante unas quejas de Alex Albon (Williams).