Alonso vuelve a los circuitos en Jerez y marca el séptimo mejor tiempo, superado por De la Rosa

Actualizado 10/12/2008 20:29:47 CET

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Fernando Alonso (Renault) se reencontró hoy con los circuitos en Jerez y estableció el séptimo mejor tiempo de la segunda jornada de pruebas, superado por el también español Pedro Martínez de la Rosa (McLaren-Mercedes), que fue cuarto, en una sesión donde el suizo Sebastian Buemi, probador de Toro Rosso, fue el más rápido.

Alonso, que no rodaba desde el último Gran Premio de la temporada, el de Brasil, se puso hoy al volante del 'R28', el mismo con el que pilotó la temporada pasada, y con el que tuvo un percance en los entrenos matinales saliéndose del trazado andaluz sin consecuencias.

El asturiano, que únicamente probó como novedad los 'slicks' (neumáticos lisos) de cara a la campaña que se avecina, se pasó de frenada y en la curva más rápida del circuito jerezano cruzó toda la escapatoria. Esto obligó al equipo Renault a trabajar a destajo para permitir al bicampeón del mundo regresar en la sesión vespertina.

"Se me fue el coche, entré en la gravilla y pensé que igual salía sin muchos daños, pero al final toqué las protecciones en el último momento y bueno, fue una pena porque perdimos dos horas, pero por la tarde el coche se comportó bien y pudimos recuperar todas las vueltas", explicó el ovetense.

De hecho, ésta no fue la única salida de pista de Alonso que, poco después de su primer incidente --sin consecuencias físicas para el asturiano-- volvió a pasarse de frenada aunque pudo reconducir y seguir rodando sin más consecuencias.

"Ha sido un buen día por las ganas que tienes de subirte al coche y entrar en acción. Perdimos tiempo por la mañana porque me salí de la pista y perdí un par de horas de rodar, pero por la tarde pudimos recuperarlo. Aún así, no hay nada nuevo y hasta que no llegue enero no se prueba lo de verdad", comentó Alonso que dijo que sus nuevos neumáticos "agarran mucho más".

DOMINIO DE BUEMI.

Y es que en este segundo capítulo en Jerez no sólo Alonso fue la única novedad porque también se estrenaron Heikki Kovalainen, Takuma Sato, Sebastien Bourdais, Robert Kubica, y Nico Rosberg. Sin embargo, ninguno de ellos pudo evitar el dominio, por segundo día consecutivo, del suizo Buemi.

El helvético fue el más rápido de la jornada con un monoplaza con configuración 2008, marcando un rápido registro de 1.18.073. Buemi, tiene serias opciones de pilotar para este equipo la próxima temporada y más con los resultados obtenidos estos dos días donde ha batido claramente a Bourdais (que hoy era tercero con 1.18.673) que también opta a este volante.

Por su parte, Takuma Sato que sustituía al francés durante la tarde, lograba en sólo 38 vueltas rebajar el tiempo de éste último lo que a buen seguro le otorga sus opciones al volante para el 2009 en detrimento del galo.

Tras ellos se situó Pedro de la Rosa que ha trabajado durante todo el día con distintas configuraciones aerodinámicas en su McLaren. De esta forma, se ha podido ver un monoplaza con aerodinámica 2008 junto con un monoplaza que portaba el morro 2009. Kimi Raikkonen finalizó tras el español con 1.19.334, mientras que el también finlandés Kovalainen terminó acto seguido (1.19.631).