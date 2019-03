Bottas se impone en el doblete de Mercedes en Australia y Sainz abandona

Publicado 17/03/2019 10:48:11 CET

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) se ha impuesto este domingo en la carrera del Gran Premio de Australia, primera prueba del Mundial de Fórmula 1, por delante de su compañero Lewis Hamilton, que partía desde la pole, y del holandés Max Verstappen (Red Bull), mientras que el español Carlos Sainz se vio obligado a abandonar en su estreno con McLaren por la rotura de su motor.

Bottas se convierte así en el primer líder del Campeonato del Mundo con 26 puntos, 25 por ganar la carrera en el Circuito de Albert Park de Melbourne y uno por haber conseguido, además, marcar la vuelta más rápida este domingo.

El segundo puesto de Hamilton, que desaprovechó su salida desde la pole, otorga también una cómoda renta para Mercedes al frente del Mundial, mientras que Ferrari no consiguió subirse al podio al ser el alemán Sebastian Vettel y el monegasco Charles Leclerc cuarto y quinto, respectivamente.

La jornada no pudo comenzar mejor para Bottas, que en la primera curva sobrepasó al vigente campeón por el interior, la zona sucia de la pista, para comandar la carrera, un liderato que ya no abandonó hasta la bandera a cuadros; con el paso de las vueltas, el finlandés no dejaba de aumentar su ventaja sobre su compañero, al que superó en 20 segundos en meta.

ESTRENO CON ABANDONO DE CARLOS SAINZ

A su vez, Sainz lograba subir cuatro posiciones en la salida hasta la decimocuarta plaza, mientras hombres como el australiano Daniel Ricciardo (Renault) -que abandonaría en la vuelta 32- y el polaco Robert Kubica (Williams) se despedían de sus opciones por desperfectos en sus monoplazas poco después de apagarse los semáforos.

Sin embargo, la suerte dejó de sonreír al madrileño en la vuelta 12; el humo comenzó a salir de su MCL34 y se confirmaba la peor de las noticias: rotura de la unidad de potencia de su motor Renault. El estreno con McLaren no pudo ser peor.

En la cabeza de carrera, las 'flechas plateadas' se iban quedando solos ante la impotencia de Ferrari. En la vuelta 31, además, Verstappen protagonizaba un sensacional adelantamiento sobre Vettel; se pegó al tetracampeón del mundo, abrió DRS en la recta de meta y le sobrepasó por el exterior en la curva 3.

El holandés todavía albergaba esperanzas de atrapar a Hamilton, pero su remontada ya estaba terminada. Finalmente, Bottas se hizo con el triunfo y tanto el británico como el neerlandés le acompañaron en el podio en la primera cita del campeonato. La próxima prueba, en Baréin el 31 de marzo.