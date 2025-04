Carlos Sainz: "Estoy trabajando en cambiar un poco mi estilo de pilotaje"

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) reveló este jueves que está "trabajando en cambiar" su "estilo de pilotaje" para circuitos "muy particulares" y seguir adaptándose al Williams, en un fin de semana en Japón que afronta "con ganas y con motivación" para ver si pueden "dar un paso adelante".

"Fuimos muy rápidos en Baréin y en Abu Dabi, fuimos bastante rápidos en Australia en seco, hasta la Q3, Pero desde esa Q3 tuvimos problema en carrera, en China no fuimos rápidos y nos faltaban dos o tres décimas por vuelta, y es algo que hemos estado mirando con atención", analizó el madrileño en declaraciones publicadas por DAZN.

Aunque reconoció que China fue un trazado "muy particular, con un asfalto muy particular", al que tampoco se adaptó completamente. "Está claro que lo que hacía en China no funcionaba con el Williams, ahora estamos trabajando en cambiar un poco mi estilo de pilotaje para ese tipo de circuito", confesó

"Por otra parte, cambiar también el coche, adaptarlo un poco más en mi dirección y fijarnos en los test de Baréin. Con esas experiencias y esas teorías, afrontaremos Suzuka con ganas y con motivación para ver si podemos dar un paso adelante", concluyó.