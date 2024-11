Carlos Sainz: "Me llevaría bien con Verstappen, ahora somos mucho más maduros"

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) defendió este jueves que se llevaría "bien" con el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) si fuesen compañeros de equipo, porque son "mucho más maduros", por lo que su relación "no sería un problema", al mismo tiempo que reconoció que "mientras esté Fernando Alonso (Aston Martin) en la competición", estará "un poco a la sombra" del asturiano.

"Creo que me llevaría bien con Max. En Toro Rosso teníamos 16 y 19 años. Ahora, nos hemos vuelto mucho más maduros. En Toro Rosso te ponen en un equipo y te dicen: '¡Luchad entre vosotros y veremos quién es el mejor y quién asciende a Red Bull!' Por eso existe Toro Rosso", dijo el madrileño en una entrevista a Auto Motor und Sport recogida por Europa Press.

En las últimas semanas, pese a haber ligado recientemente su futuro a Williams, se ha vinculado a Sainz con Red Bull, en un movimiento que dejaría al mexicano Sergio Pérez sin asiento y el argentino Franco Colapinto continuaría con los de Grove. Y el madrileño, de 30 años, confesó que "no sería un problema" su relación Verstappen compartir equipo energético.

"En Toro Rosso, los pilotos no conducen juntos para el campeonato de equipos, y por eso el comportamiento de los dos pilotos es distinto. Puedes verlo con Charles y Lando, mis dos últimos compañeros de equipo: nunca hubo ningún problema", argumentó, después de compartir box con 'Mad Max' entre 2015 y 2017.

Así, Sainz reflexionó que si su convivencia con el neerlandés "es la razón" por la que no terminó en Red Bull, "entonces simplemente sería incorrecta", expresó, sin cerrarse las puertas a terminar en un asiento de prestigio como el de la escudería 'energética'.

Pero Sainz se decantó por el proyecto de Williams para 2025, aunque "no fue una decisión fácil". "Había varias buenas opciones hasta el día que firmé, tuve que seguir mi instinto", argumentó, pero admitió que Audi estaba interesada.

"Tengo muchísimo respeto por la marca Audi. Mi padre me dijo mil veces lo buenos que serían. Está cien por cien seguro de que Audi será fuerte en el futuro. Quería ayudar a construir algo, pero al mismo tiempo quería lograr buenos resultados a corto plazo", dijo sobre los alemanes, con los que su padre conquistó el Rally Dakar 2024.

Pero, para el madrileño, "Williams era la mejor opción a corto y medio plazo". "Mi intuición me decía que este proyecto con James Vowles era la mejor solución. Siento que estoy empezando en Williams en un punto similar al que comencé en McLaren. El equipo ya ha pasado su peor fase cuando yo llegue. Están en un camino hacia arriba. Mi objetivo es acelerar esta tendencia ascendente", manifestó.

El madrileño también abordó su papel en el Mundial con otro piloto español, Fernando Alonso, en la parrilla. "Mientras Fernando corra en la Fórmula 1, para los españoles siempre será el Fernando que conquistó la F1 y estableció nuevos récords nacionales", reconoció.

"La gente en España todavía adora a Fernando. He ganado carreras con Ferrari, que es mucho, pero mientras él esté aquí siempre estaré un poco a su sombra. Es comprensible. Fui su mayor admirador durante diez años. Entonces entiendo por qué todos los fanáticos, los periódicos y las televisiones se comporten así", señaló.

Finalmente, Sainz ensalzó la figura de su padre durante su carrera, como su "mayor apoyo". "Puedo contar con sus consejos, pero ahora sólo aparece cuando lo necesito, en momentos importantes. Uno de los puntos fuertes de mi padre es que siempre es muy honesto", destacó.

"Cuando está menos en la pista, tiene más atención en el panorama general desde fuera. Esto es muy útil porque a veces yo estoy demasiado profundo en un túnel sin salida y él tiene una vista de pájaro. Siempre me dijo que tenía que admitir mis debilidades ante mí mismo, analizar mis errores, pero luego tacharlos rápidamente. Me dio el consejo de ser siempre abierto y honesto y no difundir tonterías", concluyó.