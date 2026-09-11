Carlos Sainz: "Ojalá Madring divierta a los pilotos, es un megaesfuerzo de mucha gente"

El piloto de 'rally-raid' español Carlos Sainz, en el circuito de Madring durante el GP de España 2026 de Fórmula 1. - OSCAR J. BARROSO / AFP7 / EUROPA PRESS

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz, cuatro veces ganador del Rally Dakar, deseó que el circuito de Madring, que acoge el Tag Heuer Gran Premio de España de Fórmula 1 este fin de semana, "divierta" a los pilotos, porque "el ambiente es genial", después de un "megaesfuerzo de Ifema, la Comunidad de Madrid y mucha gente".

"Yo prefiero esperar a que acaben los primeros entrenamientos libres, lo importante es saber qué opinan los pilotos entonces. Ojalá les divierta, les guste y que sea un buen fin de semana", expresó el madrileño en declaraciones a Europa Press en el circuito de Madring.

Mientras caminaba por el 'paddock', el veterano piloto, campeón del mundo de Rally en 1990 y 1992, aseguró que el ambiente en el nuevo trazado madrileño "es genial". "Esto es inmenso, es realmente un megaesfuerzo por parte de Ifema, de la Comunidad (de Madrid) y de mucha gente", celebró.

Y, finalmente, analizó las opciones de su hijo, Carlos Sainz (Williams), para este fin de semana en la capital española. "Este año no llega en un buen momento, pero servirá para prepararle para cuando tenga un coche que le permita luchar por podios", concluyó.