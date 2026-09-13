Carlos Sainz y su rifirrafe con Fernando Alonso: "Se quejó por radio y consiguió que me sancionaran"

El piloto español de F1 Carlos Sainz (Williams), en el GP de España 2026. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) explicó este viernes que el choque con Fernando Alonso (Aston Martin) responde a "la naturaleza de esa curva", en la que "no caben dos" monoplazas, pero dijo que el asturiano "se quejó por radio y consiguió" que le sancionaran con cinco segundos.

"Tuve una salida realmente buena desde la parrilla; creo que gané tres o cuatro posiciones con los neumáticos duros, pero luego hubo mucho amontonamiento en la curva 1, lo que me dejó un poco fuera de la trazada y tuve un pequeño contacto con otro coche que me dañó el suelo", relató el madrileño en declaraciones a los medios internacionales.

Tras ese choque con Yuki Tsunoda (Racing Bulls), el Williams de Sainz "quedó dañado y la carrera se convirtió en una lucha de supervivencia". "No teníamos nada que perder en la última vuelta y quería hacer una buena salida para ver si podíamos sacar algo de esta carrera. Pero, en realidad, incluso con una carrera perfecta, no habríamos terminado por encima del puesto 16, así que no ha sido muy divertido", agregó.

El madrileño también analizó el duelo con Fernando Alonso en el primer tercio de la carrera en las curvas 4 y 5, que acabó con toque entre ambos y cabreo del asturiano, que se lo recriminó por radio. "No hay mucho que decir, es la naturaleza de esa curva cuando giras a la derecha y creo que él se quejó por radio, así que consiguió que me sancionaran", señaló.

"La naturaleza de esa curva siempre va a provocar este tipo de choques, porque solo hay espacio para uno, ni siquiera para dos. No puedes estar mirando por el retrovisor mientras giras, porque tienes que mirar hacia delante. En algún momento tienes que centrarte en tu propia trazada y, sí, no creo que Fernando estuviera a mi lado ni nada por el estilo", zanjó.

Preguntado por Madring, Sainz apuntó que el circuito "debe tener una mentalidad abierta" para convertirse en "un buen circuito para las carreras". "Con suerte, si el circuito mantiene una actitud abierta y la FIA cambia, eso probablemente significará que en el futuro podamos tener un par de puntos de adelantamiento que podrían situar a este circuito aún más arriba en nuestra lista de favoritos", aseguró.

"Ha sido un fin de semana increíble. He disfrutado de verdad viendo el apoyo que hemos recibido de todos los aficionados. Su comportamiento y el apoyo que he recibido este fin de semana son insuperables. No puedo agradecerles lo suficiente por hacerme sentir tan a gusto en mi propia casa", afirmó sobre la afición española.

Y confesó que está "deseando que llegue el año que viene" para tener otra oportunidad en Madring. "Espero que este sea el último año en Madrid en el que tenga que luchar por la 16ª posición. Puedo aspirar a algo más porque, sinceramente, no es precisamente lo ideal tener que luchar en casa por la 15ª o la 16ª posición", lamentó.