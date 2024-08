Carlos Sainz: "Tenía que ser el dueño de mi destino"

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) detalló este jueves cómo fue su decisión de fichar para la temporada que viene por Williams, dejando claro que tenía que ser "el dueño" de su "destino" y que aunque tenía las opciones de Red Bull y Mercedes, estas suponían tener que "esperar bastante" o "depender de otros".

"Obviamente, analicé todas las opciones posibles en el mercado, especialmente las más competitivas, pero entendí que o tenía que esperar mucho tiempo o no había una gran posibilidad", confesó Sainz en el 'paddock' del Gran Premio de Países Bajos, en declaraciones recogidas por la web del Mundial de Fórmula 1.

El madrileño apuntó que fue "muy lejos con cada una de las opciones" que se le presentaron "sobre la mesa" y recalcó que tuvo "conversaciones con Red Bull y Mercedes porque son las opciones más competitivas". "Pero en cuanto comprendí que tendría que esperar bastante o depender de otros para que eso sucediera, quise ser el dueño de mi propio destino y tomé la decisión de ir a Williams", subrayó.

"Al final, James (Vowles, director de Williams) me convenció con su plan, su visión, su convicción, su confianza en sí mismo. Creo que tenía un objetivo muy claro y eso fue muy importante para mí", añadió el piloto español.

Este también tenía claro que debía decidir su futuro antes del parón tras el Gran Premio de Bélgica. "Alrededor del fin de semana de Spa, quería tomar la decisión porque quería llegar a las vacaciones de verano con una situación muy clara en mi cabeza. Sabía que para descansar, también tenía que asegurarme de tomar la decisión", advirtió.

"Williams me dio la confianza y la fe. Creo en eso y me siento realmente animado por el proyecto que me voy a encontrar allí y realmente motivado por ver un equipo que me quería tanto", remarcó el madrileño, que también se refirió a las informaciones sobre posibles cláusulas de su contrato para poder salir si llegase una oferta considerable. "Sólo puedo decir que estoy totalmente comprometido con Williams para el futuro y que lo que esté en mi contrato no es nada para discutir", zanjó.