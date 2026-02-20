La F4 española arranca su 10º aniversario con la Spanish Winter Championship y equipos de Courtois y Palou

Archivo - El piloto argentino Santino Panetta, con el equipo de Thibaut Courtois (TC Racing). - Europa Press/Contacto/Pablo Guillen - Archivo

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Spanish Winter Championship inaugura su segunda temporada este fin de semana en el Autódromo Internacional do Algarve, con el inicio de las campañas 2026 tanto del E4 como del E3 Spanish Winter Championship y cerca de 70 pilotos entre ambas categorías dándose cita en el trazado portugués.

Tras una exitosa edición inaugural en 2025, la serie busca ahora nuevos campeones después de que los títulos fueran conquistados por Strauven en E4 y Maciej Gladyzs en E3. Una de las grandes historias de cara al fin de semana es la progresión natural dentro del sistema de categorías, con el campeón y el subcampeón del F4 Spanish Championship 2025 dando el salto a E3.

La categoría se refuerza aún más con la llegada de cuatro nuevos equipos: TC Racing --equipo de Thibaut Courtois--, Tecnicar, Hitech y Double R, aportando "más profundidad y competitividad a una parrilla que ya de por sí es muy disputada", destacó un comunicado, y con la continuidad de Palou Motorsport, del piloto Alex Palou.

El Autódromo Internacional do Algarve, diseñado por Ricardo Pina, tiene una longitud 4,653 km y presenta cambios de elevación, crestas ciegas y secciones fluidas pero técnicas. Las secuencias rápidas se combinan con fuertes zonas de frenada, mientras que la icónica última curva a derechas -a la que se llega tras una pronunciada bajada- completa una de las vueltas más exigentes del calendario.

La actividad en pista comenzará el viernes con 120 minutos de test para E4 y 80' para E3, ofreciendo a los equipos un valioso tiempo de preparación antes de que arranquen las sesiones competitivas. El sábado se disputará la Clasificación 1 (10.00 hora peninsular española para E4 y 11.00 para E3), seguida de la Carrera 1 (12.00 E4 y 13.15 E3) y, por la tarde, las Sprint Races (14:50 E4 y 15:55 E3). El domingo arrancará con la Clasificación 2 (10.00 horas para E4 y 10.55 para E3), antes de la Carrera 2 de E4 a las 11.50 y la Carrera 2 de E3 a las 13.00.

Spanish Winter Championship supone el primero de los tres campeonatos que la promotora EPIC Championships organiza a nivel europeo, con la Spanish F4 iniciando calendario en abril en el Circuit Ricardo Tormo de la Comunitat Valenciana y la Eurocup 3 comenzando en mayo en Red Bull Ring.