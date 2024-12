Ferrari recorta a McLaren en la victoria de Verstappen en Lusail

Leclerc fue segundo tras una sanción a Norris

Sainz y Alonso, sexto y séptimo en Catar

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El piloto neerlandés de Fórmula 1 Max Verstappen (Red Bull) ganó su novena carrera de la temporada al imponerse este domingo en un ajetreado Gran Premio de Catar, penúltima cita del curso donde Ferrari recortó con McLaren en busca del Mundial de Constructores.

El Circuito de Lusail trajo mucha acción para los pilotos y también para los comisarios, con coches de seguridad, pinchazos y sanciones varias por ir al límite. La más significativa se la llevó Lando Norris (McLaren) quien, después de batallar sin éxito con Verstappen, incumplió la norma de velocidad en una bandera amarilla.

El británico recibió una sanción de 10 segundos en el pit-lane después del último coche de seguridad a 15 vueltas del final, con los que se fue al final de la cola de monoplazas cuando estaba segundo. Así, Charles Leclerc (Ferrari) terminó segundo y estará en la pelea por el subcampeonato del mundo en la última carrera.

Para Abu Dabi el próximo fin de semana, Norris tendrá ocho puntos de renta sobre Leclerc, mientras que McLaren tendrá 21 sobre Ferrari para ganar el Mundial de Constructores, después de que la Scuderia recortara nueve este domingo donde tercero fue Oscar Piastri, mientras que el español Carlos Sainz solo pudo ser sexto.

El madrileño sufrió un pinchazo que truncó sus opciones de acabar más arriba, en un reparto de puntos poco visto esta temporada. George Russell (Mercedes) fue cuarto y Pierre Gasly (Alpine), quinto, mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) cruzó la línea de meta en una inesperada séptima posición y el chino Guanyu Zhou, octavo, dio los primeros puntos del curso a Sauber.

En medio de la lucha del rojo y el naranja por suceder el dominio por equipos de Red Bull, Verstappen, ya con su cuarto título, disfrutó otro poco del tramo final de campaña después de sentenciar las cuentas en Las Vegas. Ganó en Brasil, levantó los brazos en el desierto de Nevada y, en Lusail, volvió a triunfar 'Mad Max' a pesar de que en la Sprint el sábado había sido octavo.

El neerlandés logró la pole y, pese a una sanción para salir segundo, no tardó en mandar este domingo, aunque el primer coche de seguridad, por Franco Colapinto y Esteban Ocon, tardó un par de vueltas en salir. Mientras nadie se libraba de su particular sanción y Alonso lamentaba no tener velocidad en la recta, Verstappen parecía ya no tener rival.

Mediada la carrera hubo otro coche de seguridad, con un retrovisor en mitad de la pista, pero antes justo Carlos Sainz sufrió su pinchazo, acompañado encima de una lenta parada en 'boxes'. Los neumáticos jugaron su parte, pero Alonso se pudo quitar el duro de encima con ese momento de caos para seguir su remontada. En esa vuelta a empezar fue cuando Norris se llevó su sanción y Verstappen corrió en solitario hacia la victoria.

Mientras, Sainz peleó con Gasly en busca de recuperar una posición más y Norris remontó desde la última hasta la décima plaza para minimizar los daños sumando un punto además de la vuelta rápida. Así, el Mundial llegará a Abu Dabi con bastante tela que cortar aún, sobre todo entre McLaren y Ferrari, quienes no ganan un Mundial de Constructores desde 1998 y 2008.