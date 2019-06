Leclerc consigue la 'pole' en Spielberg mientras Vettel se queda en el garaje

Actualizado 29/06/2019 18:27:10 CET

16 LECLERC Charles (mco), Scuderia Ferrari SF90, action during the 2019 Formula One World Championship, Grand Prix of Austria from June 27 to 31, in Spielberg, Austria - Photo Xavi Bonilla / DPPI DPPI / AFP7 / Europapress

Carlos Sainz, decimoquinto antes de ser sancionado por cambiar el motor MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) - El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) logró este sábado la 'pole position' del Gran Premio de Austria, novena cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, mientras el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) fue décimo por ni salir a pista en la tercera tanda clasificatoria y a la vez que el español Carlos Sainz (McLaren) se situó decimoquinto, antes de ser sancionado por cambiar el motor. De tal manera, Leclerc firmó su segunda 'pole' de la temporada gracias a un mejor tiempo de 1:03.003, durante una Q3 muy amarga para su compañero de equipo. Y es que el bólido de Vettel sufrió algún tipo de percance mecánico, todavía sin detallar por parte de Ferrari, y el conductor germano ni saltó al asfalto del circuito Projekt Spielberg. El británico Lewis Hamilton (Mercedes) terminó segundo, a 0.259 del monegasco, aunque horas más tarde fue sancionado con tres plazas en la parrilla debido a un percance durante la Q1 con el finlandés Kimi Raikkonen. Así, Dirección de Carrera interpretó que el inglés había bloqueado al del Alfa Romeo en un adelantamiento, relegando al actual líder del Mundial hasta la quinta plaza. Además, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) acabó en el tercer lugar provisional, siendo aclamado por las gradas del Red Bull Ring hasta quedarse a 0.436 de Leclerc. Sin embargo, la sanción a Hamilton provocó que el piloto de la escudería 'energética' adelantase un puesto, de cara a una prueba dominical con lucha asegurada entre jóvenes. En una jornada con bastante menos viento que en la víspera, esa Q1 dejó cribado al mexicano Sergio Pérez (Racing Point) junto al canadiense Lance Stroll (Racing Point), al ruso Daniil Kvyat (Toro Rosso) y a los dos Williams, el británico George Russell y el polaco Robert Kubica. Lo más destacado había sido una salida de pista sin consecuencias de Kvyat, que ya no pudo enmendar tal error para acceder a la Q2. Precisamente, esa segunda tanda fue el límite de Sainz, que no arriesgó al saber que será sancionado con partir en el fondo de la parrilla, a causa de haber cambiado su motor los días previos a rodar en Spielberg. Al igual que el piloto madrileño, tampoco pasaron a la definitiva Q3 el francés Romain Grosjean (Haas), el alemán Nico Hulkenberg (Renault), el tailandés Alexander Albon (Toro Rosso) --también sancionado con varias posiciones-- y el australiano Daniel Ricciardo (Renault). Bajo la incertidumbre de qué estaba ocurriendo con el coche de Vettel, sospechando sus ingenieros que el sistema de refrigeración era lo que no funcionaba de manera correcta, el alemán se quedó en el garaje por precaución y asistió desde lejos a cómo su compañero se adjudicaba la 'pole' con la ayuda de un buen rendimiento de los neumáticos blandos.