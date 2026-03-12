Mercedes examina en China su dominio inicial y Aston Martin quiere alejarse del drama

El piloto monesgasco de F1 Charles Leclerc (Ferrari) y el inglés George Russell (Mercedes), en el GP de Australia 2026. - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mercedes examina en el Gran Premio de China, segunda prueba del Mundial de Fórmula 1 y primera con formato Sprint, su dominio inicial, después del 1-2 logrado en Melbourne por el inglés George Russell y el italiano Kimi Antonelli, con Ferrari como principal alternativa, mientras Aston Martin necesita buenas noticias y Williams seguir dando pasos para competir en la zona media.

El 'Gran Circo' estrenó la revolucionaria temporada 2026 el pasado fin de semana en Australia, con el dominio sin aparentes problemas ni obstáculos de Mercedes, que completó un doblete con Russell como ganador del primer GP. El equipo alemán fue muy superior y se permitió el lujo, incluso, de acabar la carrera gestionando neumáticos sin perder tiempo con sus perseguidores.

En ese caso, fue Ferrari --que irá a China con su novedoso alerón que gira completo, 'La Macarena'--, con el monegasco Charles Leclerc cerrando el 'top 3', la escudería que estuvo más cerca de las 'Flechas Plateadas', aunque acabó a más de 15 segundos del líder al no aguantar el ritmo de Mercedes y penalizados por una mala estrategia. El inglés Lewis Hamilton (Ferrari) fue cuarto y ahora llega a un trazado en el que posee el récord de triunfos, con un total de 6.

El último, en 2019 con Mercedes, justo antes del parón de cuatro temporadas sin correr en Shanghái por la pandemia, aunque el curso pasado el heptacampeón logró subirse al cajón más alto en el Sprint, aunque solo fue un espejismo. Este formato Sprint abre un abanico de posibilidades más amplio y la probabilidad de sorpresas aumenta. Será el primer fin de semana del año con este tipo de carrera corta de 19 vueltas --después será Miami, Canadá, Silverstone, Zandvoort y Singapur--.

Algo más por detrás, al menos en Albert Park, aparecen Red Bull y McLaren. El australiano Oscar Piastri se estrelló en la vuelta de calentamiento y el vigente campeón, el inglés Lando Norris, que hizo una carrera sólida, con un quinto puesto, pero sin el ritmo necesario para luchar por el podio, a más de 50 segundos de Russell.

Mientras que el neerlandés Max Verstappen volvió a brillar con una espectacular remontada desde la última plaza hasta el sexto lugar. Por esto, el trazado de Shanghái, donde el tetracampeón ya venció en 2024, se antoja como otro banco de pruebas de cara a ir construyendo las opciones de los diferentes equipos.

Y parece muy importante para escuderías como Aston Martin, que van "10 veces por detrás" del resto, como definió el propio Fernando Alonso, ganador en Shanghái en 2006 y 2013. Australia fue un drama para los bólidos verdes y el asturiano sufrió un doble abandono tras solo rodar 15 vueltas, tras una salida soberbia. Las vibraciones por el motor sigue siendo un dolor de muelas en Silverstone y Tokio, pero en China esperan rodar con normalidad y, al menos, terminar la carrera.

En Williams, tampoco se esperan muchos cambios, con Alex Albon y Carlos Sainz intentando recopilar datos para seguir desarrollando de manera óptima el FW48. En Australia, se quedaron fuera de los puntos y en China, con algo de caos, podrían luchar por ser P10, aunque el objetivo debe ser instalarse firme en la zona media.

La parrilla se enfrenta a uno de los circuito más técnicos del calendario, con casi 5,5 km de longitud --una recta de 1,2 km-- y 16 curvas. En medio del debate y la polémica por las nuevas reglas, la gestión de energía volverá a ser determinante, en un fin de semana en el que hay un 20% de probabilidad de lluvia para el domingo.

--HORARIOS GP DE CHINA DE F1 2026:

-Viernes 13 de marzo.

Entrenamientos Libres04.30.

Calificación Sprint 08.30.

-Sábado 14.

Entrenamientos Libres 2 04.00.

Calificación08.00.

-Domingo 15.

Carrera 08.00.