Nico Pino se incorpora a A14, la agencia de representación creada por Fernando Alonso: "El objetivo es la Fórmula 1"

A la izquierda, el piloto español de Fórmula 1 Fernanso Alonso (Aston Martin) y el chileno Nico Pinto. - A14 MANAGEMENT

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

A14 Management, la agencia de representación creada por el piloto de Fórmula 1 español Fernando Alonso (Aston Martin), anunció este lunes la incorporación del chileno Nico Pino a su equipo de talentos, con el objetivo de "llegar a la F1".

Con este fichaje, Pino entra a formar parte del selecto grupo de pilotos gestionados por el entorno del piloto asturiano, un proyecto que nació en marzo de 2022. Nico Pino, de 21 años, compite en el WEC, el Mundial de Resistencia, en la categoría Hypercar, además de la Fórmula E.

"A14 Management fue fundada con la filosofía de seleccionar a un reducido grupo de pilotos e inculcarles los valores esenciales para el éxito. Su modelo de gestión integral busca ayudar a los jóvenes a lograr sus metas a través de una rigurosa preparación, asesoramiento en la toma de decisiones y gestión de los recursos", explicó la agencia en un comunicado.

El proyecto, dirigido por Albert Resclosa, Alberto Fernández y, en esta ocasión, Marks Granados acompaña a los pilotos con una visión integral basada en la experiencia del bicampeón del mundo de F1 en 2005 y 2006.

La entrada de Pino en A14 abarca desde el entrenamiento físico hasta la negociación de contratos, atención a la prensa y planificación deportiva, según explicó la agencia de representación creada por el asturiano. "Nico es talento puro, velocidad y madurez. Es el perfil exacto que buscamos en A14: pilotos con firmes valores y con hambre de ganar. Estamos convencidos de que juntos podemos maximizar su potencial", destacaron.

NICO PINO: "EL OBJETIVO ES LLEGAR A LA FÓRMULA 1"

El piloto chileno se une a A14 con el objetivo de "dar un paso" en su carrera. "Ya teníamos establecidos los asientos para Hypercar, pero si uno tiene la oportunidad de poder llegar a lo máximo y no la toma, significa que te rendiste, que dejaste de ser deportista. Y cuando se abrió esta ventana, con el apoyo del Estado (chileno), con el fanatismo que iba creciendo, tuvimos esta conexión con Fernando y con todo el equipo A14, teníamos objetivos alineados y dijimos, 'vamos por ahí'", explicó Pino en una entrevista a Europa Press.

"Tomemos las oportunidades, veamos qué tan lejos podemos llegar en esta carrera, en este camino y el objetivo que tenemos es poder llegar a la Fórmula 1. Todo depende de nosotros, de qué tan buen trabajo podamos hacer, y de cómo rinda yo, pero si es que las cosas se dan bien, no debería de por qué no ser", dijo con contundencia y ambición después de anunciar su entrada en A14 en el evento 'Chile Day' celebrado en el hotel Four Seasons.

Pino, que se convirtió en 2023 en el piloto más joven en lograr un podio en Las 24 Horas de Le Mans, reconoció que le "encantaría" seguir en Resistencia en 2027, aunque "todo depende del programa" que se establezca con la agencia. "Hay que definir bien la estrategia. La Resistencia es algo que me apasiona, Las 24 horas de Le Mans, Daytona son carreras especiales, no hay ninguna que se compare. Así que veremos cómo va evolucionando", añadió.

"Los Hypercars y la Fórmula E -es piloto reserva del Grupo Stellantis-, ya son pasos muy avanzados. He hecho una carrera distinta a lo tradicional, pero que en el pasado no era tan distinta. Entonces veías a Nico Hülkenberg, que salió campeón de Le Mans -en 2015- antes de correr en Fórmula 1. Al igual que lo hizo Schumacher -en 1991-, que tuvieron carrera distinta", recordó.

El chileno eligió los Hypercars "por temas de experiencia" y para "poder estar más horas en el circuito", además de que "era más financiable desde el punto de vista familiar". "Y aprendí un montón, tuve la suerte de estar en tres categorías distintas en Le Mans", relató Pino, que corrió en LMGT3, LMP2 y LMP3.

"Obviamente, hay ciertos pasos previos que tenemos que dar antes de poder optar a estar en la Fórmula 1. Todos los pilotos que se suben a un F1 hacen test previos, son coches completamente distintos, con muchos sistemas, procedimientos que hay que seguir", admitió.

Pino reveló que su "primer contacto real" con Fernando Alonso fue en año 2020, "la primera vez" que se subió a un Fórmula 4. "Estaba con el hijo de Trulli, Enzo, y se había acercado Fernando, creo que estaba en un test el día anterior o algo, y fue la primera vez que lo había visto, pero años después, por conexiones de la vía, gente que ha ido conociendo el camino, nos acercamos, y la verdad es que muy bien", celebró.

"Yo amo todo el equipo, muy dispuesto, también yo intentando sacar lo máximo de su experiencia, de él, ver qué cosas tenemos que ir trabajando, porque aquí nadie es el mejor, siempre hay que seguir trabajando. Ya estoy dispuesto a hacer cambios, a probar cosas nuevas, ver qué cosas me sientan mejor, cosas que haya hecho él, que hayan hecho otros pilotos, e ir nutriéndome de eso", comentó el chileno.

Fernando Alonso "es una gran figura también en Chile" y Pino sabe que "el respaldo de alguien conocido en este mundo ayuda bastante desde el punto de vista deportivo", así como para encontrar financiación. "Te da ese respaldo que se necesita muchas veces. Si un niño de 15 años se acerca a ti y te dice 'voy a llegar a Fórmula 1', es muy difícil que te crean, pero cuando tienes el sustento y apoyo de alguien como Fernando te ayuda. El talento ya no es suficiente, se requiere de proyectos", zanjó.