Ocon: "La vuelta de Alonso es genial, está muy motivado"

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto francés Esteban Ocon (Renault), futuro compañero de equipo de Fernando Alonso, ha calificado como "genial" la vuelta del español a la Fórmula 1 y, después de cruzar algún mensaje de texto con él, dice que le ha visto "muy, muy motivado".

"Su vuelta a la F1 es genial. Fernando está muy vinculado a la marca y si te fijas en el éxito que tuvo con el equipo es realmente fantástico, pero ahora necesitamos construir algo nuevo con él", valoró Ocon ante la prensa en Austria.

El galo destacó la "gran experiencia" de Alonso. "Estoy bastante seguro de que puede aportar eso al equipo y hacer que el coche evolucione. Está muy, muy motivado. Me ha escrito por mensaje y tiene muchas ganas de volver. Hemos hablado de la oportunidad que se abre en los próximos años. Creo que hay una buena posibilidad de hacerlo bien si trabajamos bien", valoró.

Por su parte, Daniel Ricciardo, que dejará su puesto a Alonso en Renault el próximo invierno, coincidió en que "su vuelta va a ser genial para el deporte". "Fernando no necesita ninguna ayuda. No parece que su velocidad haya disminuido con la edad. Su última temporada en la F1 fue bastante fuerte por todo lo que escuché y vi. Obviamente los resultados no siempre estuvieron ahí, pero creo que es bastante evidente que sacó el máximo provecho del coche", recordó sobre la última etapa en McLaren, precisamente el equipo al que partirá el australiano.