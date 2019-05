Sainz: "El ritmo de carrera suele ser mejor que el de calificación, no está todo dicho"

Publicado 11/05/2019 16:21:58 CET

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (McLaren), que ha caído en la Q2 de la sesión de calificación del Gran Premio de España, ha asegurado que ya fueron conscientes en los últimos entrenamientos libres de que les faltaba "un poquito" respecto a sus "rivales directos", pero ha recordado que su "ritmo de carrera suele ser mejor que el de calificación".

"Hoy ha sido un día más difícil que el de ayer. Desde los Libres 3 ya veíamos que faltaba un poquito con respecto a nuestros rivales directos. La 'qualy' ha empezado muy bien, he hecho una muy buena primera vuelta. Luego ha ido saliendo el sol, ha ido subiendo la temperatura de pista, cada vez me he ido sintiendo menos cómodo con el coche, iba perdiendo mucho el tren trasero. No ha podido ser", señaló en declaraciones a Movistar F1.

A pesar de todo, el madrileño es optimista de cara a la carrera, donde comenzará duodécimo por la sanción de tres posiciones en la parrilla del australiano Daniel Ricciardo (Renault). "Es una pena, pero de todos modos creo que el ritmo de carrera suele ser mejor que el de 'qualy', así que mañana no está todo dicho", subrayó. "Hoy no ha sido el mejor de los días y mañana tendremos nuestras oportunidades", añadió, afirmando que deben "confiar en el ritmo de carrera y en tener un buen día en general, que hoy no ha sido posible".