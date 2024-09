Sainz: "Ha sido arriesgado y al límite, pero era necesario para pasar a la mitad de la parrilla"

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha asegurado que su estrategia de parar pronto este domingo en el Gran Premio de Singapur, donde ha terminado séptimo, ha sido "arriesgada y al límite", pero "necesaria" si quería "pasar a la mitad de la parrilla" que tenía por delante al partir décimo y perder varias posiciones en la salida.

"Ha sido arriesgada y al límite, porque me ha hecho obviamente muy muy lento al final de carrera, pero si queríamos pasar a la mitad de la parrilla que teníamos delante era necesario. Nunca sabremos qué habría pasado si hubiésemos hecho lo contrario, pero lo que sí está claro es que hemos sido séptimos, que era más o menos donde nos daba la predicción, sobre todo saliendo por el lado sucio, teniendo que evitar a un Williams en la salida que casi nos hace perder la carrera en la curva 1. Acabamos en los puntos, que era el objetivo, pero ha sido un fin de semana intentando limitar daños", declaró a DAZN.

Además, confesó que esperaba remontar posiciones con un coche de seguridad que finalmente no apareció. "Teníamos en mente que apareciese un 'safety car' al final, teniendo una 'soft' nueva se podría haber hecho más daño. No ha sido nuestro fin de semana, hemos limitado daños, hemos hecho buenos adelantamientos, hemos mostrado buen ritmo cuando he tenido la oportunidad de mostrarlo. En Singapur no iba a ser fácil saliendo décimo", subrayó.

En otro orden de cosas, el madrileño analizó su salida en Marina Bay. "Para salir por el lado sucio salí relativamente bien. Luego, frenando en la curva 1, tenía que tener cuidado con Charles delante. Luego llegó un Williams por el interior, frenando tardísimo... Creo que era Franco -Colapinto-, que casi se nos llevaba a dos o tres puestos. Son riesgos que tomas cuando eres 'rookie', igual no sabes dónde frenar en la curva 1", expresó.

"No ha pasado absolutamente nada, no ha habido accidente, pero sí que cuando te estás jugando el Campeonato de Constructores con el equipo tienes que tener un poco de cuidado con coches que tienen menos que perder, que les va la vida en la salida. Cuando te juegas tantos puntos para el equipo, tienes que tener más cuidado", prosiguió.

Por otra parte, Sainz insistió en que deben mejorar en clasificación. "A veces nos cuesta encontrar el punto exacto donde poner el neumático para hacer una buena vuelta de clasificación. El año pasado era el punto fuerte del coche, este año el punto fuerte es la carrera y en clasificación cuesta un poquito más. Hay que acabar de descubrirlo y ver cómo podemos mejorar las clasificaciones de aquí a final de año", afirmó.

"El ritmo de carrera de todos los fines de semana ha sido bueno, mientras que, en cambio, la clasificación ha sido nuestro punto débil, que es algo que para las últimas seis carreras me gustaría analizar con calma y ver cómo podemos mejorar. Hay que esperar a pistas como Austin para ver qué tal va el coche", finalizó.