Verstappen reina en Barcelona con Sainz sexto y Alonso, sin puntos

El líder amplía su renta después de aguantar bien a Norris



MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se hizo con la victoria en el Gran Premio de España, décima cita del Mundial, para engordar su condición de favorito a un cuarto título seguido, mientras los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) fueron sexto y duodécimo.

El Circuit de Barcelona-Catalunya trajo la tercera victoria seguida del de Red Bull en la Ciudad Condal y un nuevo golpe en la mesa, que afianza otro poco su condición de favorito al título tras su victoria hace dos semanas en Canadá. 'Mad Max' no da pie a sus rivales, a pesar de que McLaren sigue apretando, muy cerca de nuevo Lando Norris, segundo, y que Mercedes recuperó prestaciones en su paso por España, con Lewis Hamilton tercero.

En un circuito de difícil adelantamiento y con la preocupación por la degradación de los neumáticos en el caluroso domingo barcelonés, Verstappen no falló desde que en la tercera vuelta se puso en cabeza de carrera. La pole no la supo defender Norris, sobre todo ante un George Russell (Mercedes) que fue el mejor con el semáforo en verde ganando tres posiciones por fuera.

Sin embargo, no fue lo suficiente rápido como para evitar que el Red Bull comandara la carrera poco después, en una gran oportunidad perdida por el coche naranja. La salida no cambió la posición de Sainz, que de hecho se puso quinto adelantando a su compañero Charles Leclerc. Ambos Ferrari se quejaron el uno del otro por radio, pero lo cierto es que el madrileño le comió la tostada.

Mientras, Alonso, que partía décimo, salió bien, pero en la congestión de la primera curva tuvo que abrirse y perdió posiciones para ver esfumarse casi la opción de sumar puntos. Tocaba observar los neumáticos y, sobre la vuelta 15, empezaron las paradas. La de Russell fue deficiente y Sainz casi le adelanta en el 'pit lane', pero el español al menos dio cuenta de Hamilton.

Los Mercedes demostraron en pista estar mejor que Ferrari y el siete veces campeón del mundo no tardó en pasar al ídolo local. No estuvo al quite de ese error de las 'flechas plateadas' McLaren pero, después de la parada de todos, no tardó Norris en ir hacia adelante hasta ponerse segundo, bonita en especial la lucha con Russell, con un neumático más joven para recortar a Verstappen.

Con 30 vueltas para el final, pendientes de la que estaba programada como segunda y última parada, el de Red Bull tenía un colchón de casi diez segundos que pudo gestionar sobre Norris, mientras Hamilton y Leclerc apuntaban a la tercera posición del podio, con un buen margen sobre sus perseguidores.

El último 'stint' trajo la emoción de ver al de McLaren volar, pero Verstappen, con el neumático blando sin usar que se había guardado, terminó lo suficientemente fuerte como para evitar el golpe del inglés. A Norris le faltaron una vez más vueltas para evitar un nuevo triunfo de Verstappen, en una persecución que en la mayoría de circuitos no está siendo suficiente.

El podio lo completó Hamilton, por delante de Russell, mientras que Sainz, sexto, tuvo que ceder su posición ante Leclerc, sin opción el español con una estrategia de duros por los blandos del monegasco. Un mal sabor de boca para el piloto local, motivado en busca de dar una alegría a la afición pero sin opciones.

Igual o peor, Alonso confirmó el guion que había adelantado en para Barcelona, un trazado poco favorable para su Aston Martin, como ya ha avisado que tampoco lo serán ni Austria ni Silverstone. El doble campeón del mundo estuvo lejos de los puntos, lastrado desde esa salida, aunque la realidad fue la que esperaban.