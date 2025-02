Zak Brown afirma que los abucheos a Horner y Verstappen "forman parte del deporte"

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El CEO de McLaren, Zak Brown, ha comentado que los abucheos al jefe de Red Bull, Christian Horner, y al campeón del mundo, Max Verstappen, en la presentación de la temporada de Fórmula 1 en Londres forman "parte del deporte", ya que todo el mundo tiene "un equipo y piloto favorito".

"Animar y abuchear ha formado parte del deporte, de todos los deportes, desde siempre, y eso es lo que hacen los aficionados. Gritan al televisor cuando lo ven con sus amigos. Todo el mundo tiene un equipo favorito, un piloto favorito, un equipo menos favorito", afirmó el CEO de McLaren en la jornada inaugural de los tres días de pruebas de F1 en Bahréin.

Brown cree que no hubo "nada violento" y que eran aficionados "haciendo lo que hacen los aficionados", que es expresar su opinión sobre "a quién animaban o no". "Nunca he estado en un evento deportivo que haya sido tranquilo, en el que alguien no esté gritando a un jugador de fútbol por fallar un gol, o en hockey sobre hielo o béisbol", agregó.

El ingeniero estadounidense señaló que en el O2 Arena de Londres no oyó "nada que no fueran vítores y abucheos". "He visto cosas mucho peores en las redes sociales, en las que uno se pregunta 'un momento, estáis yendo un poco demasiado lejos'", zanjó.

Tanto Horner, 'Team Principal' del equipo Red Bull, como su piloto, Verstappen, fueron objeto de abucheos en el O2 Arena por parte del público británico.

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA), organismo rector de la F1, que también fue blanco de abucheos, condenó la reacción "tribalista", al tiempo que defendió a Horner y Verstappen por "contribuir enormemente al deporte que amamos".

Por su parte, el 'Team Principal' de Red Bull, Christian Horner, apuntó que su "única decepción" fue "el recibimiento" a Max Verstappen como tetracampeón del mundo. "La pasión en el deporte siempre va a estar ahí. Si el lanzamiento hubiera sido en Holanda, sin duda la recepción habría sido algo diferente", añadió.

"Los aficionados son el ADN del deporte. El fan ha cambiado en los últimos años, a medida que hemos ido acogiendo en el deporte a aficionados cada vez más diversos. El deporte es polarizante. Eso no se puede dictar", concluyó Horner.