Thiago Silva: "Duele mucho, pero hay que tratar de levantar la cabeza y seguir adelante"

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El capitán de la selección de Brasil, Thiago Silva, lamentó la derrota de la 'Canarinha' ante Croacia en la tanda de penaltis y, aunque reconoció que caer en cuartos de final del Mundial 2022 "duele mucho", insistió en que ahora hay que "levantar la cabeza" y "seguir adelante".

"He pasado por algunas decepciones en mi vida, no solo en la selección, sino también en mi vida personal. Cuando perdemos algo importante que tienes como un gol, duele así, duele mucho, pero es tratar de levantar la cabeza y seguir adelante. No hay otra alternativa", indicó el jugador en declaraciones a la federación brasileña de fútbol, recogidas por Europa Press.

El central brasileño confesó que tenía el sueño de levantar la copa, aunque asumió que perdió la oportunidad. "Soy un tipo que cada vez que caía me levantaba, esta vez no será. Aquí me quedo. Lamentablemente como jugador no podré levantar esta copa. Quién sabe luego con otro rol", expresó.

"Es difícil, pero por mucho que sea triste, la vida necesita seguir adelante, ahora hay que levantar la cabeza. Estoy muy orgulloso de los muchachos por lo que hicimos, pero lamentablemente esto es parte del fútbol", indicó

El brasileño apuntó a la falta de concentración como el principal motivo de la eliminación y del gol croata en los últimos minutos de la prórroga. "Creo que en el fútbol estamos sujetos a sacar algo independientemente del rival del otro lado, sobre todo un equipo de calidad. Podríamos estar un poco más concentrados, no estamos acostumbrados a sacar este tipo de contraataques, siempre estamos organizados", concluyó.