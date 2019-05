Abelardo se despide del Alavés: "El año que viene no iba a poder estar al 100%"

Publicado 20/05/2019 13:24:23 CET

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador Abelardo Fernández se ha despedido este lunes del Deportivo Alavés apuntando que solo tiene "palabras de agradecimiento" para el club vitoriano y asegurando que va a "echar mucho de menos Vitoria", ciudad que abandona porque sabía que, si decidía seguir, la temporada que viene "no iba a poder estar al 100%".

"Yo me conozco, sé que el año que viene no iba a poder estar al 100%. Cumplí ese error en Gijón y no me gustaría volver a cometerlo. Fui sincero con el club y les dije que buscasen a un sustituto", explicó Abelardo en su rueda de prensa de despedida.

"Solo puedo tener palabras de agradecimiento al Deportivo Alavés. Aún recuerdo aquel día en que llegué, con aquella nevada. Era un momento complicado, en el que pocos confiaban en un entrenador como yo", rememoró sobre su fichaje por el club en diciembre de 2017.

Un año y medio después, subrayó que no puede irse "con la cabeza más alta". "Nos habéis permitido soñar con cosas que, cuando llegué, eran impensables. Jugadores y miembros de mi cuerpo técnico, os habéis dejado todo por conseguir el objetivo. También querría agradecer a cada empleado del club su trabajo y dedicación, he aprendido mucho de cada uno de vosotros. Voy a echar mucho de menos Vitoria, me han tratado muy bien en esta ciudad. Me he sentido muy querido, solo me ha faltado tener aquí a mi familia", dijo.

Abelardo estuvo arropado en su despedida por el presidente del club, Alfonso Fernández de Trocóniz, por el director deportivo, Sergio Fernández, y por varios integrantes de la primera plantilla como Manu García, Martín Agirregabiria o Jony, entre otros.