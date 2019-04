Abelardo: "No toco techo, no he dicho nada de eso"

Publicado 24/04/2019 0:25:20 CET

El entrenador del Deportivo Alavés, Abelardo Fernández, ha negado tras perder frente al FC Barcelona (0-2) que haya dicho que ha "tocado techo" en el club de Vitoria y, en una comparecencia marcada por su posible salida del club a final de temporada o incluso antes, ha querido dejar claro que está centrado en el día a día de la entidad y en intentar meterse en Europa.

"No toco techo, no he dicho nada de eso. Lo ha dicho una persona que lo ha escrito en un medio y lo respeto, pero solo he dicho que me centro en el Alavés y no he dicho nunca que no vaya a entrenar más en el Alavés", manifestó en rueda de prensa.

"Vamos a ver qué pasa al final de temporada, pero la atención en el Alavés debe estar en el partido del Athletic, y de disfrutar de haber hecho la mejor primera vuelta de la historia y poder estar luchando por tener la posibilidad de jugar la Europa League", apeló al respecto.

Abelardo, pese a las declaraciones del propietario del Alavés, Josean Querejeta, comentando que el técnico pedía "más del doble" de su salario para seguir o sobre que había tocado techo en el Alavés, lo negó y aseguró que sigue en su línea de ser "fiel" al Alavés.

"He estado año y medio, sigo estando muy a gusto y estoy dando el cien por cien cada día para quedar lo más arriba posible. No hablo de eso, pero tenemos una comunión inmensa con los jugadores y mi relación con Querejeta es fantástico. Siempre me he mostrado encantado con el Alavés, es una realidad", argumentó.

"Lo más importante ahora mismo en el Alavés es tener esa opción de jugar en Europa League. Este equipo ha hecho la mejor primera vuelta de su historia. Ahora tenemos esa opción de jugar en Europa después de muchos años", concluyó.

Sobre el partido, comentó que pese a la derrota jugaron bien. "Hemos hecho un buen partido, te someten mucho y hemos apostado por defensa de cinco para cerrar espacios y que no estuvieran cómodos. El equipo ha defendido bien pero en ese pequeño error de posición hacen esa combinación perfecta y te matan", lamentó.

Y piensa ya en ese derbi ante el Athletic pensando en Europa. "Es un partido muy importante pensando en ese objetivo. Ninguno pensábamos que quedando cuatro partidos jugaríamos un partido tan importante en Bilbao aspirando a esa séptima posición. Es un derbi, intentaremos hacerlo lo mejor posible e iremos a por todas", señaló.