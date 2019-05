Aduriz renueva hasta 2020 con el Athletic: "Es muy difícil decir que no"

Publicado 22/05/2019 17:26:20 CET

El jugador del Athletic Club Aritz Aduriz ha renovado con el conjunto bilbaíno por una temporada más, hasta el verano de 2020, después de tomarse un tiempo de reflexión, pero ha asegurado que es "muy difícil" decir que no a un equipo en el que le ilusiona seguir jugando para poder ayudarle.

"No sabéis la ilusión que me hace ponerme esta camiseta y ver a 'cuarenta y pico mil' personas ayudándote. A día de hoy no hay nada que lo iguale. Es muy difícil decirle que no a esto", manifestó en rueda de prensa.

En este sentido, Aduriz añadió que cuando la afición cree "tanto" en él, siente "una alegría y una responsabilidad" tremendas. "Estoy súper agradecido del cariño que he recibido de todos los sitios", celebró.

Además, se queda para intentar conseguir el año que viene que el Athletic Club regresa a Europa, tras quedarse a una posición de hacerlo este año, empatados a puntos con el RCD Espanyol, séptimo y poseedor del último billete para la Liga Europa.

"Me gustaría poder certificar esa clasificación que este año se nos ha escapado y ojalá la podamos conseguir la temporada que viene", se sinceró el delantero.

Renueva feliz e ilusionado, y "arropado" por el club tanto a nivel de cuerpo técnico, con su entrenador Gaizka Garitano al frente, y de la dirección deportiva de Rafa Alkorta. Pero no esconde que no se decidió a renovar hasta esta semana por las dudas que tenía de su rendimiento deportivo.

"He tenido muchísimas dudas porque siento que no he estado a un nivel competitivo suficientemente bueno como para ayudar al equipo, no me siento bien con eso y me siento responsable. Las dudas las veía justificadas, no lo veía fácil", reconoció.

"Quería que terminara LaLiga y tomar una decisión, no escondo que tenía muchísimas dudas, las lesiones también han condicionado un poco ese rendimiento, pero no he estado todo lo bien que me hubiera gustado, es evidente y todos lo hemos visto", añadió.

Cree que este verano y durante la pretemporada podrá recuperar su mejor nivel, algo clave para seguir en activo a sus 38 años de edad. "Con un poco de descanso, esforzándome y poniendo muchísima dedicación creo que puedo mejorar físicamente, coger más fuerza, y creo que estoy capacitado para poder aportar cosas en el campo", aportó.

El club anunció la renovación del "mítico delantero" hasta el 30 de junio de 2020, una vez que esta mañana, en San Mamés, firmó el nuevo contrato con el presidente, Aitor Elizegi, sin una cláusula de rescisión en el mismo.

Aduriz afrontará su duodécima campaña como integrante de la primera plantilla del Athletic Club y la octava de forma consecutiva desde que regresara en la 2012-13. Es ya el sexto máximo goleador de la entidad con 171 goles, sólo por detrás de Iraragorri, Gorostiza, Dani, Bata y Zarra.

En tres etapas diferentes en el Athletic ha jugado un total de 390 partidos y conquistó la Supercopa de España en 2016, en cuya final anotó cuatro goles ante el FC Barcelona. Además, ha disputado en cinco ocasiones la Europa League y una vez la 'Champions'.

ELIZEGI: "ES UN DÍA QUE ESPERÁBAMOS"

Por su parte, el presidente del Athletic Club, Aitor Elizegi, celebró poder "corroborar" la renovación. "Es un día especial que hemos esperado por lo que Aduriz significa en el terreno de juego y por lo que proyecta en Lezama, en el vestuario, en el día a día, donde puede seguir aportando muchos detalles a los que estamos y a los que están por llegar", manifestó.

También el director deportivo, Rafa Alkorta, celebró el compromiso del delantero. "Es un día muy feliz, le conozco y tenemos relación más allá del fútbol, sé cómo es y estoy seguro de que el año que viene va a ser bueno para él y para el equipo", aportó.