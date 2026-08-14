La AESAF quiere "contribuir" a una temporada de "deportividad, competición sana y excelencia"

Archivo - Lance de un partido en LaLiga EA Sports. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) ha trasladado "sus mejores deseos a todos los profesionales, clubes e instituciones que forman parte del fútbol español" y ha realizado "un llamamiento al respeto hacia el colectivo arbitral", con el objetivo de "contribuir a una temporada 2026-27 marcada por la deportividad, la competición sana y la excelencia" en LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion.

Así se expresó la AESAF este viernes en una nota de prensa. "El comienzo de cada temporada representa una nueva oportunidad para seguir fortaleciendo una competición que constituye uno de los principales referentes deportivos de España y cuya calidad, prestigio y proyección internacional son fruto del trabajo conjunto de todos los actores que participan en ella", prosiguió el mismo comunicado.

Luego la AESAF reconoció "la labor desarrollada durante los últimos meses" por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por el Comité Técnico de Árbitros (CTA), por LaLiga y por los propios clubes implicados "para afrontar este nuevo curso con las máximas garantías".

Valentín Pizarro, presidente de la AESAF, declaró que "el inicio de una nueva temporada siempre es un momento de ilusión para todos los que formamos parte del fútbol". "Tenemos por delante muchos meses de competición y compartimos el deseo de que sea una gran temporada para todos", apostilló.

La institución que él preside dijo confiar "en que la temporada permita disfrutar del mejor fútbol, de una competición sana y exigente, de grandes éxitos deportivos y del menor número posible de lesiones, siempre desde el convencimiento de que el respeto entre todos sus protagonistas constituye una condición imprescindible para seguir haciendo crecer el fútbol español", acorde al comunicado.

Así, el mismo texto abogó por "preservar y reforzar una cultura de respeto hacia el colectivo arbitral". "Los árbitros afrontamos la temporada con preparación y compromiso. El respeto al arbitraje forma parte del respeto al propio juego y es una responsabilidad compartida por todos los que formamos parte del fútbol", aseguró Pizarro.

"Desde la AESAF mantenemos la voluntad de seguir contribuyendo, desde nuestra responsabilidad, a ese objetivo común", sentenció Pizarro después de que su comunicado indicase que "el respeto a los colegiados, al igual que a jugadores, entrenadores, clubes, aficionados e instituciones, debe contribuir a un marco común de convivencia, deportividad y reconocimiento".