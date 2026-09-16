Aganzo ve falta de "información" a Vinícius, Mbappé y Konaté en la polémica con las camisetas de apoyo a Ceuta

Archivo - David Aganzo presidente de la AFE - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, cree que la problemática con las camisetas de apoyo a Ceuta que los jugadores del Real Madrid Vinícius Júnior, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté evitaron lucir antes del partido ante el Elche CF responde a que los futbolistas "no tenían toda la información", y apuntó que es "un tema de coordinación y de libertad de expresión".

"Creo que estaban mal informados y que los compañeros no tenían toda la información. Hay libertad de expresión, lógicamente, pero yo creo que es un fallo de informar. Creo que volvemos otra vez a las circunstancias, los clubes se pueden poner de acuerdo, pero por lo que he percibido,ha sido una decisión del equipo local, que al final se ha hecho con toda la buena voluntad del mundo, y se habla mucho más del detalle de Vinícius y Mbappé que realmente el que era el mensaje", señaló Aganzo a los medios tras participar en una mesa en World Football Summit.

El exfutbolista pidió no "sacarlo de contexto" y reiteró que "fue una falta de información a los compañeros para saber qué es lo que van a hacer". "Yo te puedo dar una camiseta, pero cuando sales en el terreno de juego, al final, no sabes qué te dan. Creo y confío, lógicamente, que ellos saben perfectamente de la problemática que está pasando en Ceuta, todos somos conscientes, pero vuelvo a confiar que es un tema de organización y sobre todo de información", aseveró.

El dirigente "no" ha hablado con ninguno de los tres futbolistas porque todo "ha sido muy rápido" y ha sido "una maniobra de clubes". "Muchas veces ha habido diferentes mensajes que se han puesto de acuerdo los propios compañeros o los propios clubes. Yo recuerdo que ha habido compañeros que se han roto la rodilla y han puesto ánimo compañero. Cuando tú de repente sacas una camiseta y la pones encima de la mesa, pueden pasar este tipo de circunstancias porque no saben ni lo que hacen", ahondó.

"No digo que sea unánime, digo que lo de informar sea consensuado con los compañeros. Creo que el Real Madrid tiene que tener la información desde el primer momento y que los compañeros tienen que saber en qué momento salen o cómo salen, y no entregar una camiseta de cualquier manera como pueden dar cualquier tipo de publicidad. Lo único que pido es que se coordine, que se hable con los jugadores. Es un tema de coordinación y de información, y, lógicamente, de libertad de expresión", zanjó.

A Aganzo le gustaría que le preguntaran "qué situación tienen los compañeros que están en Ceuta". "Cómo viven, cómo están pasándolo las familias, los colegios, los chavales. Y sobre todo la situación de los compañeros de Ceuta, que no está siendo la adecuada", sostuvo el presidente de AFE.

"Al final es una situación complicada, te cuentan que están en una situación muy difícil, pero creo que es un tema de sociedad, no solamente de los jugadores que están jugando en el Ceuta. La situación deportiva se contagia de la que tienen a nivel local y desgraciadamente la tienen que vivir. Esperemos que se solucione pronto, esperemos que la situación deportiva lógicamente también y que los compañeros tengan un poco más de libertad, que puedan llevar al colegio a los niños y que se tranquilice todo", agregó sobre cómo están viviendo todo los futbolistas del equipo de la ciudad, que juega en LaLiga Hypermotion.