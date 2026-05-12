El Alavés confía en la resaca liguera del Barça

Archivo - Dani Olmo entre jugadores del Alavés en el Barça-Alavés de LaLiga EA Sports 2025/26 en el Spotify Camp Nou - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Deportivo Alavés recibe este miércoles al campeón FC Barcelona (21.30 horas) en Mendizorroza en la jornada 36 de LaLiga EA Sports, competición que los 'culers' sentenciaron el pasado domingo y festejaron este lunes en un hecho que quiere aprovechar el equipo vitoriano para, si hay resaca, poder sumar unos puntos clave en su lucha desesperada contra el descenso.

Agonía por seguir en la Liga contra la resaca física y mental de haber celebrado la consecución de la segunda Liga consecutiva. Eso es este duelo entre un Alavés que necesita los tres puntos y un Barça que, todo sea dicho, sigue teniendo como objetivo la victoria para llegar a esa bonita cifra de los 100 puntos. Aunque, claro, sin ninguna presión ni urgencia.

Todo lo contrario le pasa al 'Glorioso', que está decimoctavo en la tabla, el primero de los tres en zona roja con opciones de salir, pero para ello debe ganar. Porque con 37 puntos arranca esta jornada a 2 de Girona, Espanyol, Mallorca y Elche. Su Liga, la de la lucha por la permanencia, está poblada. Pero una derrota les puede sentenciar.

El verse contras las cuerdas puede ser la sentencia para los de Quique Sánchez Flores, que vienen de empatar en casa del Elche (1-1) en un duelo directo. Si el Barça se adelanta, la presión sería enorme para los vitorianos, que deberán buscar al Barça de inicio para propiciar un escenario que les permita hacerse fuertes, con su afición de su lado.

El técnico de los babazorros tiene bajas, pocas, al no poder contar con el lesionado Boyé y con el sancionado Garcés. El resto, a su disposición para buscar el mejor once para frenar a un Barça que también llega con ausencias destacadas, con Lamine Yamal y Andreas Christensen lesionados y el recién recuperado Raphinha sancionado. Pero habrá rotaciones.

Hansi Flick, todavía en una montaña rusa de emociones tras conquistar su segunda Liga en su segundo año en el banquillo 'culer' pero encajando el golpe de quedarse sin padre horas antes de ese Clásico (2-0) justiciero, hará sin duda rotaciones. Buscarça ganar, para seguir optando a esos 100 puntos, que pasan por ganar los tres partidos que todavía restan por disputarse.

Esa meta menor, honorífica, es lo que debería hacer que el Barça siga siendo juez imparcial en la Liga por evitar el descenso. Los blaugranas no se juegan nada, pero el Alavés y todos sus rivales sí; la vida. Y por respeto y por honor, por los valors de 'Més que un club', el Barça debe salir a ganar en Mendizorroza. Pero los jugadores entrenaron el martes sin apenas descanso tras las 5 horas de rúa de celebración del lunes, que terminó pasadas las 22.00 horas.

En la primera vuelta, en uno de los primeros duelos del Barça en su nuevo Spotify Camp Nou, el equipo de Flick ganó 3-1 a los vitorianos, que se adelantaron gracias a un tempranero gol, en el primer minuto, de Pablo Ibáñez. Pero Lamine Yamal empató siete minutos después y Dani Olmo, en un doblete firmado en el descuento, puso el marcador definitivo.

En Mendizorroza, el Alavés ha recibido al Barça en 39 partidos de Liga, con apenas 5 victorias, 7 empates y 27 triunfos del equipo 'culer'. La historia va en contra del 'Glorioso', pero lo cierto es que la urgencia que tiene, el hecho de que el rival pueda llegar todavía eufórico y sin nada en juego, pueden propiciar el escenario ideal para un giro de guion que les permita aferrarse a Primera. Pero los 100 puntos del Barça, que rotará para dar frescura, pasan por hundir a los vitorianos.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

DEPORTIVO ALAVÉS: Sivera; Ángel Pérez, Tenaglia, Pacheco, Jonny, Parada; Antonio Blanco, Guridi, Aleñà; Diabaté y Toni Martínez.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Araujo, Gerard Martín, Balde; De Jong, Bernal; Roony, Fermín, Rashford; y Lewandowski.

--ÁRBITRO: Sánchez Martínez (C. Murciano).

--ESTADIO: Mendizorroza.

--HORA: 21.30/Movistar+ LaLiga.