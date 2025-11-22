Alavés - RC Celta: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Deportivo Alavés y RC Celta abrirán la jornada sabatina en Mendizorrotza en un encuentro entre dos equipos que quieren seguir su ascenso clasificatorio. Ambos llegan después de caer en la última jornada, los locales ante el Girona en Montilivi (1-0) y los visitantes en casa frente al FC Barcelona (2-4), pero con una inercia positiva en el último mes de competición.

POSIBLES ALINEACIONES

Deportivo Alavés: Sivera; Jonny, Tenaglia, Parada, Yusi; Ibáñez, Blanco, Suárez, Aleñá; Martínez y Boyé.

RC Celta: Radu; Mingueza, Fernández, Starfelt, Marcos Alonso, Carreira; Sotelo, Moriba; Jutglá, Iglesias y Bryan Zaragoza.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Deportivo Alavés y RC Celta de la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 22 de noviembre a las 14.00 horas en Mendizorroza.

DÓNDE VER

El duelo entre los babazorros y los gallegos se podrá ver por televisión a través del canal Movistar LaLiga.