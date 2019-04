Alavés, Sevilla y Betis quieren soñar con la Champions y el Leganés rozar la salvación

Actualizado 04/04/2019 16:49:40 CET

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Alavés y el Sevilla dirimirán este jueves un duelo directo en el Ramón Sánchez-Pizjuán por la ansiada cuarta plaza, posición a la que tampoco quiere renunciar el Betis en su visita a Anoeta, mientras que en la zona baja, el Leganés quiere rozar la salvación a costa de agravar la situación del Valladolid, en los partidos que cierran la trigésima jornada de LaLiga Santander.

El duelo más interesante de la parte alta del día se disputará en el Sánchez-Pizjuán (19.30 horas) donde se verán las caras el Sevilla, séptimo clasificado, y el Alavés, quinto, separados por un punto y en plena pelea por alcanzar el tren que lleva a la máxima competición continental para el año que viene.

Ambos quieren aprovechar un nuevo tropiezo del Getafe, actual poseedor de la cuarta posición y que empató el martes ante el Espanyol, aunque ambos ya fallaron la pasada jornada cuando los 'azulones' cedieron en casa ante el Leganés con derrotas ante Atlético en Mendizorrotza (0-4) y ante el Valencia en el Sánchez-Pizjuán (0-1).

Ahora, el equipo sevillista, fuera de zona europea, quiere recuperarse de ese revés ante su afición no dejando pasar su segundo partido seguido ante su público frente a un Alavés al que esta temporada le está costando rendir a domicilio, sobre todo en estadios complicados. De hecho, se marchó goleado y sin marcar del Camp Nou, del Wanda Metropolitano y del Santiago Bernabéu.

Tras el duro golpe anímico ante el Valencia, el Sevilla sabe que no puede dejar escapar más puntos en un feudo que en este 2019 no está siendo el fortín deseado con sólo dos victorias en seis partidos, eso sí, las dos con festival goleador (Levante (5-0) y Real Sociedad (5-2)).

Caparrós tiene la buena noticia de los regresos de Sarabia, Escudero, Kjaer y André Silva, mientras que en la portería jugará Juan Soriano, ausente ante los 'che' por sanción ya que Vaclik sigue con molestias. En lo negativo, pierde a Banega por sanción y a Mercado y a Wöber por lesión.

Por su parte, el Alavés intentará arañar algo positivo en un Sánchez-Pizjuán bastante adverso históricamente. En este siglo, de sus seis visitas, todas se han saldado con derrota salvo la de la campaña 1999-2000 (2-2) y su única victoria en este escenario data de la 1954-55.

Abelardo sigue con la baja por lesión de central Maripán y tampoco podrá contar, por sanción, con el capitán Manu García, reemplazado por Wakaso en un once que podría tener solo un '9' apoyado por Jony y el japonés Inui, suplente ante el Atlético.

ÚLTIMA LLAMADA PARA LA REAL

Por otro lado, en el estadio de Anoeta (21.30 horas), la Real Sociedad apurará su opciones de pelear por estar la temporada que viene en competición europea ante un Betis que no quiere desengancharse de la pugna por la cuarta plaza.

El conjunto donostiarra marcha décimo a tan sólo tres puntos de los béticos, pero su enorme irregularidad no le está permitiendo engancharse a un tren con destino a Europa y que haga pensar que la distancia es más complicada de recuperar que los seis puntos que hay.

Los 'txuri-urdines' han visto apagado el 'efecto Alguacil' que se inició con el triunfo en el Santiago Bernabéu y acumulan ya cinco jornadas sin ganar, con sólo tres puntos sumados y sólo cuatro goles anotados, tres de un Oyarzabal que está siendo el mejor en este tramo.

Por ello, ganar al Betis le serviría a la Real para recuperar la ilusión para el tramo final y, de paso, alejarse de una zona de peligro, a nueve puntos de distancia, pero que podría acechar en caso de derrota ante un rival que tampoco está en su mejor momento, curiosamente algo más positivo a domicilio.

Los de Quique Setién han sumado siete de los últimos nueve puntos como visitantes para mantenerse en la pelea por Europa y compensar actuaciones más flojas en el Benito Villamarín. El conjunto verdiblanco no estuvo demasiado bien en Vallecas el pasado domingo, pero salvó un punto y ahora tratará de aprovechar las dudas realistas para seguir asomándose a la cuarta plaza.

Alguacil no podrá contar con Januzaj, Illarramendi y Zurutuza, peroDiego Llorente y Héctor Moreno han entrado en la convocatoria y todo hace indicar que volverá a poner en el once titular a Willian José, que ya tuvo unos minutos en el empate en Valladolid. Setién recupera a Guardado, y, fiel a su estilo, podría realizar varios cambios respecto al once que dispuso ante el Rayo Vallecano para mantener al equipo fresco.

EL VALLADOLID BUSCA AIRE EN BUTARQUE

Finalmente, el jueves se completa en Butarque (20.30 horas), escenario de otro duelo directo, en este caso por la permanencia, entre un Leganés reforzado anímicamente tras ganar al vecino y un Valladolid mucho más necesitado de puntos.

El conjunto 'pepinero' suma 36 puntos y quiere dar un paso de gigante hacia la salvación. Para ello, no debe volver a tropezar en su estadio, donde se había mostrado muy sólido hasta justo antes del parón cuando perdió contra otro rival directo como el Girona, puntos que compensó llevándose el derbi del Sur de Madrid ante el Getafe.

Con ese plus, los de Mauricio Pellegrino tratarán de deshacerse de otro equipo de la zona peligrosa, al que ya batieron en la primera vuelta por 2-4. El técnico argentino no podrá contar con el sancionado Braithwaite ni el lesionado En-Nesyri, por lo que podría repetir Santos y Carrillo como ya pasó en Getafe, mientras que recupera a Omeruo y Juanfran en defensa y Recio en el centro del campo, quien podría ser una de las novedades en el cuadro blanquiazul.

Enfrente, un Valladolid que está atravesando un delicado momento en el tramo más importante de la temporada, donde no está teniendo tampoco suerte con las decisiones del VAR. La última fue el pasado domingo ante la Real Sociedad y el gol anulado en los minutos finales que le impidió sumar tres puntos.

Pese a sumar sólo dos triunfos en este 2019, el equipo vallisoletano no ha caído a los puestos de descenso y todavía tiene un pequeño colchón sobre el descenso. Sumar en Butarque sería clave para los de Sergio González, que luego tendrán dos partidos seguidos en casa (Sevilla y Getafe). El técnico catalán no puede contar con los sancionados Enes Unal y Anuar y podría disponer una defensa de tres centrales.

--HORARIOS DEL JUEVES DE LA JORNADA 30.

Sevilla - Alavés. Martínez Munuera (C.Valenciano) 19:30.

Leganés - Valladolid. Cuadra Fernández (C.Balear) 20:30.

Real Sociedad - Betis. Medié Jiménez (C.Catalán) 21:30.