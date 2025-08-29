Alemania, Polonia, Portugal, y Dinamarca y Suecia presentan candidatura para albergar la Eurocopa Femenina 2029

Archivo - 27 July 2025, Switzerland, Basel: England's Leah Williamson and Keira Walsh lift the trophy as they celebrate with team-mates after winning the UEFA Women's Euro 2025 Final soccer match against Spain at St. Jakob-Park. Photo: Nick Potts/PA Wire/ - Nick Potts/PA Wire/dpa - Archivo
BARCELONA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -
La UEFA ha anunciado este viernes que Dinamarca y Suecia (candidatura conjunta), Alemania, Polonia y Portugal han presentado su solicitud para albergar la Eurocopa Femenina 2029, antes de la fecha límite que era este jueves a las 18.00 horas.
El organismo también confirmó que había una quinta candidatura, la de la Federación Italiana de Fútbol, pero que esta finalmente fue retirada. El nombramiento del anfitrión o de los anfitriones de la Eurocopa Femenina 2029 se anunciará el 3 de diciembre en la reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA en Nyon.